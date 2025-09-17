Orbán Viktor optimista: „Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!”

Draghi csúnyán beolvasott a Bizottságnak: az EU versenyképessége rosszabbul áll, mint egy évvel ezelőtt
Ursula von der Leyen is elismerte, az EU versenyképessége veszélyben van.
A miniszterelnök emlékeztetett, már egy éve annak, hogy Mario Draghi megkongatta a vészharangot az Unió versenyképessége kapcsán, és a helyzet azóta csak rosszabb lett.
Egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat: az Európai Unió versenyképessége romokban. A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan.
Ma Draghi szerint a helyzet még rosszabb”
– írta a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, „Ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartanunk. Sikerülni is fog!”.
– sorolta a miniszterelnök.
A kormányfő végül hozzátette, „Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!”
(MTI)
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
