Tisza-pólósok és politikai elemzők a „tömegben” – így zajlik noÁr és Pottyondy Edina tüntetése
Nagy hangsúlyt kap az adománygyűjtés a demonstráción, Magyar Péter házimédiája, a kontroll.hu két standdal is jelen van.
Lakatos Márk és Varnus Xavér mentegetői aggódnak a gyerekekért, és Pottyondy Edina drogosozza le Curtis-t.
„Nagy rajongója vagyok az abszurdnak, de tényleg Kafka vagy Örkény tollára illene az a tüntetés, ahol »Mocskos Fideszt« skandálva szólalnak fel a gyűlölet ellen, ahol Lakatos Márk és Varnus Xavér mentegetői aggódnak a gyerekekért és ahol Pottyondy Edina drogosozza le Curtist.”
