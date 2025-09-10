Példátlan önleleplezés: egyetlen mondat söpörheti el Magyar Péter pártját!

„Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk és ti is tudtátok, hogyha el fog jönni a választási győzelem, utána nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk nem volt.” Gyurcsány Ferenc, 2006. május 17. – Balatonőszöd

Gyurcsány Magyar Péterben született újjá?

Eljött Magyar Péter őszödi pillanata! A politikát régóta figyelők már számítottak erre, de abban sokakkal egyetemben nem voltunk biztosak, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik. A másfél éves párt működésébe szinte kódolva volt, hogy lesz egy olyan mondat, amivel minden korábbi megszólalásaikat sikerül annulálni.

Magyar Péter mindent elkövetett, hogy ezt a pillanatot minél későbbre, lehetőleg egy választási győzelem utáni időszakra tolja, de nem sikerült.

A pontosság kedvéért idézzük is most fel Tarr Zoltán ominózus mondatát: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Ez a mondat úgy vált gyilkos fegyverré a Tiszával szemben, hogy szinte ezzel egy időben láttak napvilágot a Tisza adóemelési tervei. Az utóbbit azóta lényegben a párttal szimpatizáló sajtó is elismerte. Miért is van ennek egyáltalán jelentősége? A Tisza Párt színrelépése óta azt halljuk, hogy szemben a korábbi évtizedekkel az alakulat mind a személyi, mind a szakpolitikai döntéseit a tagsággal közösen fogja meghozni.