Kíméletlenül kiosztotta Ceglédi a tiszásokat, miután Ruszin-Szendi fellökte a Mandiner riporterét

Komoly bajba került Ruszin-Szendi Romulusz, miután testi erejét használta a Mandiner újságírója ellen
Fordított esetben már sajtóellenes politikai terrorról harsognának a címlapok, és visszhangozna az Európai Parlament, szögezi le a publicista.
Ceglédi Zoltán publicista is reagált arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz tiszás főember nem bírta idegekkel Kötcsén, miután a Mandiner riportere, Móna Márk kérdéseket tett fel neki: amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük a Tisza Párt politikusát, az nemes egyszerűséggel a testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.
„Elnézve az ignoráns, kárörvendő vagy épp szerecsenmosdató reakciókat, ahogy az ellenzéki nyilvánosság kezeli a tényt, hogy a tiszás főember Ruszin-Szendi nekiállt ellökdösni az őt kérdező mandineres újságírót, azon gondolkodom, hogy
ha a következő kormányinfón megjelenik Németh Szilárd, és elkezd kuglizni a tiszás sajtóval, akkor az is rendben lesz-e pusztán attól, ha közben MOSOLYOG”
– írja Ceglédi.
Hozzáteszi: „És még mielőtt:
az ország másik felének meg ők nem újságírók, ők a propagandisták.
Az is baj és abban is van bőven önhiba. De azt mind tudjuk, hogy fordított esetben már a sajtóellenes politikai terrorról harsognának a címlapok, és visszhangozna az Európai Parlament is a fölháborodástól.
Így viszont hihi-haha, meg nem volt semmi, meg pont hogy nagyobbat kellett volna, meg deazorbánmeglop.”
„Lehet ezt csinálni”, lamentál Ceglédi Zoltán, csak azt kéne meggondolni, hogy végül „ti tudjátok-e majd jobban tolni, vagy ők, meg hogy tényleg meg akarunk-e érkezni ide.”
