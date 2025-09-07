Ft
09. 07.
vasárnap
Tarr Zoltán Tisza Pár kötcsei rendezvény Magyar Péter

Magyar Péter elismerte: Tarr Zoltán adóemelési elképzelései a Tisza álláspontját tükrözik

2025. szeptember 07. 21:11

A Tisza Párt elnöke szerint Tarr Zoltán a párt állásfoglalását közölte, mikor azt mondta, most választást kell nyerni, utána mindent lehet.

2025. szeptember 07. 21:11
null

A Tisza Párt kötcsei rendezvényén több sajtóorgánum is arról érdeklődött Magyar Péternél, mit gondol Tarr Zoltán botrányos adópolitikai kijelentéséről, miszerint a többkulcsos adó bevezetését tervezik, ám erről egyelőre nem beszélhet, mert választást kell nyerni. 

Magyar Péter megvédte a párt alelnökét, elmondta, hogy a szakértők és politikusok, akik Tisza-rendezvényen lépnek fel, azok értelemszerűen a Tisza álláspontját képviselik. 

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

gullwing
2025. szeptember 07. 21:20
Szarok ezek, tiszaszarok. Már csak 8 hónap és mennek ahová valók: a csatornába.
