Kocsis Máté leleplezte a Magyar Péter-féle hazugsággyárat: így építették fel Orbán Viktor zebrás sztoriját (VIDEÓ)

„A következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án” – fontos bejelentésekkel készült Orbán Viktor
Óriási ováció fogadta a színpadon a magyar miniszterelnököt.
A Fidesz frakcióvezetője a mai DPK nagygyűlésén vezette le, hogyan is kreálták meg az elmúlt évek legképtelenebb hazugságát.
Kocsis Máté az első Digitális Polgári Kör nagygyűlésen elárulta, hogyan lett Orbán Viktornak zebrája. „2024. novemberében megjelenik egy alacsony olvasottságú hírportálon egy cikk, hogy valakik Bicske környékén zebrákat láttak” – mondta Kocsis a DPK nagygyűlésen.
Majd hozzátette, hogy a cikk nem állítja, hogy Orbán Viktornak köze lenne hozzá, de ahogy fogalmaz:
Szép lassan csordogál a hírekben, a nagyobb portálok csak óvatosan veszik át, de elindul a közösségi médiában az ezzel kapcsolatos építkezés”
– fogalmazott, majd hozzátette, hogy ekkor még mindig nem történt semmi.
„Majd 2025 tavaszán jön egy Magyar Péter utcafórum, ahol ő már viszont tényként állítja, hogy Orbán Viktornak zebrái vannak, de nem hagyja itt abba a meseláncot, tovább fűzi és azt mondja: ezek a zebrák harapnak és félnek tőlük az unokák.”
Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Óriási ováció fogadta a színpadon a magyar miniszterelnököt.