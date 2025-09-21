Ft
09. 21.
vasárnap
09. 21.
vasárnap
Tisza Párt The Man Bayer Zsolt jobboldal Magyar Péter győzelem influenszer komment vendég

The Man már abba is beleköt, hogy a Telex beleköt Bayer Zsoltba

2025. szeptember 21. 16:48

Nem értem a logikát. Ha már tutiszáz a jövő évi Tisza-győzelem, mármint szerinte, miért pörög ennyire!?

2025. szeptember 21. 16:48
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

Odass, The Man már abba is beleköt, hogy a Telex beleköt Bayer Zsoltba - aki nem mellesleg épp a Hotel Lentulai vendége volt.

A kormányfőnek készülő influenszer vasárnap is kommentelget, láthatóan vérig van sértve, valami nagyon zavarja. Csakhogy nem értem a logikát. Ha már tutiszáz a jövő évi Tisza-győzelem, mármint szerinte, miért pörög ennyire!?

 Ja, és mit gondol a Telex, mi lenne velük, ha tényleg hatalomra kerülne ez a hisztérikus forma!?

Megannyi kínzó kérdés, egy nappal a jobboldal 12 ezer fős nagytalálkozója után…”

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
herden100
2025. szeptember 21. 19:59
😂😂😂😂
Válasz erre
0
0
CubaLibre
2025. szeptember 21. 18:30
De komolyan, milyen belül szétrohadt senkinek kell lennie annak, akik ezt az önmagába omló majmot szimpatikusnak tartja.... Mocskos Tisza, trágyaszagú tiszások.....
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
2025. szeptember 21. 17:31
Peter Madyar egy ideggyenge, erőszakra hajlamos, önimádó kisfiú. A legtöbb óvodás gyermek komolyabban vehető mint ő. Sokadjára teszem fel a kérdést: Peter Madyar bármelyik hívének érdekel a válasza. Azon kívül, hogy egy korhadt vén fára is inkább szavaznának, mert "bárki, csak ne Orbán", mi fantáziát látnak Peter Madyarban? Mit várnak tőle, miért lesz jobb maguknak, ha beülhet a bársonyszékbe? Mire számítanak, mihez fog kezdeni?
Válasz erre
3
0
evass816
2025. szeptember 21. 17:21
Ki lehetett ennek a hülyegyereknek a mintaképe, amikor gyerekként azt színezte, miniszterlnök lesz? Antall kzárható, mert akkor most nem Wéreb valagát nyalná a hazájával szemben. Grósz? Németh Miklós? Gyufa??? Szeretném látni, lehet videó is, amikor tavasszal majd abban nagyon hosszú ujjú kabátkában elsétálnak vele...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!