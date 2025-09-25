Ft
Koós Boglárka Pottyondi Edina Szabó Zsolt tragédia kettős mérce Molnár Áron öngyilkosság

Így működik a balliberális kettős mérce: a rendőrkapitány halálát politikai célokra használni szabad, Koós Boglárka tragédiáját vizsgálni tilos

2025. szeptember 25. 11:27

Etikátlan és kegyeletsértő.

2025. szeptember 25. 11:27
null

Az elmúlt hetekben két tragikus öngyilkosság rázta meg a magyar közéletet, amelyek kezelése élesen rámutatott az ellenzéki kettős mércére. Szeptember elején a Budaörsi Latinovits Színház 27 éves színésznője, Koós Boglárka vetett véget életének. A megrendítő eset után többen felvetették a színházi szakma felelősségét, és vizsgálatot sürgettek az ügy hátterének feltárására. A balliberális oldal ezt 

politikai haszonszerzésnek minősítette, és elítélte, hogy a tragédiát bárki ilyen módon összefüggésbe hozza a szakmai közeggel

– írja az Origo

Kálomista Gábor szeptember 4-én a „Suttogások és sikolyok” című írásában a színházi szakma önvizsgálatát sürgette, rámutatva a fiatal művészek túlterheltségéből és a közeg belső működéséből fakadó problémákra. A színházi szervezetek közleményben próbálták elérni, hogy a sajtó egyáltalán ne foglalkozzon az üggyel, a túlzott figyelmet ugyanis károsnak ítélték. Később azonban a Magyar Teátrumi Társaság éppen vizsgálatot és megelőzési protokoll kidolgozását javasolta, biztonságosabb alkotói környezet megteremtése érdekében.

A történtek nyomán több ismert színész – köztük Sipos Vera, Zoltán Áron, valamint Molnár Áron és társulata – nyíltan támadta Kálomista álláspontját. Közleményeikben elhatárolódtak attól, hogy a tragédiát politikai összefüggésekbe helyezzék, és súlyos felelőtlenségnek nevezték a színésznő haláláról szóló cikkek politikai értelmezését. A baloldali médiumok, így a Mérce és a Magyar Hang szintén élesen bírálták a jobboldali megszólalásokat, sőt, „keselyűzésről” és „olcsó politizálásról” írtak.

Néhány héttel később azonban újabb tragikus haláleset történt: szeptember 19-én Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt követett el öngyilkosságot. Ezúttal azonban éppen azok a balliberális politikusok és közszereplők kezdtek politikai vádaskodásba, akik korábban a hallgatást és a méltóság tiszteletben tartását sürgették. Ahelyett, hogy vizsgálatot követeltek volna, 

egyből a „propaganda öl” narratívát hangoztatták,

 és politikai felelősséget állapítottak meg az indítékok ismerete nélkül.

Molnár Áron a szeptember 21-i tüntetésen azt kiáltotta, hogy Szabó Zsolt a „lejárató propagandisták” miatt vetett véget életének, míg a Magyar Hang főmunkatársa, Szerető Szabolcs arról írt, hogy a rendőrkapitány tragédiája a kormányzati lejáratások közvetlen következménye. Pottyondy Edina és Perintfalvi Rita szintén a propagandistákat vádolták, Magyar Péter pedig saját politikai üzeneteibe illesztette bele a halálesetet. A jobboldalt ért támadások így egyetlen politikai narratíva részeként jelentek meg.

Mindez súlyos kettős mércét jelez.

Amíg Koós Boglárka öngyilkosságánál a vizsgálat és a felelősség tisztázása is „politikának” számított a baloldali értelmezésben, addig a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálát ugyanezek a körök gátlástalanul politikai fegyverként kezdték használni. Ez nemcsak etikátlan és kegyeletsértő, hanem egyértelműen rávilágít arra, hogy a tragédiák értelmezésében a politikai haszonszerzés felülírja a következetességet és az emberi méltóság tiszteletét – olvasható a portálon.

Nyitókép: Kunos Attila/veol.hu

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
CirmoS
2025. szeptember 25. 12:02
Valahol olvastam, hogy ez a fiatal lány annyit írt búcsúlevelében, hogy elfáradt!
regi-nyarakon21
2025. szeptember 25. 11:57
Sajnos így működik az ellenzék. Kapásból gyűlölködnek, aztán tüntetést szerveznek a gyűlölködés ellen
berzerk
2025. szeptember 25. 11:49
Perintfalvi és pottyantós annyi szart ettek az évek során, hogy évek óta csak ömlik a pofájukból...
