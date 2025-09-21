Ft
09. 21.
vasárnap
Charlie Kirk Phoenix temetés Arizona

Rengetegen róják le tiszteletüket a konzervatív véleményvezér előtt – félmillió ember érkezik Charlie Kirk temetésére

2025. szeptember 21. 19:24

Hiába óriási a tömeg, öltözékével és viselkedésével mindenki igyekszik megadni a tiszteletet az elhunytnak.

2025. szeptember 21. 19:24
null

Ötszázezer embert várnak Charlie Kirk temetésére Phoenixbe. Százezren regisztráltak, de csak hatvanezer főt tudnak beengedni – jelentkezett be a helyszínről Gulyás Virág újságíró, aki elmondása szerint hajnali három óta sorban áll a temetés helyszíne előtt. Beszámolója szerint a megemlékezésre érkezők tisztelettudóan, kulturáltan viselkednek, és kiöltöztek az alkalomhoz, ezzel is megtisztelve Charlie Kirket. Becslése alapján körülbelül tízezer ember áll előttük a sorban, és

 a három órája tartó várakozás alatt semmilyen atrocitásnak nem volt szemtanúja.

A temetési szertartást, amelyen Donald Trump amerikai elnök és J. D. Vance alelnök is beszédet mond, a Mandiner YouTube-csatornáján 20 órától élőben közvetítjük.

Charlie Kirk konzervatív aktivistát szeptember 10-én, egy diákokkal tartott kérdezz-felelek során lőtték nyakon az Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Orem városában.

Donald Trump amerikai elnök a támadás másnapján bejelentette, hogy posztumusz tünteti ki a fiatal aktivistát az Elnöki Szabadságéremmel.

Ezt követően egy felemelő videó is napvilágot látott, amelyen a Liberty University hallgatói együtt imádkoztak az elhunytért és családjáért.

A megható felvétel itt tekinthető meg:

@libertyuniversity

Our hearts are broken as our student body gathered to pray for Charlie Kirk’s family and loved ones 🙏

♬ original sound - Liberty University

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

 


 

 

pemahe
2025. szeptember 21. 19:43
Azért senkit se tisztelek, mert nyakonlőtték... abszurd a felhajtás...
sersem
2025. szeptember 21. 19:41
Nyakig tetovált emberek vettek öltönyt, nyakkendőt, volt, aki életében harmadszor ment templomba. A jó és a gonosz közötti választó vonalnak tartják a meggyilkolását, valamint az arra adott sátáni reakciókat.
vamonos-4
2025. szeptember 21. 19:39
Felmillioan orditjak a Hosok Teren most, hogy MOCSKOS FIDEEEESSZ persze csarli fontosabb
auditorium
2025. szeptember 21. 19:37
A demokratikus mèdiàban ma este óva intenek, hogy NE húzzunk politikai hasznot ebből az esetből. Kérdezem: ha netán egy dem.kus pártit lőttek volna le, akkor is ezt mondanák ???
