„Oda lőjjetek” – újabb fideszes politikus halálára buzdítottak a közösségi médiában

„Oda lőjjetek” – írta egy kommenelő Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselőjének szombat este megosztott Facebook-bejegyzésére, amelyben egy, a Digitális Polgári Körök találkozóján készült képet osztott meg. A felvételen a képviselő látható, aki a pólóján a szíve fölött látható magyar címerre mutat. A kommentelő ezt a címert nézte potenciális céltáblának.

A hozzászólásra egy későbbi bejegyzésében maga a képviselő is felhívja a figyelmet, megjegyezve, hogy ide vezetett a Tisza által elindított gyűlöletkampány.

Felidézi, amikor Kásler Miklós elhunyt, volt, aki úgy reagált a halálhírre: „Egy fideszessel kevesebb. Ennyi.” Más pedig azt írta: „A halott fideszes a jó fideszes.”

Hozzátette, már nem csak viccelődnek a lövöldözéssel, de Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza exkatonája „pisztollyal jár civilek közé”.

Saját követőit arra kérte, ne vegyék át ezt a mentalitást.