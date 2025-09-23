Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hont András mentelmi jog frakció bizottság Magyar Péter Európai Parlament szavazás Európai Néppárt választás Dobrev Klára

Kulcsfontosságú kérdést tett fel Magyar Péterrel kapcsolatban Hont András

2025. szeptember 23. 17:24

A publicista a jövő évi választással kapcsolatos lehetséges forgatókönyveket vette sorra.

2025. szeptember 23. 17:24
null

Hont András publicista közösségi oldalán reagált az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) kedd délelőtti szavazásának eredményére, melynek értelmében úgy határoztak, hogy 

sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis esetében nem indokolt a mentelmi jog megvonása. 

Igaz, a végső döntést az Európai Parlament teljes ülése hozza meg.

Hont a fenti tények kapcsán azt a kérdést tette fel, hogy ennek fényében mi lesz azzal, hogy Magyar Péter a Hegyvidéken méretetti meg magát az országgyűlési választáson jövő tavasszal.

Ezt is ajánljuk a témában

Jogos kérdés

Az újságíró úgy fogalmazott, „tegyük föl, hogy netalántán mégis a Fidesz marad kormányon, de ott az ellenzéki jelölt nyer, pont ahogy legutóbb történt. 

Tehát a Messiás úr egyéni mandátumhoz jut, akkor a Fidesz kezébe adja a mentelmi jogát?”

– tette fel joggal a kérdést Hont András.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Mint ismert, Magyar Péter ellen három külön eljárás miatt kértek mentelmi jogának felfüggesztését: egy budapesti szórakozóhelyen történt incidens, valamint két rágalmazási ügy miatt. 

De úgy tűnik, hogy a politikai játszmák és a frakciók közötti szövetségek nagyban befolyásolják a döntést: 

Magyar Péter az Európai Néppárt frakciójának tagja, amely a legnagyobb erő az EP-ben, míg Dobrev Klára és Salis más baloldali csoportok támogatására számíthatott.

A végső döntés fentiek alapján tehát a plenáris ülésen születik majd meg, ahol elméletileg még változhat az állásfoglalás. Mindez azonban rávilágít arra, mennyire politikai alapúvá vált az Európai Parlamentben a mentelmi jog kérdése, miközben az érintett ügyek valódi tisztázása tovább várat magára.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Xabi
2025. szeptember 23. 17:59
Erről felesleges beszélni, hiszen egyértelműen kijelentette, hogy a Hegyvidéken indul egyéniben, tehát nem indul.
Válasz erre
5
0
Gonella
2025. szeptember 23. 17:51
az áthallásos nevű JURI(j) központi bizottság az elvtársakat kisegítő döntést hozott, a vörös segély működik!
Válasz erre
2
0
rejszmano
2025. szeptember 23. 17:49
Nekem is lenne egy kérdésem. Ki az a Zsolti Bácsi???
Válasz erre
3
2
opht
2025. szeptember 23. 17:44
Mi a helyzet a bennfentes kereskedéssel???
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!