Pokoli nehezen, vért izzadva, de csak ki tudta magából préselni a MÚOSZ, hogy elítélik a jobboldali újságírók vegzálását

Komoly bajba került Ruszin-Szendi Romulusz, miután testi erejét használta a Mandiner újságírója ellen
A gyanú: garázdaság.
A Telexen keresztül reagált az újságírók érdekképviseletére létrehozott szövetség, miután Kocsis Máté kritizálta őket. Mi is írtunk nekik levelet, a Mandinernek nem válaszoltak.
Komoly atrocitások érték az újságírókat Kötcsén, amikor is a Tisza Párt vezetői és szimpatizánsai inzultálták az onnan tudósító sajtómunkatársakat. Móna Márkot, lapunk riporterét nem más, mint Ruszin-Szendi Romulusz lökte el magától, amikor a Tisza ügyeiről próbálta kérdezni:
a Tisza főembere testi erejét használta egy újságíró ellen.
Inzultus érte Császár Attilát is, az MTVA riporterét a Tisza szimpatizánsai nemes egyszerűséggel fel akarták akasztani az újságírót. A Tisza Párt úgy reagált, nem az ő szimpatizánsai akartak akasztani, „hanem csak egy kis ellenzéki csoport”.
Az üggyel kapcsolatban sokan, többek között lapunk is kereste a Magyar Újságírók Országos Szövetségét, mit szólnak a kötcsei eseményekhez és Magyar Péter kijelentéseihez, azonban válasz csak nem érkezett. Végül Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője elégelte meg a dolgot és közösségi oldalán azt írta: Magyar Péterék a fizikai atrocitásokon, az állandósított lincshangulaton, az „akasztásos” megfélemlítéseken túl már börtönnel is fenyegetik az újságírókat.
Az mondják, kész javaslatuk van arra az esetre, ha hatalomra kerülnek, hogyan módosítanák a büntető törvénykönyvet”
– emlékezett meg a kormánypárti politikus, aki szerint a balos és liberális újságírók/propagandisták másfél hete lapítanak az ügyben, ezért levélben fordul a mindig nagyhangú, kioktató stílusú, sajtószabadságért folyton rettegő MÚOSZ-hoz.
Kocsis Máté levelet írt a MÚOSZ-nak.
„2025. augusztus 30-án Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook bejegyzésében nyíltan börtönnel fenyegette meg a neki nem tetsző tartalmat előállító újságírókat: „A leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el.”
A hatályos jogszabályok alapján számos lehetősége van fellépni annak, aki magára nézve sérelmesnek tart egy sajtótermékben megjelent állítást. Ilyen a helyreigazító közlemény, a sajtó-helyreigazítás iránt indított per, illetve szűk körben büntetőeljárás is kezdeményezhető.
A Fidesz-KDNP javaslatára ezen a területen legutóbb 2023. június 2-án módosult a Büntető Törvénykönyv. Az új szabályozás korlátozta az újságírók büntetőjogi felelősségre vonhatóságának esetköreit, a közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás esetén.
A Tisza Párt elnökének javaslata ezzel ellentétes irányt fogalmaz meg. A baloldali újságírók egyik harsány érdekképviseleti szervezeteként állásfoglalásra kérjük Önöket: a MÚOSZ miként viszonyul Magyar Péter fenti javaslatához? Támogatnának egy ilyen tartalmú törvénymódosítást? Milyen hatást gyakorolna mindez a sajtószabadság helyzetére?” – állt Kocsis Máté levelében.
Fordított esetben már sajtóellenes politikai terrorról harsognának a címlapok, és visszhangozna az Európai Parlament, szögezi le a publicista.
Erre végül reagált a MÚOSZ, amely szűkszavúan ítélte el a jobboldali újságírók elleni támadásokat. A Telexnek eljuttatott közleményében a szervezet azt írta, a kormánypárti politikus szereptévesztésben van, amikor felszólítja őket, hogy foglaljanak állást az újságírókat érő elszaporodó támadásokról. A MÚOSZ szerint egy demokráciában nem a politikusok dolga, hogy állásfoglalásra szólítsa fel az újságírókat védő szervezetet és az sem tetszik nekik, hogy Kocsis minősítette a szervezetüket.
„A Magyar Újságírók Országos Szövetsége azon az állásponton volt, marad és lesz a jövőben is, hogy törvényellenes az újságírókat munkájukban akadályozni. A szakma alapszabálya szerint újságíró szándékosan, rosszhiszeműen nem is írhat le valótlant, legfeljebb tévedhet, és helyreigazíthat.
De ha mégis bíróságra kerülne egy sajtóban megjelent félrevezető információ, a jelenlegi jogintézményekkel az korrigálható. Egyébként az a jogi szabályozás, amit most Magyar Péter említett, 13 évig a Fidesz alatt is létezett, csak 2023. június 3-án módosították”
– reagált a szervezet.
