Ízlésficam: a tiszások több adót akarnak fizetni – de azért minket tartanak zombinak

A tüntetők szerint az ellenzéki gyűlölet nem gyűlölet! – menekültek a kérdések elől a gyűlölettüntetés résztvevői (VIDEÓ)
Ez nem csoda, hiszen itt olyan emberekről beszélünk, akik többnyire csak a szavak szintjén ismerik a hazát.
Ha noÁr előveszi a középső ujját, akkor már tudjuk, hogy csakis a szeretetország kerülhet szóba, amit a tiszások annyira óhajtanak meghonosítani. Azok a tiszások, akik tegnap például tüntetést szerveztek a Hősök terére. Igaz, névleg most a Loupe Színházi Társulás volt a szervező, de ez valójában mindegy.
Ezek egytől egyig a Tisza szekerét tolják, és Orbán Viktor bukására vágyakoznak.
A lapunk által közölt videó első megszólalója egy nem kifejezetten tini hölgy, aki érthetetlen módon azonnal leagyhalottazta a nyugdíjasokat. Nyilván azért, mert közölük sokan szavaznak a Fideszre. Aztán némi önkritikával hozzátette: lehet, hogy én is gyűlöletkeltő vagyok? Az ellentmondás, a kettős mérce náluk nem számít. A szeretet jegyében Pottyondy Edina korábban olyanokat mondott, hogy például
a Békemenet „zombi apokalipszis”, az állam „szörnyetegek búvóhelye”, Orbán Viktor „veszélyes szociopata”, sőt: „hippi Hitler” és „názáreti Sztálin”.
Ezek után nem csoda, ha hamar megfogalmazódik a magyarokban, hogy ezek sima hazaárulók – de amint a vasárnapi tüntetés egyik szervezőjének, Horváth János Antalnak nyilatkozatából tudjuk:
Hamar lepereg rólunk, ha azt mondják, hazaárulók vagyunk.”
Ez nem csoda, hiszen itt olyan emberekről beszélünk, akik többnyire csak a szavak szintjén ismerik a hazát. Akik azzal kampányolnak például, hogy milyen jó dolog az adóemelés, azokról nincs mit mondani.
Tudják, mi a jó dolog? Amit Kiss Manyi énekelt nekünk, Isten nyugosztalja. „Jajj, de jó a habos sütemény,/ Mogyoró van az ő tetején.” Tudják, mogyoró, nem adóemelés. Ha a szombati gyűlésen föltették volna a kérdést, ki szeretne adóemelést és ki mogyorós-habos süteményt, a sütire csak úgy röppentek volna föl a kezek.
Csak a tiszásoknál fordulhat elő, hogy igennel szavaznak egy ilyen észbontó kérdésre.
Nem véletlenül szerepel a Fidesz tervei között nagyfokú adócsökkentés, a tiszásoknál pedig nem lehet tudni pontosan, mert ha nyilvánosságra hoznák, akkor megbuknának. Tessék mondani, ha nem akarnának adóemelést, akkor miért nem hozzák bátran nyilvánosságra, mit akarnak, ahogy a Fidesz teszi? Nem szégyen jót tenni az embereknek. Annál nagyobb szégyen rosszat tenni nekik, s azt még titkolni is.
Miért árulják a zsákbamacskát?
Magyar ugyan expressis verbis adócsökkentésről beszél, de már úgy lejáratta magát, hogy ezt senki nem hiszi el neki.
Valójában az is beszédes adat, hogy a Tisza Párt támogatóinak 55 százaléka inkább támogatná, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők nagyobb arányú adót fizessenek.
Pottyondyra visszatérve, aki szerint tehát
a fideszesek zombik, akik nem akarnak adóemelést, a tiszások pedig az okos, bölcs emberek, akik inkább adóemelést szeretnének.
Szabó Anna Zombi vagyok című versének első szakasza így szó: „Zombi vagyok – élőhalott. / Fura dolog? Megszokható./ Éltem sokat, elég is volt, / Zombi létben boldog vagyok.”
Soha nagyobb boldogságot, mondhatnánk csodálkozó szemmel.
Idézet Lázár Jánostól a Digitális Polgári Kör első nagygyűléséről:
„Magyar Péter még azokat is elárulta, akik szerették. Orbán azokért is dolgozik, akik utálják. Magyar Péter az adóemelés, Orbán Viktor a rezsicsökkentés.”
És erre veszi elő noÁr a nagy középső ujját és beint a jóra.
A Tisza pedig a a mai baloldal zászlóshajója.
Idézzük a nagy klasszikust: „Kell még valamit mondanom, Ildikó?”
(Fotó: MTI/MTVA Mónus Márton)
