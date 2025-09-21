Rengetegen róják le tiszteletüket a konzervatív véleményvezér előtt – félmillió ember érkezik Charlie Kirk temetésére

Ötszázezer embert várnak Charlie Kirk temetésére Phoenixbe. Százezren regisztráltak, de csak hatvanezer főt tudnak beengedni – jelentkezett be a helyszínről Gulyás Virág újságíró, aki elmondása szerint hajnali három óta sorban áll a temetés helyszíne előtt. Beszámolója szerint a megemlékezésre érkezők tisztelettudóan, kulturáltan viselkednek, és kiöltöztek az alkalomhoz, ezzel is megtisztelve Charlie Kirket. Becslése alapján körülbelül tízezer ember áll előttük a sorban, és

a három órája tartó várakozás alatt semmilyen atrocitásnak nem volt szemtanúja.

A temetési szertartást, amelyen Donald Trump amerikai elnök és J. D. Vance alelnök is beszédet mond, a Mandiner YouTube-csatornáján 20 órától élőben közvetítjük.

Charlie Kirk konzervatív aktivistát szeptember 10-én, egy diákokkal tartott kérdezz-felelek során lőtték nyakon az Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Orem városában.

Donald Trump amerikai elnök a támadás másnapján bejelentette, hogy posztumusz tünteti ki a fiatal aktivistát az Elnöki Szabadságéremmel.