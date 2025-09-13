Valóra vált Magyar Péter rémálma: ettől most már biztosan a falra fog mászni
A 444 ironikus hangnemben számolt be Orbán Viktor interjújáról.
„Orbán Viktor péntek reggel Abu-Dzabiban adta szokásos interjúját a Kossuth Rádiónak. Összeállításunk tíz országos médium – az Index, Telex, Pesti Srácok, 444, 24.hu, Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Hang, Origo és HVG – beszámolóját mutatja be, amelyek eltérő hangsúlyokkal értékelték a külpolitikai üzeneteket, az uniós politika bírálatát, a Tisza-adó körüli vitát, valamint a belpolitikai és társadalmi vonatkozásokat, köztük a Charlie Kirk elleni merénylethez fűzött miniszterelnöki reakciót.
Az Index összefoglalója szerint Orbán Viktor Abu-Dzabiból adott interjújában külpolitikai téren az Emírségekkel való gazdasági együttműködést emelte ki, míg európai ügyekben az orosz drónincidens kapcsán szolidaritást vállalt Lengyelországgal, és élesen bírálta Ursula von der Leyent.
Belpolitikai vonalon a DK-t és a Tisza Pártot támadta, különösen az általuk javasolt adórendszer miatt.
Az Otthon Start programról optimistán nyilatkozott, a Charlie Kirk elleni merénylet kapcsán pedig nyugalomra és mértéktartásra ösztönzött.
A Telex összefoglalója Orbán brüsszeli bírálatait állította középpontba, különösen azt az állítását, hogy a DK és a Tisza Párt uniós pénzek nélkül nem is létezne. Részletesen bemutatták számításait az ellenzék adóterveinek következményeiről, valamint a budai középosztálynak címzett figyelmeztetését az ingatlanadóval kapcsolatban. A migráció témájában erős hasonlatokat idéztek tőle, köztük a »fogkrém a tubusból« képet és a szicíliai erőszakos esetet. A Charlie Kirk elleni merénylet kapcsán pedig azt emelték ki, hogy Orbán a hazai botrányokat – az újságírólökdösést és Majka vitatott produkcióját – is a gyűlöletpolitika veszélyeihez kapcsolta.
A Pesti Srácok szerint Orbán Viktor interjújában az Emírségekkel való együttműködés sikereit emelte ki, különösen a 24 százalékos áruforgalom-növekedést. Nemzetközi ügyekben hangsúlyozta, hogy az oroszokat egyszer vissza kell integrálni, miközben Von der Leyent azzal vádolta, hogy háborúba sodorná Magyarországot. A belpolitikában a Tisza-adó kapcsán a pedagógusok, katonák és rendőrök jövedelemcsökkenésére figyelmeztetett, és nemzeti konzultációt sürgetett. A migrációra a »fogkrém« mellett a »halászléből nem lehet halat csinálni« hasonlattal utalt, míg a Charlie Kirk-merénylet kapcsán nyugalomra és felelős beszédre intett.
különösen arról, hogy történelmi párhuzamokat vont Tisza Istvánnal és Horthy Miklóssal, akikkel szemben ő »helyt fog állni«. A portál részletesen bemutatta, hogyan értelmezte Orbán az orosz drónincidenst, mint a mindennapi veszélyek szimbólumát, miközben az EU vezetését vádolta a háborús sodródással. A Tisza-adó körüli érvelésnél a miniszterelnök bizalmi kérdésről beszélt, és a nemzeti konzultációt nevezte a válasz eszközének, amit a 444 inkább kampányfogásként értelmezett. A cikk végül a Charlie Kirk-merénylet kapcsán idézte Orbán intelmét: »Mértéktartás, polgári tempó, nyugalom, csigavér… Mi észszerű nép vagyunk. Őrizzük meg a józanságunkat, ha lehet, a beszédben is.«”
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP