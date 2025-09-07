Magyar Péter elismerte: Tarr Zoltán adóemelési elképzelései a Tisza álláspontját tükrözik

A Tisza Párt kötcsei rendezvényén több sajtóorgánum is arról érdeklődött Magyar Péternél, mit gondol Tarr Zoltán botrányos adópolitikai kijelentéséről, miszerint a többkulcsos adó bevezetését tervezik, ám erről egyelőre nem beszélhet, mert választást kell nyerni.

Magyar Péter megvédte a párt alelnökét, elmondta, hogy a szakértők és politikusok, akik Tisza-rendezvényen lépnek fel, azok értelemszerűen a Tisza álláspontját képviselik.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP