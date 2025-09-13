Valóra vált Magyar Péter rémálma: ettől most már biztosan a falra fog mászni

Sistergős pofont osztott ki a valóság Magyar Péternek és a stábjának: egy hónapon belül kiderült, mekkorát hibáztak
Ebben az esetben is jobban járt volna, ha csendben marad.
„Szokásához hűen tagad, hazudik, ordít” – állapította meg Kocsis Máté.
Magyar Péter most jön totál idegbe – fogalmazott Facebook-oldalán Kocsis Máté.
„Miután a nagy képességű Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit, Magyar Péter hisztérikus kríziskommunikációba kezdett. Szokásához hűen tagad, hazudik, ordít, személyeskedik és verbálisan földhöz csapkod mindenkit, aki ezt az ügyet szóba merészeli hozni” – fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
„Márpedig mi újra és újra szóba hozzuk, mert minden magyar adózónak joga van tudni, mire készülnek a tiszások esetleges kormányra kerülésük esetén.
Épp ezért a Fideszből jövő hét közepéig 4 millió szórólapot küldünk szét országszerte,
melyeket 10.000 önkéntes segítségével október elsejéig eljuttatunk az összes háztartásba, minden postaládába” – tette hozzá Kocsis Máté.
