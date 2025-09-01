Ft
Tisza-adó program milliárd

Milliárdok röpködnek: Magyar Péter programja minden eddiginél drágább lehet

2025. szeptember 01. 09:47

A program minden centjét a Tisza-adón keresztül a magyar emberek fizetnék.

2025. szeptember 01. 09:47
null

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, Magyar Péter augusztus 20-án Pannonhalmán hirdette ki 10 pontos programját, ami elmondása szerint a Tisza párt „munkaterve”. Ebben a programban minden feladatnak meglenne a maga felelőse és negyedéves rendszerességgel számolnának be a megvalósítás üteméről.

Azonban ezen pontok részletes kibontásra nem kerültek, megvalósításuk módja nem ismert, illetve a felelősök személye is ismeretlen.

A feladatok mértékét figyelembe véve az egyértelmű, hogy a program megvalósítása súlyos ezermilliárdokba kerülne Magyarországnak, amit a Tisza-adó bevezetése miatt a lakosság kellene, hogy finanszírozzon. Előzetes becslések szerint, egy 6800 milliárd forintba kerülő programról beszélünk.

A „munkaterv” tehát finoman szólva is ambiciózus, sőt irreálisnak is nevezhet. 

Ezen pontok a következőek:

  • A népességfogyás megállítása
  • Várható élettartam emelése
  • Kivándorlás megakadályozása
  • 10 falunként 1 milliárd forintnyi támogatás
  • Kórházfejlesztés
  • Oktatásfejlesztés
  • Megújuló energiák fejlesztése
  • Aszály helyzet kezelése
  • Légszennyezés visszaszorítása
  • Önkormányzati hatáskörök bővítése

A programot ért kritikákra, önmagából kikelve, maga Magyar Péter is reagált mondván, hogy

van olyan tétel, ahol 10 éves és van olyan, ahol az egy éves költségek kerültek kiszámításra”.

A Tisza vezére szerint ezért a számítás fals és teljesen irreális.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

 

