Ízlésficam: a tiszások több adót akarnak fizetni – de azért minket tartanak zombinak

Ezek után nem csoda, ha hamar megfogalmazódik a magyarokban, hogy ezek sima hazaárulók – de amint a vasárnapi tüntetés egyik szervezőjének, Horváth János Antalnak nyilatkozatából tudjuk:

Hamar lepereg rólunk, ha azt mondják, hazaárulók vagyunk.”

Ez nem csoda, hiszen itt olyan emberekről beszélünk, akik többnyire csak a szavak szintjén ismerik a hazát. Akik azzal kampányolnak például, hogy milyen jó dolog az adóemelés, azokról nincs mit mondani.

Tudják, mi a jó dolog? Amit Kiss Manyi énekelt nekünk, Isten nyugosztalja. „Jajj, de jó a habos sütemény,/ Mogyoró van az ő tetején.” Tudják, mogyoró, nem adóemelés. Ha a szombati gyűlésen föltették volna a kérdést, ki szeretne adóemelést és ki mogyorós-habos süteményt, a sütire csak úgy röppentek volna föl a kezek.