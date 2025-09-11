Örömteli fejlemény: napi ezer hordó olajjal közelebb vagyunk az energiaszuverenitáshoz

Gigabejelentést tett a Mol: új kőolajlelőhelyet találtak Magyarországon
Az új lelőhely jelentősen hozzájárul hazánk ellátásbiztonságához.
A felfedezés hatalmas biztonság az energetikai függetlenség és biztonság felé.
„Napi ezer hordó olajjal közelebb vagyunk az energiaszuverenitáshoz” – jelentette be az örömhírt Czepek Gábor, energiaügyi miniszterhelyettes Facebook-bejegyzésében.
Ez annak következménye, hogy – ahogy arról már lapunk is beszámolt – a Mol Galgahévízen nagy mennyiségű kőolajat talált.
Ezt is ajánljuk a témában
Az új lelőhely jelentősen hozzájárul hazánk ellátásbiztonságához.
„Ránk fért a jó hír, mert az ukránok lépten-nyomon a Barátság kőolaj vezetéket támadják” – fogalmazott a miniszterhelyettes.
Kiemelte, hogy a Mol felfedezése közelebb viszi Magyarországot a független és biztonságos energiaellátáshoz és, hogy az energiai ipari cég találata a magyar emberek érdekeit szolgálja.
Nyitókép: Andrei PUNGOVSCHI / AFP
***