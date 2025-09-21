Ft
09. 21.
vasárnap
Nagy Attila Tibor tüntetés Lakatos Márk Varnus Xavér gyerek Hősök tere gyűlölet Pottyondy Edina

Kafka vagy Örkény tollára illene az a tüntetés, ahol „Mocskos Fideszt” skandálva szólalnak fel a gyűlölet ellen

2025. szeptember 21. 21:40

Lakatos Márk és Varnus Xavér mentegetői aggódnak a gyerekekért, és Pottyondy Edina drogosozza le Curtis-t.

2025. szeptember 21. 21:40
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Nagy rajongója vagyok az abszurdnak, de tényleg Kafka vagy Örkény tollára illene az a tüntetés, ahol »Mocskos Fideszt« skandálva szólalnak fel a gyűlölet ellen, ahol Lakatos Márk és Varnus Xavér mentegetői aggódnak a gyerekekért és ahol Pottyondy Edina drogosozza le Curtist.”

Nyitókép: Nagy Attila Tibor Facebook-oldala

Hohokam
2025. szeptember 21. 22:33
Én így szeretlek, a k*rva anyád, most ne b@szakodj, hanem támogassá', vazze a szeretetországba'.
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. szeptember 21. 22:03
Tégy a gyűlölet ellen te rohadék!
Válasz erre
7
0
Kanmacska
2025. szeptember 21. 21:57
Tökéletes jellemzése az álságos, szar, értéktelen baloldali megmondóemberek tüncikéjének!
Válasz erre
12
0
wasserwoman
2025. szeptember 21. 21:54
abszolut igaz
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!