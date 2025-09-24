Megszólalt Hadházy Ákos: ordas nagy hazugsággal mentegeti a keddi akcióját

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő terjedelmes posztban igyekezett szerdán magyarázatot adni a keddi tüntetésen történtekre. Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Ferenciek terén egy korábban nem látott incidens történt, mikor a demonstrációt szervező politikus és szimpatizánsai rárontottak arra az atyára, aki egy Bibliával a kezében jött ki a templomból.

Mint ismert, az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé. Emellett

egyházellenes rigmusok is skandálták, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz” is.

Az atya „bűne” az volt, hogy Hadházy beszéde közben a téren található templom harangja több percen keresztül kongott. Ennek kapcsán a politikus beszédében kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést.

Az Index beszámolója szerint a demonstrálók közül páran be is mentek emiatt a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. Amikor ezt Hadházy Ákos észrevette, megkérte a tüntetőket, hogy jöjjenek ki.