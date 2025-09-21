Magyar Péter teljesen elszabadult: „csinál a telex egy 100%-ban ellenzéki cikket, erre akinek az érdekében állna, az odajön, és beleszarik”
A Tisza Párt vezetője szombat délután óta aktívan kivan, igyekszik rendre utasítani az ellenzéki újságírókat.
Nem értem a logikát. Ha már tutiszáz a jövő évi Tisza-győzelem, mármint szerinte, miért pörög ennyire!?
Odass, The Man már abba is beleköt, hogy a Telex beleköt Bayer Zsoltba - aki nem mellesleg épp a Hotel Lentulai vendége volt.
A kormányfőnek készülő influenszer vasárnap is kommentelget, láthatóan vérig van sértve, valami nagyon zavarja. Csakhogy nem értem a logikát. Ha már tutiszáz a jövő évi Tisza-győzelem, mármint szerinte, miért pörög ennyire!?
Ja, és mit gondol a Telex, mi lenne velük, ha tényleg hatalomra kerülne ez a hisztérikus forma!?
Megannyi kínzó kérdés, egy nappal a jobboldal 12 ezer fős nagytalálkozója után…”
