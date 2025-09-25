Így működik a balliberális kettős mérce: a rendőrkapitány halálát politikai célokra használni szabad, Koós Boglárka tragédiáját vizsgálni tilos

A történtek nyomán több ismert színész – köztük Sipos Vera, Zoltán Áron, valamint Molnár Áron és társulata – nyíltan támadta Kálomista álláspontját. Közleményeikben elhatárolódtak attól, hogy a tragédiát politikai összefüggésekbe helyezzék, és súlyos felelőtlenségnek nevezték a színésznő haláláról szóló cikkek politikai értelmezését. A baloldali médiumok, így a Mérce és a Magyar Hang szintén élesen bírálták a jobboldali megszólalásokat, sőt, „keselyűzésről” és „olcsó politizálásról” írtak.

Néhány héttel később azonban újabb tragikus haláleset történt: szeptember 19-én Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt követett el öngyilkosságot. Ezúttal azonban éppen azok a balliberális politikusok és közszereplők kezdtek politikai vádaskodásba, akik korábban a hallgatást és a méltóság tiszteletben tartását sürgették. Ahelyett, hogy vizsgálatot követeltek volna,

egyből a „propaganda öl” narratívát hangoztatták,

és politikai felelősséget állapítottak meg az indítékok ismerete nélkül.