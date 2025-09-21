Ft
Ruszin-Szendi Romulusz pisztoly Ágh Péter gyűlöletpolitika Tisza

„Oda lőjjetek” – újabb fideszes politikus halálára buzdítottak a közösségi médiában

2025. szeptember 21. 21:45

Az országgyűlési képviselő szerint egyre inkább megtapasztalhatjuk, hogy milyen valójában a tiszások „szeretetországa”.

2025. szeptember 21. 21:45
null

„Oda lőjjetek” – írta egy kommenelő Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselőjének szombat este megosztott Facebook-bejegyzésére, amelyben egy, a Digitális Polgári Körök találkozóján készült képet osztott meg. A felvételen a képviselő látható, aki a pólóján a szíve fölött látható magyar címerre mutat. A kommentelő ezt a címert nézte potenciális céltáblának.

A hozzászólásra egy későbbi bejegyzésében maga a képviselő is felhívja a figyelmet, megjegyezve, hogy ide vezetett a Tisza által elindított gyűlöletkampány.

Felidézi, amikor Kásler Miklós elhunyt, volt, aki úgy reagált a halálhírre: „Egy fideszessel kevesebb. Ennyi.” Más pedig azt írta: „A halott fideszes a jó fideszes.”

Hozzátette, már nem csak viccelődnek a lövöldözéssel, de Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza exkatonája „pisztollyal jár civilek közé”.

Saját követőit arra kérte, ne vegyék át ezt a mentalitást. 

„Hiába próbálnak minket elrettenteni – tartsunk össze! Ahogy tegnap is elhangzott: higgyünk a szeretet és az összefogás erejében”

 – zárta a bejegyzést.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az utóbbi időben egyre nagyobb teret kap a közbeszédben a gyűlöletpolitika és a politikai ellenfél halálával való dobálózás. Az idei koncertszezonban több előadó is közönség előtt, a színpadon viccelődött a miniszterelnök kivégzésén.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A Charlie Kirk-gyilkosság

Charlie Kirk konzervatív aktivistát szeptember 10-én, egy diákokkal tartott kérdezz-felelek során lőtték nyakon az Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Orem városában.

Donald Trump amerikai elnök a támadás másnapján bejelentette, hogy posztumusz tünteti ki a fiatal aktivistát az Elnöki Szabadságéremmel.

Ezt követően egy felemelő videó is napvilágot látott, amelyen a Liberty University hallgatói együtt imádkoztak az elhunytért és családjáért.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ágh Péter Facebook-oldala

 

