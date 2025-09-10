Kíméletlenül kiosztotta Ceglédi a tiszásokat, miután Ruszin-Szendi fellökte a Mandiner riporterét

Ceglédi Zoltán publicista is reagált arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz tiszás főember nem bírta idegekkel Kötcsén, miután a Mandiner riportere, Móna Márk kérdéseket tett fel neki: amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük a Tisza Párt politikusát, az nemes egyszerűséggel a testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.

„Elnézve az ignoráns, kárörvendő vagy épp szerecsenmosdató reakciókat, ahogy az ellenzéki nyilvánosság kezeli a tényt, hogy a tiszás főember Ruszin-Szendi nekiállt ellökdösni az őt kérdező mandineres újságírót, azon gondolkodom, hogy

ha a következő kormányinfón megjelenik Németh Szilárd, és elkezd kuglizni a tiszás sajtóval, akkor az is rendben lesz-e pusztán attól, ha közben MOSOLYOG”

– írja Ceglédi.

Hozzáteszi: „És még mielőtt: