„Húbazmeg” – ezt már Hont András sem bírta, egyetlen szóval alázta porig Ruszin-Szendi Romuluszt

A Mandiner munkatársát fellökő Ruszin-Szendi Romulusz a közösségi oldalán köszöntötte a büntetés-végrehajtásban dolgozó kollégákat szeptember 8., a Büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából.

A tiszás politikus a poszthoz egy fotót is csatolt, amelyen maga látható, mosolyogva, felfelé mutató hüvelykujjal. A bejegyzésre Hont András mindössze egyetlen szóval reagált a Facebookon.

Húbazmeg”

– fogalmazott tömören a publicista.