Odass, The Man már abba is beleköt, hogy a Telex beleköt Bayer Zsoltba - aki nem mellesleg épp a Hotel Lentulai vendége volt.

A kormányfőnek készülő influenszer vasárnap is kommentelget, láthatóan vérig van sértve, valami nagyon zavarja. Csakhogy nem értem a logikát. Ha már tutiszáz a jövő évi Tisza-győzelem, mármint szerinte, miért pörög ennyire!?

Ja, és mit gondol a Telex, mi lenne velük, ha tényleg hatalomra kerülne ez a hisztérikus forma!?

Megannyi kínzó kérdés, egy nappal a jobboldal 12 ezer fős nagytalálkozója után…”

