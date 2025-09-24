Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
demonstráció incidens Hadházy Ákos templom hazugság biblia szimpatizáns beszéd

Megszólalt Hadházy Ákos: ordas nagy hazugsággal mentegeti a keddi akcióját

2025. szeptember 24. 13:23

A független országgyűlési képviselő azt állította szerdai bejegyzésében, hogy egy tüntetőt sem kellett kitessékelni a templomból, azonban a felvételek mást mutatnak.

2025. szeptember 24. 13:23
null

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő terjedelmes posztban igyekezett szerdán magyarázatot adni a keddi tüntetésen történtekre. Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Ferenciek terén egy korábban nem látott incidens történt, mikor a demonstrációt szervező politikus és szimpatizánsai rárontottak arra az atyára, aki egy Bibliával a kezében jött ki a templomból. 

Mint ismert, az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé. Emellett

egyházellenes rigmusok is skandálták, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz” is.

Az atya „bűne” az volt, hogy Hadházy beszéde közben a téren található templom harangja több percen keresztül kongott. Ennek kapcsán a politikus beszédében kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést. 

Az Index beszámolója szerint a demonstrálók közül páran be is mentek emiatt a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. Amikor ezt Hadházy Ákos észrevette, megkérte a tüntetőket, hogy jöjjenek ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Azonban az ellenzéki politikus az említett posztjában tagadta, hogy a jelenlévők közül bárki is bement volna a templomba. De ezt az állítást fényképek és videófelvételek is egyértelműen megcáfolják.

Többek között az alábbi fotó is, melyen az látható, ahogy a tüntetőket kitessékelik a templomból:

Forrás: Képernyőfotó

Hadházy Ákos vonatkozó bejegyzését alább tekintheti meg:

Forrás: Facebook

Meg is érkezett a válasz a történtekre 

A Ferenciek terén szerdán este 18 óra 30 perctől szentmisét tartanak a Hadházy-féle demonstráció során történtekre reagálva, a békéért és a szeretetteljes közösségért imádkozva.

Máthé Zsuzsa, a Misszió Keresztény Polgári Kör alapítója a felhívásában kiemelte, hogy imádkozzunk együtt, egymással közösséget vállalva a keddi méltatlan incidens helyszínén egy békés, nyugodt, szeretetteljes magyar hazáért, nem feledve, hogy küldetésünk van a béketeremtésre.

 Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
reepcze-2
2025. szeptember 24. 15:34
Régebben prompt be lehetett térni a templomokba egy-egy fohászra, "köszönöm"-re. Manapság az ilyen szaralakok miatt tartják zárva őket.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. szeptember 24. 15:33
Hahazizi a protestáns papokkal is furkós fasz?
Válasz erre
0
0
blf2
2025. szeptember 24. 15:32
Szarháziákos a legalja takony moslék prolihergelô szarember.követői moslékzabáló szarosszájú tetves prolik.ennél alább nincs, büdösek,aljasok,buták,jellem és erkölcs számukra ismeretlen fogalom
Válasz erre
3
0
zsuzsa-963
2025. szeptember 24. 15:31
Kíváncsi lennék, ha Hatházy a "dohány utcai bazilika" előtt tartana rendezvényt és egy zebrás fejfedő nélkül megpróbálna bemenni, mi történne.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!