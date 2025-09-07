Magyar Péter elismerte: Tarr Zoltán adóemelési elképzelései a Tisza álláspontját tükrözik

Egyre több a jel, hogy véget ért Magyar Péter legújabb románca is
Az utóbbi napokban elmaradt a Tisza Párt vezetője mellől élettársa és titkárnője, Szabó Ilona.
A Tisza Párt elnöke szerint Tarr Zoltán a párt állásfoglalását közölte, mikor azt mondta, most választást kell nyerni, utána mindent lehet.
A Tisza Párt kötcsei rendezvényén több sajtóorgánum is arról érdeklődött Magyar Péternél, mit gondol Tarr Zoltán botrányos adópolitikai kijelentéséről, miszerint a többkulcsos adó bevezetését tervezik, ám erről egyelőre nem beszélhet, mert választást kell nyerni.
Magyar Péter megvédte a párt alelnökét, elmondta, hogy a szakértők és politikusok, akik Tisza-rendezvényen lépnek fel, azok értelemszerűen a Tisza álláspontját képviselik.
