„Húbazmeg” – ezt már Hont András sem bírta, egyetlen szóval alázta porig Ruszin-Szendi Romuluszt

Komoly bajba került Ruszin-Szendi Romulusz, miután testi erejét használta a Mandiner újságírója ellen
A gyanú: garázdaság.
A Tisza Párt politikusa a Büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából posztolt saját magáról egy fotót.
A Mandiner munkatársát fellökő Ruszin-Szendi Romulusz a közösségi oldalán köszöntötte a büntetés-végrehajtásban dolgozó kollégákat szeptember 8., a Büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából.
A tiszás politikus a poszthoz egy fotót is csatolt, amelyen maga látható, mosolyogva, felfelé mutató hüvelykujjal. A bejegyzésre Hont András mindössze egyetlen szóval reagált a Facebookon.
Húbazmeg”
– fogalmazott tömören a publicista.
Ha annyira árad és a TISZA, akkor kocsmai beszólogatás helyett nem inkább plusz tíz perc alvással vagy valami látókör-szélesítő reggeli olvasmánnyal kellene kezdeni a hetet?