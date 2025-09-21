Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna tüntetés Magyar Péter telex Molnár Áron

Teljes összeomlás a Telexnél: már a pártok betiltásáról álmodoznak Molnár Áron segítségével (FOTÓ)

2025. szeptember 21. 13:15

A Telex azt állítja Facebook-oldalán, hogy a politikai pártok betiltásáért tüntetnek vasárnap este Budapesten – pedig a Magyar Péter győzelméért és Ukrajna támogatásáért még a családanyákat is gyalázni képes Molnár Áron egyelőre beérné a plakátok eltörlésével.

2025. szeptember 21. 13:15
null

A Telex Facebook-oldalán megjelent bejegyzés alapján a politikai pártok betiltásáért tüntetnek vasárnap este Budapesten – csakhogy ebből természetesen egy szó sem igaz. Még akkor sem, ha a magát függetlennek és objektívnek tartó baloldali portál cikkeit olvasva úgy tűnhet, a szerkesztőség bármit megtenne a Fidesz betiltásáért.

 

A Loupe Színházi Társulásnak a politikai plakátokkal van baja, pontosabban a Magyar Pétert Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel összehasonlító plakátokkal – ezen mondjuk senki sem lepődik meg, hiszen a társulat tagja az a szélsőségesen kormányellenes Molnár Áron is, aki mindent megtesz a Tisza Párt győzelméért, még arra is képes, hogy családanyákat gyalázzon Facebook-oldalán.

Mint megírtuk, a szervezők állítása szerint azért indították el a Levegőt! elnevezésű petíciót, mert nem akarják elfogadni, hogy a mindennapokat úgynevezett „megosztó üzenetek, félelemkeltés és indulatkampányok” határozzák meg. Arról persze elfelejtettek megemlékezni, hogy Magyar Péterék nemcsak gesztusokkal, megszólalásokkal, de tettekkel is nyomást gyakorolnak a magyar kormányra annak érdekében, hogy Ukrajna felfegyverzése és EU-csatlakozása mihamarább megvalósuljon.

A Volodimir Zelenszkij-Magyar Péter plakátokhoz úgyszintén hozzátartozik az ellenzéki párt és a kijevi rezsim kémbotránya. Az ügy kulcsfigurája, Tseber Roland Tisza Szigetet alapított, Magyar Péter bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz pedig „Slava Ukraini” felkiáltásokkal dicsőítette a kijevi rezsimet – mindezt NATO-ülésen.

Sőt, miközben Magyar Péter itthon azt hangoztatja, hogy a magyar emberek véleménye alapján kell állást foglalni Ukrajna EU-csatlakozásáról, képviselői támogatták azt a szövegezést,

amely feltétel nélkül, mindenben támogatja Kijevet – ez a háborút is meghosszabbíthatja. Az állásfoglalás kiáll a migráció, a Soros-szervezetek és LMBTQ-propaganda mellett.

Ezt is ajánljuk a témában

Miről szól valójában a vasárnapi ellenzéki tüntetés? Mutatjuk!

Több mint egy év után visszatérnek a balliberális influenszerek. Ezúttal a közbeszéd állapotáért, a politikai plakátokért aggódnak, ezért ellenzéki tüntetést szerveznek. De ez csak a látszat. Magyar Péter hívei – Molnár Áron, Lengyel Tamás, Pottyondy Edina – előkelő helyeken tűnhetnek fel.

Nyitókép: Molnár Áron Facebook-oldala

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
august
2025. szeptember 21. 13:35
A mai közélet egyik legundorítóbb figurája ez a Noár-nak nevezett idióta. újabban összeollózott videókkal akar megalázni másokat, miközben magáról állít ki bizonyítványt. Azt meg kell hagyni, hogy a balliberális agymosómédiában futtatják a fickót. Ami nem rossz ugyanis remekül példázza az ellenzéki értelmi szinvonaalat.
Válasz erre
0
0
NeMá
•••
2025. szeptember 21. 13:31 Szerkesztve
Van a FIDESZ-KDMP, MiHazánk, DK, Kutyák. TSZ papir párt van 26 tagja, aki lelejmolja az ellenzéki gyülekezetet meg az EUt!
Válasz erre
0
0
aknaib
2025. szeptember 21. 13:31
Lúzer bohóc 🤡🖕
Válasz erre
1
0
Kovács József
2025. szeptember 21. 13:30
A Tiszások pontot kapnak az app-ban ha mennek, de Tisza logó nélkül kell menniük. Az X-en fenn van a körlevél erről.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!