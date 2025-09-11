Ft
09. 11.
csütörtök
energiaszuverenitás Galgahévízen kőolaj Magyarország Mol Czepek Gábor

Örömteli fejlemény: napi ezer hordó olajjal közelebb vagyunk az energiaszuverenitáshoz

2025. szeptember 11. 16:52

A felfedezés hatalmas biztonság az energetikai függetlenség és biztonság felé.

2025. szeptember 11. 16:52
null

Napi ezer hordó olajjal közelebb vagyunk az energiaszuverenitáshoz” – jelentette be az örömhírt Czepek Gábor, energiaügyi miniszterhelyettes Facebook-bejegyzésében.

Ez annak következménye, hogy – ahogy arról már lapunk is beszámolt –  a Mol Galgahévízen nagy mennyiségű kőolajat talált. 

„Ránk fért a jó hír, mert az ukránok lépten-nyomon a Barátság kőolaj vezetéket támadják” – fogalmazott a miniszterhelyettes. 

Kiemelte, hogy a Mol felfedezése közelebb viszi Magyarországot a független és biztonságos energiaellátáshoz és, hogy az energiai ipari cég találata a magyar emberek érdekeit szolgálja.

Nyitókép: Andrei PUNGOVSCHI / AFP

***

kbexxx
•••
2025. szeptember 11. 17:38 Szerkesztve
49%részesedéssel, idehaza! MOLHu ej .,ej ..
Válasz erre
2
1
kukubenko
•••
2025. szeptember 11. 17:37 Szerkesztve
Nagyon jó, de a napi 180.000 hordóhoz képes amit felhasználunk, nagyon elenyésző.
Válasz erre
3
0
Kanmacska
2025. szeptember 11. 17:32
Örvendetes, de mire elég a hazai termelés?
Válasz erre
2
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!