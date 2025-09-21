Teljes összeomlás a Telexnél: már a pártok betiltásáról álmodoznak Molnár Áron segítségével (FOTÓ)

A Telex Facebook-oldalán megjelent bejegyzés alapján a politikai pártok betiltásáért tüntetnek vasárnap este Budapesten – csakhogy ebből természetesen egy szó sem igaz. Még akkor sem, ha a magát függetlennek és objektívnek tartó baloldali portál cikkeit olvasva úgy tűnhet, a szerkesztőség bármit megtenne a Fidesz betiltásáért.

A Loupe Színházi Társulásnak a politikai plakátokkal van baja, pontosabban a Magyar Pétert Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel összehasonlító plakátokkal – ezen mondjuk senki sem lepődik meg, hiszen a társulat tagja az a szélsőségesen kormányellenes Molnár Áron is, aki mindent megtesz a Tisza Párt győzelméért, még arra is képes, hogy családanyákat gyalázzon Facebook-oldalán.

Mint megírtuk, a szervezők állítása szerint azért indították el a Levegőt! elnevezésű petíciót, mert nem akarják elfogadni, hogy a mindennapokat úgynevezett „megosztó üzenetek, félelemkeltés és indulatkampányok” határozzák meg. Arról persze elfelejtettek megemlékezni, hogy Magyar Péterék nemcsak gesztusokkal, megszólalásokkal, de tettekkel is nyomást gyakorolnak a magyar kormányra annak érdekében, hogy Ukrajna felfegyverzése és EU-csatlakozása mihamarább megvalósuljon.