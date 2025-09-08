„Itt már felindult állapotban volt, szakadt róla víz. De ami fontosabb tényleg van egy látomása, félelme , szarban vagyunk. Mi az ország is egyrészt geopolitikai értelemben , de nagyon. Rájött, hogy amit anagyhatalmi politizálás visszatérésének és az erőpolitikának gondol az Magyarország számára katasztrófális következményekkel járhat sőt már jár.

Szart se ér ez a konnektivitás című kamu, értelmezhetetlen üres, szómágia. Nincs hozzá erőnk, legfeljebb megúszni lehet. Ő ebben reménykedik. Ő tényleg úgy gondolja, rájött, hogy ahhoz a nagyhatalmi erőpolitikához ami most kialakulni az Unió még gyenge és felkészületlen. Tegyük hozzá, hogy ebben ő mint a tanács tagja bűnségédi bűnrészes. Felismerte, felfogta, hogy egy új sokkal szorosabb politikai, pénzügyi, hadügy, külügyi integráció zajlik minimum az Eurozóna tagállamainak körében.