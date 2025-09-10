Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Németh Szilárd Ceglédi Zoltán garázdaság Európai Parlament Kötcse

Kíméletlenül kiosztotta Ceglédi a tiszásokat, miután Ruszin-Szendi fellökte a Mandiner riporterét

2025. szeptember 10. 08:14

Fordított esetben már sajtóellenes politikai terrorról harsognának a címlapok, és visszhangozna az Európai Parlament, szögezi le a publicista.

2025. szeptember 10. 08:14
null

Ceglédi Zoltán publicista is reagált arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz tiszás főember nem bírta idegekkel Kötcsén, miután a Mandiner riportere, Móna Márk kérdéseket tett fel neki: amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük a Tisza Párt politikusát, az nemes egyszerűséggel a testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.

„Elnézve az ignoráns, kárörvendő vagy épp szerecsenmosdató reakciókat, ahogy az ellenzéki nyilvánosság kezeli a tényt, hogy a tiszás főember Ruszin-Szendi nekiállt ellökdösni az őt kérdező mandineres újságírót, azon gondolkodom, hogy 

ha a következő kormányinfón megjelenik Németh Szilárd, és elkezd kuglizni a tiszás sajtóval, akkor az is rendben lesz-e pusztán attól, ha közben MOSOLYOG” 

– írja Ceglédi.

Hozzáteszi: „És még mielőtt: 

az ország másik felének meg ők nem újságírók, ők a propagandisták. 

Az is baj és abban is van bőven önhiba. De azt mind tudjuk, hogy fordított esetben már a sajtóellenes politikai terrorról harsognának a címlapok, és visszhangozna az Európai Parlament is a fölháborodástól. 

Így viszont hihi-haha, meg nem volt semmi, meg pont hogy nagyobbat kellett volna, meg deazorbánmeglop.”

„Lehet ezt csinálni”, lamentál Ceglédi Zoltán, csak azt kéne meggondolni, hogy végül „ti tudjátok-e majd jobban tolni, vagy ők, meg hogy tényleg meg akarunk-e érkezni ide.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. szeptember 10. 08:34
A kimirszar szerint hogy valakit fellöknek az megegyezik azzal ha átölelik a vállát...🤣🤣🤣🤣 Ezek még a negyedhülye szintjét sem teljesítik...
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. szeptember 10. 08:19
Csak csinálják minden ilyen megmozdulásuk azt fogja eredményezni hogy jövő tavasszal a nép az isten adta eltakarítja őket.
Válasz erre
9
0
kimirszen
2025. szeptember 10. 08:18
"""...miután Ruszin-Szendi fellökte a Mandiner riporterét Mit jelent magyarul az hogy fellökte?
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!