Orbán Viktor: Nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adóemelési tervekről!
A miniszterelnök szerint két út előtt áll Magyarország.
Bizony, nem a sajátjait motiválta, hanem ellenfeleit fenyegette.
„Itt már felindult állapotban volt, szakadt róla víz. De ami fontosabb tényleg van egy látomása, félelme , szarban vagyunk. Mi az ország is egyrészt geopolitikai értelemben , de nagyon. Rájött, hogy amit anagyhatalmi politizálás visszatérésének és az erőpolitikának gondol az Magyarország számára katasztrófális következményekkel járhat sőt már jár.
Szart se ér ez a konnektivitás című kamu, értelmezhetetlen üres, szómágia. Nincs hozzá erőnk, legfeljebb megúszni lehet. Ő ebben reménykedik. Ő tényleg úgy gondolja, rájött, hogy ahhoz a nagyhatalmi erőpolitikához ami most kialakulni az Unió még gyenge és felkészületlen. Tegyük hozzá, hogy ebben ő mint a tanács tagja bűnségédi bűnrészes. Felismerte, felfogta, hogy egy új sokkal szorosabb politikai, pénzügyi, hadügy, külügyi integráció zajlik minimum az Eurozóna tagállamainak körében.
Amiből minket kihagynak. Lehet, hogy másokat is. Ő ügye Szlovákokra, Csehekre illetve álmaiban a lengyelekre spekulál. Nem szeretne egyedül kimaradni. És akkor itt van Putyin, az oroszok . A gyenge, válságban lévő Nyugatot az Ukránokat Putyin már legyőzte. Na most mi legyen?
Az Unió dezintegrált ,számára arcvesztés az Európai Egyesült Államok koncepciójához való visszatérés. Ez esetben politikai hulla. Szerinte Putyin meg nyert és jön. Sikerült Ukrajnát évszázadokra ellenséggé tenni. Aztán otthonunkat Európát elárultuk, azzal, hogy Uniós tagként léket vertünk az Unión azzal hogy korlátlan hozzáférést biztosítunk az európai »közös piachoz« Uniós tagságunkat bocsátottuk Júdás pénzért Kínának és mi nem hagyjuk eszközteleníteni, ellehetetleníteni az orosz energia fegyvert.”
