Ruszin-Szendi Romulusz fénykép Hont András

„Húbazmeg” – ezt már Hont András sem bírta, egyetlen szóval alázta porig Ruszin-Szendi Romuluszt

2025. szeptember 08. 22:49

A Tisza Párt politikusa a Büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából posztolt saját magáról egy fotót.

2025. szeptember 08. 22:49
A Mandiner munkatársát fellökő Ruszin-Szendi Romulusz a közösségi oldalán köszöntötte a büntetés-végrehajtásban dolgozó kollégákat szeptember 8., a Büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából. 

A tiszás politikus a poszthoz egy fotót is csatolt, amelyen maga látható, mosolyogva, felfelé mutató hüvelykujjal. A bejegyzésre Hont András mindössze egyetlen szóval reagált a Facebookon.

 Húbazmeg”

– fogalmazott tömören a publicista.

Nyitókép: Facebook

DeGar
2025. szeptember 08. 23:21
MP-vel lelki ikertestvérek.
DeGar
2025. szeptember 08. 23:17
Micsoda ocsmány tekintet.
kalyibagaliba
2025. szeptember 08. 23:14
"azt a fűzfán fütyülő rézangyalát"
robertdenyiro
2025. szeptember 08. 23:07
Igaza van.
