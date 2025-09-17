Ft
Nekünk a saját, magyar utunkat kell járnunk a brüsszeli helyett

2025. szeptember 17. 22:45

Európa kilátásai lesújtók.

2025. szeptember 17. 22:45
Orbán Balázs
Orbán Balázs
 Európa kilátásai lesújtók – ezért nekünk a saját, magyar utunkat kell járnunk a brüsszeli helyett.

Mario Draghi, az Európai Központi Bank egykori elnöke, Olaszország volt miniszterelnöke ismét figyelmeztette Brüsszelt: »Egy év elteltével Európa nehezebb helyzetben van. A növekedési modellünk kifulladóban. Sérülékenységeink növekednek, és fájdalmasan emlékeztettek bennünket arra, hogy a tétlenség nemcsak a versenyképességünket, hanem a szuverenitásunkat is fenyegeti.«

Az EU gazdasági ereje rohamosan gyengül, miközben a vezetők tétlenek maradtak. Egy éve az Európai Bizottság kérésére Draghi 383 javaslatot tett le az asztalra – azóta ezekből mindössze 11,2 százalékot hajtottak végre.

Miközben az Egyesült Államok gazdasága nyolcszor gyorsabban növekedett, mint az európai, az energiaárak továbbra is versenyhátrányt okoznak:

»Az EU-ban a földgáz ára még mindig közel négyszerese az amerikainak, az ipari áramárak pedig átlagosan több mint kétszer magasabbak. […] Európa már most a világ legnagyobb amerikai LNG-vásárlója, és 750 milliárd dollár értékű energiaimportot vállalt az Egyesült Államokból. A leszállított LNG 60-90 százalékkal kerül többe Európában, mint ugyanaz a gáz az Egyesült Államokban.«

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

