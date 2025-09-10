Pokoli nehezen, vért izzadva, de csak ki tudta magából préselni a MÚOSZ, hogy elítélik a jobboldali újságírók vegzálását

Komoly atrocitások érték az újságírókat Kötcsén, amikor is a Tisza Párt vezetői és szimpatizánsai inzultálták az onnan tudósító sajtómunkatársakat. Móna Márkot, lapunk riporterét nem más, mint Ruszin-Szendi Romulusz lökte el magától, amikor a Tisza ügyeiről próbálta kérdezni:

a Tisza főembere testi erejét használta egy újságíró ellen.

Inzultus érte Császár Attilát is, az MTVA riporterét a Tisza szimpatizánsai nemes egyszerűséggel fel akarták akasztani az újságírót. A Tisza Párt úgy reagált, nem az ő szimpatizánsai akartak akasztani, „hanem csak egy kis ellenzéki csoport”.