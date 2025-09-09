Komolyra váltott az ügy: Magyar Péter botrányos kijelentései miatt a MÚOSZ-hoz fordultak

Ezt követően 2025. augusztus 30-án Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésében nyíltan börtönnel fenyegette meg a neki nem tetsző tartalmat előállító újságírókat: »A leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el.«
A hatályos jogszabályok alapján számos lehetősége van fellépni annak, aki magára nézve sérelmesnek tart egy sajtótermékben megjelent állítást. Ilyen a helyreigazító közlemény, a sajtó-helyreigazítás iránt indított per, illetve szűk körben büntetőeljárás is kezdeményezhető.
A Fidesz–KDNP javaslatára ezen a területen legutóbb 2023. június 2-án módosult a Büntető törvénykönyv. Az új szabályozás korlátozta az újságírók büntetőjogi felelősségre vonhatóságának esetköreit a közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás esetén.
A Tisza Párt elnökének javaslata ezzel ellentétes irányt fogalmaz meg. A baloldali újságírók egyik harsány érdekképviseleti szervezeteként állásfoglalásra kérjük Önöket: a MÚOSZ miként viszonyul Magyar Péter fenti javaslatához? Támogatnának egy ilyen tartalmú törvénymódosítást? Milyen hatást gyakorolna mindez a sajtószabadság helyzetére?
Válaszát megköszönve, üdvözlettel,