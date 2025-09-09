Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Móna Márk pártelnök Tisza Magyar Péter

Eddig sem lettünk volna Magyar Péter, de most aztán már végképp nem: teljesen leleplezték a pártelnököt és Ruszin-Szendit is

2025. szeptember 09. 23:15

Késő este újra klaviatúrát ragadott Magyar Péter, és egészen „Keckemétig” jutott.

2025. szeptember 09. 23:15
null

Kedd este tíz óra körül nem bírta magában tartani Magyar Péter: tótágast álló logikával kezdte oltogatni a 444-eseket a Facebook-kommentekben, amiért azok kritika nélkül átvették a pártelnök képtelen állítását, miszerint

Ruszin-Szendi Romulusz nem lökdöste a kollégánkat, hanem mosolyogva ölelgette és odébb tolta.

Azon túl, hogy ez nyilván nem így történt, Magyar Péter mégis felhúzta magát, és szarkasztikusan megkérte a baráti sajtóját: „pörgessétek még ezt az óriási hírt, miközben kirabolták a keckeméti (sic!) katonai repteret.”

A pártelnöknek Móna Márk, az ellökött kollégánk világosan megmondta: 

talán nem mellébeszélni és erőszakoskodni kellene, amikor borul a sz*r a biliben.” 

Kollégánk fel is kérdezte Magyart: „mondja már meg, mi az, amiről nem beszélhetnek, mert belebuknának. Értem én, hogy beindult a kríziskommunikáció, miután kiszivárgott a Tisza adóterve. Mindenesetre jó vergődést kívánok a rólam terjesztett hazugságaihoz. Engem erőszakkal nem lehet megfélemlíteni.”

Elszakadt a cérna Ruszin-Szendi Romulusznál: fellökte a Mandiner munkatársát

Mint ismeretes, riporterünk, Móna Márk a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni Ruszin-Szendi Romuluszt, ám 

ő nemes egyszerűséggel fellökte.

Magyar Péter elismerte: Tarr Zoltán adóemelési elképzelései a Tisza álláspontját tükrözik

Közben Magyar Péter kamera előtt elismerte, hogy Tarr Zoltán a párt állásfoglalását közölte, mikor azt mondta, most választást kell nyerni, utána mindent lehet. Sőt, azt is elmondta Magyar, hogy a szakértők és politikusok, akik Tisza-rendezvényen lépnek fel, azok értelemszerűen a Tisza álláspontját képviselik.

A Móna Márk vs. Magyar Péter kommentháború ezalatt a bejegyzés alatt olvasható.

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. szeptember 10. 00:16
BUKTA PETI VAGY. 😂😂😂
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. szeptember 10. 00:02 Szerkesztve
Puszit nem adott? Akkor nem is szereti igazán a kérdezős bácsit. Csúnya Romulusz!
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. szeptember 09. 23:58 Szerkesztve
Tudjuk, hogy a németek nem is vesztették el a II. világháborút, csak tervszerűen visszavonultak Sztálingrádtól Berlinig.
Válasz erre
0
0
Toma78
2025. szeptember 09. 23:43
Döbbenet ez a lény .. Tényleg nincs egy igaz mondata ennek a patkánynak. Ezt a férget végleg el kell takarítani a politikából. Sem ő sem Romolusz nem úszhatja most már meg a bőrtönt. Nekik ülni kell!, nincs kegyelem nincs betyár becsület őket LE KELL CSUKNI! Tettek érte rendesen. Ahogy Karó Pride Matyinak is megérett egy pár év meleg barátság a cellában ..😁
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!