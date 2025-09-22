Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar Péter Digitális Polgári Kör zombi apokalipszis vers

Ízlésficam: a tiszások több adót akarnak fizetni – de azért minket tartanak zombinak

2025. szeptember 22. 17:00

Ez nem csoda, hiszen itt olyan emberekről beszélünk, akik többnyire csak a szavak szintjén ismerik a hazát.

2025. szeptember 22. 17:00
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Ha noÁr előveszi a középső ujját, akkor már tudjuk, hogy csakis a szeretetország kerülhet szóba, amit a tiszások annyira óhajtanak meghonosítani. Azok a tiszások, akik tegnap például tüntetést szerveztek a Hősök terére. Igaz, névleg most a Loupe Színházi Társulás volt a szervező, de ez valójában mindegy.

Ezek egytől egyig a Tisza szekerét tolják, és Orbán Viktor bukására vágyakoznak. 

Ezt is ajánljuk a témában

A lapunk által közölt videó első megszólalója egy nem kifejezetten tini hölgy, aki érthetetlen módon azonnal leagyhalottazta a nyugdíjasokat. Nyilván azért, mert közölük sokan szavaznak a Fideszre. Aztán némi önkritikával hozzátette: lehet, hogy én is gyűlöletkeltő vagyok? Az ellentmondás, a kettős mérce náluk nem számít. A szeretet jegyében Pottyondy Edina korábban olyanokat mondott, hogy például

a Békemenet „zombi apokalipszis”, az állam „szörnyetegek búvóhelye”, Orbán Viktor „veszélyes szociopata”, sőt: „hippi Hitler” és „názáreti Sztálin”. 

Ezek után nem csoda, ha hamar megfogalmazódik a magyarokban, hogy ezek sima hazaárulók – de amint a vasárnapi tüntetés egyik szervezőjének, Horváth János Antalnak nyilatkozatából tudjuk: 

Hamar lepereg rólunk, ha azt mondják, hazaárulók vagyunk.” 

Ez nem csoda, hiszen itt olyan emberekről beszélünk, akik többnyire csak a szavak szintjén ismerik a hazát. Akik azzal kampányolnak például, hogy milyen jó dolog az adóemelés, azokról nincs mit mondani. 

Tudják, mi a jó dolog? Amit Kiss Manyi énekelt nekünk, Isten nyugosztalja. „Jajj, de jó a habos sütemény,/ Mogyoró van az ő tetején.” Tudják, mogyoró, nem adóemelés. Ha a szombati gyűlésen föltették volna a kérdést, ki szeretne adóemelést és ki mogyorós-habos süteményt, a sütire csak úgy röppentek volna föl a kezek.

Csak a tiszásoknál fordulhat elő, hogy igennel szavaznak egy ilyen észbontó kérdésre. 

Nem véletlenül szerepel a Fidesz tervei között nagyfokú adócsökkentés, a tiszásoknál pedig nem lehet tudni pontosan, mert ha nyilvánosságra hoznák, akkor megbuknának. Tessék mondani, ha nem akarnának adóemelést, akkor miért nem hozzák bátran nyilvánosságra, mit akarnak, ahogy a Fidesz teszi? Nem szégyen jót tenni az embereknek. Annál nagyobb szégyen rosszat tenni nekik, s azt még titkolni is. 

Miért árulják a zsákbamacskát?

Magyar ugyan expressis verbis adócsökkentésről beszél, de már úgy lejáratta magát, hogy ezt senki nem hiszi el neki. 

Ezt is ajánljuk a témában

Valójában az is beszédes adat, hogy a Tisza Párt támogatóinak 55 százaléka inkább támogatná, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők nagyobb arányú adót fizessenek. 

Pottyondyra visszatérve, aki szerint tehát

a fideszesek zombik, akik nem akarnak adóemelést, a tiszások pedig az okos, bölcs emberek, akik inkább adóemelést szeretnének. 

Szabó Anna Zombi vagyok című versének első szakasza így szó: „Zombi vagyok – élőhalott. / Fura dolog? Megszokható./ Éltem sokat, elég is volt, / Zombi létben boldog vagyok.”

Soha nagyobb boldogságot, mondhatnánk csodálkozó szemmel. 

Ezt is ajánljuk a témában

Idézet Lázár Jánostól a Digitális Polgári Kör első nagygyűléséről: 

„Magyar Péter még azokat is elárulta, akik szerették. Orbán azokért is dolgozik, akik utálják. Magyar Péter az adóemelés, Orbán Viktor a rezsicsökkentés.”

És erre veszi elő noÁr a nagy középső ujját és beint a jóra.

A Tisza pedig a a mai baloldal zászlóshajója.

Idézzük a nagy klasszikust: „Kell még valamit mondanom, Ildikó?”

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: MTI/MTVA Mónus Márton)

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 22. 19:11
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
Karvaly
2025. szeptember 22. 18:38
Ja, baloldalon egy csodavárás történik, az összes aktivista ("színész", "influenszer", "közéleti szereplő") abban reménykedik, hogy ők csak jobban járhatnak egy kormányváltás után, hiszen "ők tettek érte, megérdemlik a jutalmat". A szavazók ugyanúgy abban bíznak, hogy ugyan lesz adóemelés, de pont ők fogják majd azt megúszni (mondjuk eleve vállalkozók, majd megint mindent leköltségelnek és minimálbéren foglalkoztatják magukat) Amikor utoljára balos kormány volt, az összes baloldali jóember ugyanúgy szívott (még az aktivista színészek is - rendszeres volt a kifizetések elhalasztása), de nem, ők nem tanulnak soha, semmiből. Eleve, ez a baloldal él meg most már évtizedek óta abból, hogy a programjuk az, "mi ne legyen", ahelyett, hogy "hogyan lehetne jobb".
Válasz erre
1
0
martens
2025. szeptember 22. 18:30
Ezt a gazember NoÁrt már rég ki kellett volna utasítani Magyarországról és az Unióból!
Válasz erre
1
0
makapaka2
2025. szeptember 22. 18:00
Ez a NoÁr, és Pottyantós Edina már ránézésre is abnormálisak! Nem sül le a bőr a képükről, hogy ök , az egészen mocskos stílusban gyűlölködők,szerveznek tüntetést a gyűlölet ellen?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!