Valóra vált Magyar Péter rémálma: ettől most már biztosan a falra fog mászni

Magyar Péter most jön totál idegbe – fogalmazott Facebook-oldalán Kocsis Máté.

„Miután a nagy képességű Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit, Magyar Péter hisztérikus kríziskommunikációba kezdett. Szokásához hűen tagad, hazudik, ordít, személyeskedik és verbálisan földhöz csapkod mindenkit, aki ezt az ügyet szóba merészeli hozni” – fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

„Márpedig mi újra és újra szóba hozzuk, mert minden magyar adózónak joga van tudni, mire készülnek a tiszások esetleges kormányra kerülésük esetén.

Épp ezért a Fideszből jövő hét közepéig 4 millió szórólapot küldünk szét országszerte,

melyeket 10.000 önkéntes segítségével október elsejéig eljuttatunk az összes háztartásba, minden postaládába” – tette hozzá Kocsis Máté.