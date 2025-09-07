Ft
Budaörsi Latinovits Színház Koós Boglárka gyász kóma tehetség színművész öngyilkosság

Lesújtó hírt közölt a budaörsi színház – elhunyt a fiatal színművészük

2025. szeptember 07. 16:19

Koós Boglárka 27 éves volt.

2025. szeptember 07. 16:19
null

Koós Boglárka kedden kísérelt meg öngyilkosságot. A Budaörsi Latinovits Színház színművészére egy barátnője talált rá. A színésznő kómába esett és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben (OKPI) küzdöttek az életéért. 

Azonban a színház vasárnap Facebook-oldalán közölte a hírt, hogy a 27 éves művésznő elhunyt.

Rövid bejegyzésükben így búcsúztak a színésznőtől:

Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál...”

Ígéretes tehetség volt

A Magyar Nemzet cikkében arról írt, hogy Koós Boglárka rendkívül ígéretes tehetség volt, 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Hét évet töltött a világot jelentő deszkákon, tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházba – írta a lap.

Ha ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes, lelki elsősegély számot!

Nyitókép: Budaörsi Latinovits Színház Facebook-oldala

 

Madasa Hatter
2025. szeptember 07. 16:59
Ez a dal most érted él, fohász a lelkedért Múljon végleg el a véres remény! Ez a dal most érted él, fohász a lelkedért Múljon végleg el a véres remény! Segítek, hogy megtaláld, merre indulj el Az élet és a halál útját nem ismered fel Lépj vissza súlyos a tét Egy égő tűzben hamvadsz el Elkárhozol, ha életednek véget Vetsz önkezeddel Ez a dal most érted él, fohász a lelkedért Múljon végleg el a véres remény! Ez a dal most érted él, fohász a lelkedért Múljon végleg el a véres remény!
auditorium
2025. szeptember 07. 16:55
RiP a szinészkollegái, barátnője v. barátnői és a szinház igazgatója bizonyára sejtik az okát, miért lett öngyilkos ez a szép 27 éves, tehetséges szinésznő. Sajnos sok fiatal dobja el könnyen az életét ilyen vagy olyan módon nemcsak Magyarországon, máshol is.
counter-revolution
•••
2025. szeptember 07. 16:52 Szerkesztve
Megrendítő, hogy egy ilyen fiatal, tehetséges, gyönyörű nő úgy döntött, hogy hurkot köt a nyakára. Lelkét Isten nyugosztalja, nagyon szomorú, hogy így alakult... :(
cutcopy
2025. szeptember 07. 16:51
Ez keddi hír de béke poraira..
