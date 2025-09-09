Ft
09. 09.
kedd
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza botrány

Ruszin-Szendi Romuluszon röhög az internet – a saját oldalán osztották ki keményen a „tokatábornokot”

2025. szeptember 09. 06:31

Hont András egyetlen szóval alázta porig a tiszás politikust, majd jöttek a kommentelők.

2025. szeptember 09. 06:31
Ruszin-Szendi Romulusz

Mint arról beszámoltunk, a büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából posztolt saját magáról egy fotót Ruszin-Szendi Romulusz, amellyel a szakterületen dolgozókat kívánta köszönteni, ám olyan abszurd és egyben erőltetetten röhejes volt a Tisza Párt politikusának megnyilvánulása, hogy sokaknál kicsapta a biztosítékot. Főleg annak ismeretében, hogy hétvégén fellökte riporterünket a botrányairól elhíresült tábornok, amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük.

„Húbazmeg” – ezt Hont András fűzte kommentárként a bejegyzéshez, de az internet népe sem késlekedett Ruszin-Szendi orra alá dörgölni a korábban elkövetetteket. Íme, néhány hozzászólás, eképpen fakadtak ki a poszt alatt:

„A lökdösődésért remélem 10 nap elzárás lesz a jutalom minimum!”

„Jövőre testközelből megismerheted a főnököddel együtt!”

Dr Tokahontas ismét rendel, de esküszöm néha nem értem, hogy mit akar mondani, ez a magyar nyelv neki is igen nehéz

„Rémusz bácsi meséi”

„Tokahontas! Befizette már a milliókat a hamisított tb kártyával csalással megcsináltatott hasi zsírleszívás és a tokaplasztika összegét? Így kell példát mutatni a kollégáknak?”

Nagyon úgy fest, Ruszin-Szendi Romulusz ezúttal is csúnyán mellélőtt.

Fotó: Facebook

