Valóra vált Magyar Péter rémálma: ettől most már biztosan a falra fog mászni

2025. szeptember 13. 12:20

„Szokásához hűen tagad, hazudik, ordít” – állapította meg Kocsis Máté.

2025. szeptember 13. 12:20
null

Magyar Péter most jön totál idegbe – fogalmazott Facebook-oldalán Kocsis Máté.

„Miután a nagy képességű Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit, Magyar Péter hisztérikus kríziskommunikációba kezdett. Szokásához hűen tagad, hazudik, ordít, személyeskedik és verbálisan földhöz csapkod mindenkit, aki ezt az ügyet szóba merészeli hozni” – fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

„Márpedig mi újra és újra szóba hozzuk, mert minden magyar adózónak joga van tudni, mire készülnek a tiszások esetleges kormányra kerülésük esetén.

Épp ezért a Fideszből jövő hét közepéig 4 millió szórólapot küldünk szét országszerte,

melyeket 10.000 önkéntes segítségével október elsejéig eljuttatunk az összes háztartásba, minden postaládába” – tette hozzá Kocsis Máté.

A részletekről ide kattintva tájékozódhat.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

szantofer
2025. szeptember 13. 13:15
„Márpedig mi újra és újra szóba hozzuk..." A Tisza meg köszöni szépen az ingyen reklámot. Egyrészt minél tovább napirenden tartjátok, annál több ember néz utána a tényeknek, és jön rá hogy hazudtok, másrészt meg tavaszra az is megunja aki eddig elhitte.
Ízisz
2025. szeptember 13. 13:11
Z "Épp ezért a Fideszből jövő hét közepéig 4 millió szórólapot küldünk szét országszerte, melyeket 10.000 önkéntes segítségével október elsejéig eljuttatunk az összes háztartásba, minden postaládába” Ugyanezt kellene csinálni a Nemzeti Konzultációkkal is!!! Majd kitöltve leadni a területi Fidesz irodába... Sokkal több menne vissza... A mi házunkban is véresszájú libsi postás van, konzultációt évek óta nem kapunk a házba... Amikor rákérdeztem, természetesen ő nem tud semmiről... De tett olyan megjegyzéseket többször is, amikor a kormányt szidta... Persze, hogy vissza szóltam neki, azóta a hivatalos levelekért be kell menni a postára, értesítőt hagy... Na ennyire kis bosszúálló a nyomorult... 💯❗
titi77
2025. szeptember 13. 13:10
az agyhalottak jövőre kapnak egy új "messiást" a weberéktől. de ennek a baromnak, mi lesz a sorsa? közvéleménykutató lesz mint a závecz,horn,pulai méltán híres félremérők?
kimirszen
2025. szeptember 13. 13:03
szilvarozsakimirszen 2025. szeptember 13. 12:56 Mert ti balfaszok állandóan loptok, csaltok, sumákoltok, ügyeskedtek. :))))))))))))))))))))) Amihez Csányinak 35 év kellett az a szakmunkás végzettségű Lölőnek elég volt 9 év.
