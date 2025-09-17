Ft
gazdaság vészharang Brüsszel Magyarország Unió Mario Draghi Orbán Viktor helyzet

Orbán Viktor optimista: „Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!”

2025. szeptember 17. 18:08

A miniszterelnök emlékeztetett, már egy éve annak, hogy Mario Draghi megkongatta a vészharangot az Unió versenyképessége kapcsán, és a helyzet azóta csak rosszabb lett.

2025. szeptember 17. 18:08
null

Egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat: az Európai Unió versenyképessége romokban. A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan. 

Ma Draghi szerint a helyzet még rosszabb”

 – írta a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, „Ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartanunk. Sikerülni is fog!”.

  • Elindítottuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.
  • Elindítottuk az Európában egyedülálló, családbarát adóforradalmat. 
  • Az orosz energiáról való esztelen leválás helyett és a zöldenergia okos felhasználásával megvédtük a rezsicsökkentést

 – sorolta a miniszterelnök.

A kormányfő végül hozzátette, „Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!”

(MTI)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

