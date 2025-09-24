Megszólalt Hadházy Ákos: ordas nagy hazugsággal mentegeti a keddi akcióját

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
A független országgyűlési képviselő azt állította szerdai bejegyzésében, hogy egy tüntetőt sem kellett kitessékelni a templomból, azonban a felvételek mást mutatnak.
Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő terjedelmes posztban igyekezett szerdán magyarázatot adni a keddi tüntetésen történtekre. Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Ferenciek terén egy korábban nem látott incidens történt, mikor a demonstrációt szervező politikus és szimpatizánsai rárontottak arra az atyára, aki egy Bibliával a kezében jött ki a templomból.
Mint ismert, az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé. Emellett
egyházellenes rigmusok is skandálták, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz” is.
Az atya „bűne” az volt, hogy Hadházy beszéde közben a téren található templom harangja több percen keresztül kongott. Ennek kapcsán a politikus beszédében kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést.
Az Index beszámolója szerint a demonstrálók közül páran be is mentek emiatt a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. Amikor ezt Hadházy Ákos észrevette, megkérte a tüntetőket, hogy jöjjenek ki.
Azonban az ellenzéki politikus az említett posztjában tagadta, hogy a jelenlévők közül bárki is bement volna a templomba. De ezt az állítást fényképek és videófelvételek is egyértelműen megcáfolják.
Többek között az alábbi fotó is, melyen az látható, ahogy a tüntetőket kitessékelik a templomból:
Hadházy Ákos vonatkozó bejegyzését alább tekintheti meg:
A Ferenciek terén szerdán este 18 óra 30 perctől szentmisét tartanak a Hadházy-féle demonstráció során történtekre reagálva, a békéért és a szeretetteljes közösségért imádkozva.
Máthé Zsuzsa, a Misszió Keresztény Polgári Kör alapítója a felhívásában kiemelte, hogy imádkozzunk együtt, egymással közösséget vállalva a keddi méltatlan incidens helyszínén egy békés, nyugodt, szeretetteljes magyar hazáért, nem feledve, hogy küldetésünk van a béketeremtésre.
A Ferenciek terén szerdán szentmisét tartanak a keddi, Hadházy-féle demonstráció során történtekre reagálva, a békéért és a szeretetteljes közösségért imádkozva.