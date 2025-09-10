Példátlan önleleplezés: egyetlen mondat söpörheti el Magyar Péter pártját!

Magyar Péter felvállalta Tarr Zoltán botrányos mondatait az adóemelésről (VIDEÓ)
Magyar Péter pártját elérte a saját „őszödi beszéde”: Tarr Zoltán kijelentése – „Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – lerántotta a leplet a Tisza kettős beszédéről, miközben a párt adóemelési tervei is napvilágra kerültek. A szemünk előtt születik újjá Gyurcsány Ferenc? Kovács András véleménycikke.
„Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk és ti is tudtátok, hogyha el fog jönni a választási győzelem, utána nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk nem volt.” Gyurcsány Ferenc, 2006. május 17. – Balatonőszöd
Eljött Magyar Péter őszödi pillanata! A politikát régóta figyelők már számítottak erre, de abban sokakkal egyetemben nem voltunk biztosak, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik. A másfél éves párt működésébe szinte kódolva volt, hogy lesz egy olyan mondat, amivel minden korábbi megszólalásaikat sikerül annulálni.
Magyar Péter mindent elkövetett, hogy ezt a pillanatot minél későbbre, lehetőleg egy választási győzelem utáni időszakra tolja, de nem sikerült.
A pontosság kedvéért idézzük is most fel Tarr Zoltán ominózus mondatát: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Ez a mondat úgy vált gyilkos fegyverré a Tiszával szemben, hogy szinte ezzel egy időben láttak napvilágot a Tisza adóemelési tervei. Az utóbbit azóta lényegben a párttal szimpatizáló sajtó is elismerte. Miért is van ennek egyáltalán jelentősége? A Tisza Párt színrelépése óta azt halljuk, hogy szemben a korábbi évtizedekkel az alakulat mind a személyi, mind a szakpolitikai döntéseit a tagsággal közösen fogja meghozni.
Ezzel is szakítva a füstös szobák politikájával.
Azt most csak zárójelben jegyezzük meg, hogy Magyar Kötcsén minden átmenet nélkül jelentette be a párt harmadik alelnökét. Sem a jelöléséről, sem a megválasztásáról egyetlen szót sem ejtett, és arról sem, hogy milyen szabályok mentén választották ki Forsthoffer Ágnest. Már önmagában ez az eljárás komoly kétséget kell hogy keltsen a párt demokratikusságával és átláthatóságával kapcsolatban, de most hagyjuk is el ezt a kis mellékszálat.
Tarr mondatai, és az azóta napvilágra kerülő további felvételek azt támasztják alá, hogy Magyarék teljesen mást mondanak, mint amire valójában készülnek. Persze a Tisza elmúlt másfél éves történetében bőven voltak arra utaló jelek, hogy a párt kettős beszédet folytat, de most mindezt az alakulat második embere ismerte be. Míg Magyar az országot járva a különféle rendezvényeken fűt-fát ígért, addig a brüsszeli képviselők sok esetben támogatták azokat a javaslatokat, amelyek Magyarországon megszorítások képében jelennének meg.
Ilyen például az agrártámogatások megvágása, a rezsicsökkentés megszüntetése és az ágazati különadók eltörlése.
Jegyezzük meg: az utóbbi lépések az átlagos keresettel rendelkezők terheit növelnék meg.
A Tisza mostani lelepleződésének a másik vetülete pedig egy újabb fontos kérdést vet fel. A párt még az idei év elején tartott egy Nemzet Hangja szavazást arról, hogy legyen-e 9 százalék a személyi jövedelemadó mértéke. A voksolók elsöprő többsége ezt támogatta. Tarr Zoltán ominózus mondatai egy olyan rendezvényen hangzottak el, ahol az ott lévő tiszások 90 százaléka támogatta a többkulcsos adó bevezetését, tehát az adóemelést. Az egyszerű állampolgárban joggal merül fel a kérdés, ha egy tiszás rendezvényen ilyen hatalmas többség áll az adóemelés mellett,
akkor a párt által szervezett szavazáson hogyan jöhetett ki teljesen más eredmény? Persze, tudom, költői a kérdésem.
Miután az adóemelési tervek és Tarr botrányos mondatai napvilágot láttak, a válság egyértelmű jelei mutatkoztak a Tiszánál. Magyar Gyurcsány mondatait szó szerint idézve bejelentette, hogy a Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz, valamint az elmúlt napokban szinte többször ejtette ki Gyurcsány nevét, mint a jelenlegi kormányfőét. Ezzel pedig Magyar gyakorlatilag összekötötte magát a bukott szocialista miniszterelnök örökségével, sok választó számára is nyilvánvalónak tűnnek a hasonlóságok a két személy között.
Mi is pontosan ez örökség?
Gyurcsány, ahogyan maga később bevallotta, az emberek totális megtévesztésével nyerte meg a 2006-os parlamenti választást.
Ez bizony Őszöd 2.0!
1990-ben az MDF tavaszi nagytakarítást és egy felemelkedő országot ígért. A későbbi kormánykoalíció nem tudott megbirkózni az óriási terhekkel, ami a szocialista rendszer összeomlásából következett. Csoda, hogy négyéves ciklusát kitöltötte az akkori kabinet, és nem került sor előrehozott választásokra. 1994-ben Horn Gyula szakértelmet ígért, majd jött a Bokros-csomag és az újabb szociális összeomlás. Az MSZP és az SZDSZ az ígéreteit megszegte, és el is vesztette a választásokat. 1998-ban egy 40 pontos programot tett le az asztalra a Fidesz. A párt győzött, de részben a koalíciós társai, részben a szervezetlenség miatt 2002-ben annak ellenére vesztett, hogy ígéretei nagy részét teljesítette. Ráadásul úgy kapott ki a Fidesz 2002-ben, hogy lényegesen több szavazatot kapott, mint 1998-ban.
Az MSZP-SZDSZ tandem a 2006-os siker érdekében fedezet nélkül emelte az életszínvonalat, és végighazudta a kampányt.
2006 után aztán a földbe álltak, az MSZP pedig 2026 tavaszán végleg távozni fog a közéletből. A Fidesz 2010-es, 2014-es, 2018-as és 2022-es ígéreteit is betartotta, amit pedig nem sikerült, azokat megpróbálják pótolni. Ha a fenti mintázatot nézzük, akkor a Tisza részéről mindenképpen újdonság, hogy már a választás előtt beismerték, hogy nem fognak beszélni az általuk tervezett dolgokról, mert tudják, hogy akkor veszítenek.
„Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk és ti is tudtátok, hogyha el fog jönni a választási győzelem, utána nagyon neki kell állni”!
Gyurcsány szelleme a Tiszában született újjá.
Nem én mondom, hanem a párt második embere, az egyik legbefolyásosabb szereplő beszélt szinte teljesen hasonlóan. Ezek az emberek becsapnak, átvernek és titkolnak előlünk bizonyos dolgokat, és erre még büszkék is! Magyar Kötcsén a gyurcsányi korszak lezárásáról beszélt, de ehelyett a személyében egy Gyurcsány 2.0 született.
Nyitókép: saját montázs / Földházi Árpád és Mátrai Dávid, Mandiner
