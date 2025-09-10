Ft
09. 10.
szerda
Példátlan önleleplezés: egyetlen mondat söpörheti el Magyar Péter pártját!

Példátlan önleleplezés: egyetlen mondat söpörheti el Magyar Péter pártját!

2025. szeptember 10. 14:56

Magyar Péter pártját elérte a saját „őszödi beszéde": Tarr Zoltán kijelentése – „Választást kell nyerni, utána mindent lehet" – lerántotta a leplet a Tisza kettős beszédéről, miközben a párt adóemelési tervei is napvilágra kerültek. A szemünk előtt születik újjá Gyurcsány Ferenc? Kovács András véleménycikke.

2025. szeptember 10. 14:56
Kovács András
Kovács András

„Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk és ti is tudtátok, hogyha el fog jönni a választási győzelem, utána nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk nem volt.” Gyurcsány Ferenc, 2006. május 17. – Balatonőszöd

Gyurcsány
Gyurcsány Magyar Péterben született újjá?

Eljött Magyar Péter őszödi pillanata! A politikát régóta figyelők már számítottak erre, de abban sokakkal egyetemben nem voltunk biztosak, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik. A másfél éves párt működésébe szinte kódolva volt, hogy lesz egy olyan mondat, amivel minden korábbi megszólalásaikat sikerül annulálni. 

Magyar Péter mindent elkövetett, hogy ezt a pillanatot minél későbbre, lehetőleg egy választási győzelem utáni időszakra tolja, de nem sikerült. 

A pontosság kedvéért idézzük is most fel Tarr Zoltán ominózus mondatát: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Ez a mondat úgy vált gyilkos fegyverré a Tiszával szemben, hogy szinte ezzel egy időben láttak napvilágot a Tisza adóemelési tervei. Az utóbbit azóta lényegben a párttal szimpatizáló sajtó is elismerte. Miért is van ennek egyáltalán jelentősége? A Tisza Párt színrelépése óta azt halljuk, hogy szemben a korábbi évtizedekkel az alakulat mind a személyi, mind a szakpolitikai döntéseit a tagsággal közösen fogja meghozni.

Ezzel is szakítva a füstös szobák politikájával. 

Azt most csak zárójelben jegyezzük meg, hogy Magyar Kötcsén minden átmenet nélkül jelentette be a párt harmadik alelnökét. Sem a jelöléséről, sem a megválasztásáról egyetlen szót sem ejtett, és arról sem, hogy milyen szabályok mentén választották ki Forsthoffer Ágnest. Már önmagában ez az eljárás komoly kétséget kell hogy keltsen a párt demokratikusságával és átláthatóságával kapcsolatban, de most hagyjuk is el ezt a kis mellékszálat. 

Tarr mondatai, és az azóta napvilágra kerülő további felvételek azt támasztják alá, hogy Magyarék teljesen mást mondanak, mint amire valójában készülnek. Persze a Tisza elmúlt másfél éves történetében bőven voltak arra utaló jelek, hogy a párt kettős beszédet folytat, de most mindezt az alakulat második embere ismerte be. Míg Magyar az országot járva a különféle rendezvényeken fűt-fát ígért, addig a brüsszeli képviselők sok esetben támogatták azokat a javaslatokat, amelyek Magyarországon megszorítások képében jelennének meg.

Ilyen például az agrártámogatások megvágása, a rezsicsökkentés megszüntetése és az ágazati különadók eltörlése.

Jegyezzük meg: az utóbbi lépések az átlagos keresettel rendelkezők terheit növelnék meg. 

A Tisza mostani lelepleződésének a másik vetülete pedig egy újabb fontos kérdést vet fel. A párt még az idei év elején tartott egy Nemzet Hangja szavazást arról, hogy legyen-e 9 százalék a személyi jövedelemadó mértéke. A voksolók elsöprő többsége ezt támogatta. Tarr Zoltán ominózus mondatai egy olyan rendezvényen hangzottak el, ahol az ott lévő tiszások 90 százaléka támogatta a többkulcsos adó bevezetését, tehát az adóemelést. Az egyszerű állampolgárban joggal merül fel a kérdés, ha egy tiszás rendezvényen ilyen hatalmas többség áll az adóemelés mellett,

akkor a párt által szervezett szavazáson hogyan jöhetett ki teljesen más eredmény? Persze, tudom, költői a kérdésem. 

Miután az adóemelési tervek és Tarr botrányos mondatai napvilágot láttak, a válság egyértelmű jelei mutatkoztak a Tiszánál. Magyar Gyurcsány mondatait szó szerint idézve bejelentette, hogy a Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz, valamint az elmúlt napokban szinte többször ejtette ki Gyurcsány nevét, mint a jelenlegi kormányfőét. Ezzel pedig Magyar gyakorlatilag összekötötte magát a bukott szocialista miniszterelnök örökségével, sok választó számára is nyilvánvalónak tűnnek a hasonlóságok a két személy között.

Mi is pontosan ez örökség? 

Gyurcsány így csapott be mindenkit

Gyurcsány, ahogyan maga később bevallotta, az emberek totális megtévesztésével nyerte meg a 2006-os parlamenti választást. 

  • Másfél évig mindent elkövetett annak érdekében, hogy ne szembesüljön a társadalom többsége a nehéz helyzettel, és ne lásson át a szitán, tudniillik hogy a választási ígéretek betarthatatlanok. 
  • Magyar Péter szintén másfél éve van a reflektorfényben, és egészen mostanáig tudott úgy hergelni és uszítani, hogy a terveiről egyetlen szót sem ejtett. 
  • Most Tarr Zoltán mindent világossá tett: nem fognak beszélni a valós terveikről, mert akkor elveszítik a választásokat. 

Ez bizony Őszöd 2.0! 

1990-ben az MDF tavaszi nagytakarítást és egy felemelkedő országot ígért. A későbbi kormánykoalíció nem tudott megbirkózni az óriási terhekkel, ami a szocialista rendszer összeomlásából következett. Csoda, hogy négyéves ciklusát kitöltötte az akkori kabinet, és nem került sor előrehozott választásokra. 1994-ben Horn Gyula szakértelmet ígért, majd jött a Bokros-csomag és az újabb szociális összeomlás. Az MSZP és az SZDSZ az ígéreteit megszegte, és el is vesztette a választásokat. 1998-ban egy 40 pontos programot tett le az asztalra a Fidesz. A párt győzött, de részben a koalíciós társai, részben a szervezetlenség miatt 2002-ben annak ellenére vesztett, hogy ígéretei nagy részét teljesítette. Ráadásul úgy kapott ki a Fidesz 2002-ben, hogy lényegesen több szavazatot kapott, mint 1998-ban. 

Az MSZP-SZDSZ tandem a 2006-os siker érdekében fedezet nélkül emelte az életszínvonalat, és végighazudta a kampányt.

2006 után aztán a földbe álltak, az MSZP pedig 2026 tavaszán végleg távozni fog a közéletből. A Fidesz 2010-es, 2014-es, 2018-as és 2022-es ígéreteit is betartotta, amit pedig nem sikerült, azokat megpróbálják pótolni. Ha a fenti mintázatot nézzük, akkor a Tisza részéről mindenképpen újdonság, hogy már a választás előtt beismerték, hogy nem fognak beszélni az általuk tervezett dolgokról, mert tudják, hogy akkor veszítenek. 

„Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk és ti is tudtátok, hogyha el fog jönni a választási győzelem, utána nagyon neki kell állni”!

Gyurcsány szelleme a Tiszában született újjá.

Nem én mondom, hanem a párt második embere, az egyik legbefolyásosabb szereplő beszélt szinte teljesen hasonlóan. Ezek az emberek becsapnak, átvernek és titkolnak előlünk bizonyos dolgokat, és erre még büszkék is! Magyar Kötcsén a gyurcsányi korszak lezárásáról beszélt, de ehelyett a személyében egy Gyurcsány 2.0 született.

***

***

Nyitókép: saját montázs / Földházi Árpád és Mátrai Dávid, Mandiner

***

