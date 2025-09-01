Milliárdok röpködnek: Magyar Péter programja minden eddiginél drágább lehet

Nem várt helyről kapott kritikát Magyar Péter, aki ismét a kormány programjával kampányolt (VIDEÓ)
A Tisza Párt vezetője Székesfehérváron tett egy kézzel fogható ígéretet, de ez sem az ő ötlete.
A program minden centjét a Tisza-adón keresztül a magyar emberek fizetnék.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, Magyar Péter augusztus 20-án Pannonhalmán hirdette ki 10 pontos programját, ami elmondása szerint a Tisza párt „munkaterve”. Ebben a programban minden feladatnak meglenne a maga felelőse és negyedéves rendszerességgel számolnának be a megvalósítás üteméről.
Azonban ezen pontok részletes kibontásra nem kerültek, megvalósításuk módja nem ismert, illetve a felelősök személye is ismeretlen.
A feladatok mértékét figyelembe véve az egyértelmű, hogy a program megvalósítása súlyos ezermilliárdokba kerülne Magyarországnak, amit a Tisza-adó bevezetése miatt a lakosság kellene, hogy finanszírozzon. Előzetes becslések szerint, egy 6800 milliárd forintba kerülő programról beszélünk.
A „munkaterv” tehát finoman szólva is ambiciózus, sőt irreálisnak is nevezhet.
Ezen pontok a következőek:
A programot ért kritikákra, önmagából kikelve, maga Magyar Péter is reagált mondván, hogy
van olyan tétel, ahol 10 éves és van olyan, ahol az egy éves költségek kerültek kiszámításra”.
A Tisza vezére szerint ezért a számítás fals és teljesen irreális.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
***
