Orbán Viktor optimista: „Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!”

2025. szeptember 17. 18:08

A miniszterelnök emlékeztetett, már egy éve annak, hogy Mario Draghi megkongatta a vészharangot az Unió versenyképessége kapcsán, és a helyzet azóta csak rosszabb lett.

2025. szeptember 17. 18:08 2 p 2 1 11 Mentés

Egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat: az Európai Unió versenyképessége romokban. A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan. Ma Draghi szerint a helyzet még rosszabb” – írta a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán. Orbán Viktor úgy fogalmazott, „Ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartanunk. Sikerülni is fog!”. Elindítottuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.

Elindítottuk az Európában egyedülálló, családbarát adóforradalmat.

Az orosz energiáról való esztelen leválás helyett és a zöldenergia okos felhasználásával megvédtük a rezsicsökkentést

– sorolta a miniszterelnök. A kormányfő végül hozzátette, „Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!” (MTI) Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.