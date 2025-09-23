Kulcsfontosságú kérdést tett fel Magyar Péterrel kapcsolatban Hont András

Mint ismert, Magyar Péter ellen három külön eljárás miatt kértek mentelmi jogának felfüggesztését: egy budapesti szórakozóhelyen történt incidens, valamint két rágalmazási ügy miatt.

De úgy tűnik, hogy a politikai játszmák és a frakciók közötti szövetségek nagyban befolyásolják a döntést:

Magyar Péter az Európai Néppárt frakciójának tagja, amely a legnagyobb erő az EP-ben, míg Dobrev Klára és Salis más baloldali csoportok támogatására számíthatott.

A végső döntés fentiek alapján tehát a plenáris ülésen születik majd meg, ahol elméletileg még változhat az állásfoglalás. Mindez azonban rávilágít arra, mennyire politikai alapúvá vált az Európai Parlamentben a mentelmi jog kérdése, miközben az érintett ügyek valódi tisztázása tovább várat magára.