09. 10.
szerda
09. 10.
szerda
Kocsis Máté propagandista Magyar Péter atrocitás szervezet Fidesz lincshangulat MÚOSZ

Pokoli nehezen, vért izzadva, de csak ki tudta magából préselni a MÚOSZ, hogy elítélik a jobboldali újságírók vegzálását

2025. szeptember 10. 10:33

A Telexen keresztül reagált az újságírók érdekképviseletére létrehozott szövetség, miután Kocsis Máté kritizálta őket. Mi is írtunk nekik levelet, a Mandinernek nem válaszoltak.

2025. szeptember 10. 10:33
Komoly atrocitások érték az újságírókat Kötcsén, amikor is a Tisza Párt vezetői és szimpatizánsai inzultálták az onnan tudósító sajtómunkatársakat. Móna Márkot, lapunk riporterét nem más, mint Ruszin-Szendi Romulusz lökte el magától, amikor a Tisza ügyeiről próbálta kérdezni:

a Tisza főembere testi erejét használta egy újságíró ellen. 

Inzultus érte Császár Attilát is, az MTVA riporterét a Tisza szimpatizánsai nemes egyszerűséggel fel akarták akasztani az újságírót. A Tisza Párt úgy reagált, nem az ő szimpatizánsai akartak akasztani, „hanem csak egy kis ellenzéki csoport”. 

Az üggyel kapcsolatban sokan, többek között lapunk is kereste a Magyar Újságírók Országos Szövetségét, mit szólnak a kötcsei eseményekhez és Magyar Péter kijelentéseihez, azonban válasz csak nem érkezett. Végül Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője elégelte meg a dolgot és közösségi oldalán azt írta: Magyar Péterék a fizikai atrocitásokon, az állandósított lincshangulaton, az „akasztásos” megfélemlítéseken túl már börtönnel is fenyegetik az újságírókat. 

Az mondják, kész javaslatuk van arra az esetre, ha hatalomra kerülnek, hogyan módosítanák a büntető törvénykönyvet”

– emlékezett meg a kormánypárti politikus, aki szerint a balos és liberális újságírók/propagandisták másfél hete lapítanak az ügyben, ezért levélben fordul a mindig nagyhangú, kioktató stílusú, sajtószabadságért folyton rettegő MÚOSZ-hoz. 

„2025. augusztus 30-án Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook bejegyzésében nyíltan börtönnel fenyegette meg a neki nem tetsző tartalmat előállító újságírókat: „A leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el.”

A hatályos jogszabályok alapján számos lehetősége van fellépni annak, aki magára nézve sérelmesnek tart egy sajtótermékben megjelent állítást. Ilyen a helyreigazító közlemény, a sajtó-helyreigazítás iránt indított per, illetve szűk körben büntetőeljárás is kezdeményezhető.

A Fidesz-KDNP javaslatára ezen a területen legutóbb 2023. június 2-án módosult a Büntető Törvénykönyv. Az új szabályozás korlátozta az újságírók büntetőjogi felelősségre vonhatóságának esetköreit, a közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás esetén.

A Tisza Párt elnökének javaslata ezzel ellentétes irányt fogalmaz meg. A baloldali újságírók egyik harsány érdekképviseleti szervezeteként állásfoglalásra kérjük Önöket: a MÚOSZ miként viszonyul Magyar Péter fenti javaslatához? Támogatnának egy ilyen tartalmú törvénymódosítást? Milyen hatást gyakorolna mindez a sajtószabadság helyzetére?” – állt Kocsis Máté levelében. 

Erre végül reagált a MÚOSZ, amely szűkszavúan ítélte el a jobboldali újságírók elleni támadásokat. A Telexnek eljuttatott közleményében a szervezet azt írta, a kormánypárti politikus szereptévesztésben van, amikor felszólítja őket, hogy foglaljanak állást az újságírókat érő elszaporodó támadásokról. A MÚOSZ szerint egy demokráciában nem a politikusok dolga, hogy állásfoglalásra szólítsa fel az újságírókat védő szervezetet és az sem tetszik nekik, hogy Kocsis minősítette a szervezetüket. 

„A Magyar Újságírók Országos Szövetsége azon az állásponton volt, marad és lesz a jövőben is, hogy törvényellenes az újságírókat munkájukban akadályozni. A szakma alapszabálya szerint újságíró szándékosan, rosszhiszeműen nem is írhat le valótlant, legfeljebb tévedhet, és helyreigazíthat. 

De ha mégis bíróságra kerülne egy sajtóban megjelent félrevezető információ, a jelenlegi jogintézményekkel az korrigálható. Egyébként az a jogi szabályozás, amit most Magyar Péter említett, 13 évig a Fidesz alatt is létezett, csak 2023. június 3-án módosították”

– reagált a szervezet.

Nyitókép: Mandiner/képernyőmentés

Ergit
2025. szeptember 10. 12:12
Kurtz ezredes mesélte a az egyik Hajóágyúban, hogy nagyon is boldogok voltak a baloldali újságírók, hogy nem a baloldali összefogás nyert!!! Csak ugye a pénzükért dolgozniuk is kell!
Válasz erre
0
0
Fireworks
2025. szeptember 10. 11:48
" A Tisza Párt úgy reagált, nem az ő szimpatizánsai akartak akasztani, „hanem csak egy kis ellenzéki csoport”. Aki politikai pályára "téved", tisztában kell lenni azzal, akik hozzájuk csapódnak, azok tettéért is felelnek. Aki nem tartohzik közéjük, azokat el kell tanácsolniuk, ha szükséges, a karhatalom segítségével. Ha rendezvényt szerveznek, gondoskodni kell mindenkinek a biztonságáról, ha tudomásukra jut, hogy atrocitást terveznek elkövetni, azt meg kell akadályozni. Amennyiben mégis sor kerül ilyenre, a rendezésért felelős politikai "társulatnak" meg kell akadályozni. Amennyiben ezt nem teszi, büntetőjogilag is felelősséggel tartoznak érte. Ha eddig ez a féreg nem volt tisztában ezzel, talán a felelősséget át kellene hárítani rá, bármilyen védelmi "hálóval" is rendelkezik, politikai felelősséget nem rázhatja le. A következő rendezvények rendezési jogát meg kell vonni tőlük. Ezeket a szemeteket meg kell megfékezni - akarat kérdése. Éppen ideje, hogy a Fidesz "KAPJA ÖSSZE MAGÁT"!
Válasz erre
1
0
Simbaya
2025. szeptember 10. 10:51
Ne legyünk telhetetlenek, örüljünk ennek,hiszen az eddigi munkásságuk alapján nekik belefért volna 1-2 akasztás, mielőtt megszólalnak.
Válasz erre
3
0
bagoly-29
•••
2025. szeptember 10. 10:44 Szerkesztve
Kocsis lépése arra volt jó, hogy újra meggyőződhessünk, hogy kikből is áll s mit képvisel ez a MUOSZ cimkéjű gittegylet!
Válasz erre
6
0
