Ruszin-Szendi Romuluszon röhög az internet – a saját oldalán osztották ki keményen a „tokatábornokot”

Elszakadt a cérna Ruszin-Szendi Romulusznál: fellökte a Mandiner munkatársát (VIDEÓ)
A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.
Hont András egyetlen szóval alázta porig a tiszás politikust, majd jöttek a kommentelők.
Mint arról beszámoltunk, a büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából posztolt saját magáról egy fotót Ruszin-Szendi Romulusz, amellyel a szakterületen dolgozókat kívánta köszönteni, ám olyan abszurd és egyben erőltetetten röhejes volt a Tisza Párt politikusának megnyilvánulása, hogy sokaknál kicsapta a biztosítékot. Főleg annak ismeretében, hogy hétvégén fellökte riporterünket a botrányairól elhíresült tábornok, amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük.
„Húbazmeg” – ezt Hont András fűzte kommentárként a bejegyzéshez, de az internet népe sem késlekedett Ruszin-Szendi orra alá dörgölni a korábban elkövetetteket. Íme, néhány hozzászólás, eképpen fakadtak ki a poszt alatt:
„A lökdösődésért remélem 10 nap elzárás lesz a jutalom minimum!”
„Jövőre testközelből megismerheted a főnököddel együtt!”
Dr Tokahontas ismét rendel, de esküszöm néha nem értem, hogy mit akar mondani, ez a magyar nyelv neki is igen nehéz”
„Rémusz bácsi meséi”
„Tokahontas! Befizette már a milliókat a hamisított tb kártyával csalással megcsináltatott hasi zsírleszívás és a tokaplasztika összegét? Így kell példát mutatni a kollégáknak?”
Nagyon úgy fest, Ruszin-Szendi Romulusz ezúttal is csúnyán mellélőtt.
Fotó: Facebook