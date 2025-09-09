Komolyra váltott az ügy: Magyar Péter botrányos kijelentései miatt a MÚOSZ-hoz fordultak

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nyílt levélben fordult a Magyar Újságírók Országos Szövetségéhez (MÚOSZ), miután kifogásolta Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének sajtóval kapcsolatos kijelentéseit – írta meg az Index. A politikus kifejti, hogy Magyar Péter a közelmúltban arról beszélt, hogy egy Tisza-kormány idején bűncselekménynek számítana, ha egy sajtótermék tudatosan valótlanságot állít.

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt vezetője „börtönnel fenyegeti az újságírókat”.

Facebook-bejegyzésében a frakcióvezető élesen fogalmazott: szerinte a Tisza Párt „a fizikai atrocitásokon, a lincshangulaton és a megfélemlítésen túl” most már a sajtó szabadságát is veszélyezteti. Hozzátette: információi szerint a párt már konkrét javaslatot is készített a büntető törvénykönyv módosítására, amely egy esetleges kormányváltás után lépne életbe.

Kocsis Máté azt is kifogásolta, hogy a „baloldali és liberális újságírók hallgatnak az ügyről”.

Ezért döntött úgy, hogy nyílt levélben fordul Kocsi Ilonához, a MÚOSZ elnökéhez, és állásfoglalást kér a szervezettől. A Fidesz frakcióvezetője levelében élesen kritizálta a MÚOSZ-t is, amelyet szerinte a „kommunizmusból örökölt hagyományok és tagok határoznak meg”.