„Oda lőjjetek” – újabb fideszes politikus halálára buzdítottak a közösségi médiában

Kiszabadult a balos „művészet” a palackból: Orbán Viktor felakasztásával viccelődött Krúbi a koncertjén (VIDEÓ)
Gyomorforgató monológgal, sokkoló kijelentésekkel támadta ismét a magyar miniszterelnököt az énekes. A közönség tapsikolva éljenzett.
Az országgyűlési képviselő szerint egyre inkább megtapasztalhatjuk, hogy milyen valójában a tiszások „szeretetországa”.
„Oda lőjjetek” – írta egy kommenelő Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselőjének szombat este megosztott Facebook-bejegyzésére, amelyben egy, a Digitális Polgári Körök találkozóján készült képet osztott meg. A felvételen a képviselő látható, aki a pólóján a szíve fölött látható magyar címerre mutat. A kommentelő ezt a címert nézte potenciális céltáblának.
A hozzászólásra egy későbbi bejegyzésében maga a képviselő is felhívja a figyelmet, megjegyezve, hogy ide vezetett a Tisza által elindított gyűlöletkampány.
Felidézi, amikor Kásler Miklós elhunyt, volt, aki úgy reagált a halálhírre: „Egy fideszessel kevesebb. Ennyi.” Más pedig azt írta: „A halott fideszes a jó fideszes.”
Hozzátette, már nem csak viccelődnek a lövöldözéssel, de Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza exkatonája „pisztollyal jár civilek közé”.
Saját követőit arra kérte, ne vegyék át ezt a mentalitást.
„Hiába próbálnak minket elrettenteni – tartsunk össze! Ahogy tegnap is elhangzott: higgyünk a szeretet és az összefogás erejében”
– zárta a bejegyzést.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az utóbbi időben egyre nagyobb teret kap a közbeszédben a gyűlöletpolitika és a politikai ellenfél halálával való dobálózás. Az idei koncertszezonban több előadó is közönség előtt, a színpadon viccelődött a miniszterelnök kivégzésén.
Ebben mondjuk nem segíti őket a nyilvános kivégzések imitálása kiskorúak előtt.
Charlie Kirk konzervatív aktivistát szeptember 10-én, egy diákokkal tartott kérdezz-felelek során lőtték nyakon az Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Orem városában.
Donald Trump amerikai elnök a támadás másnapján bejelentette, hogy posztumusz tünteti ki a fiatal aktivistát az Elnöki Szabadságéremmel.
Ezt követően egy felemelő videó is napvilágot látott, amelyen a Liberty University hallgatói együtt imádkoztak az elhunytért és családjáért.
Hiába óriási a tömeg, öltözékével és viselkedésével mindenki igyekszik megadni a tiszteletet az elhunytnak.
Nyitókép: Ágh Péter Facebook-oldala