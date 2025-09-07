Lesújtó hírt közölt a budaörsi színház – elhunyt a fiatal színművészük

Koós Boglárka kedden kísérelt meg öngyilkosságot. A Budaörsi Latinovits Színház színművészére egy barátnője talált rá. A színésznő kómába esett és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben (OKPI) küzdöttek az életéért.

Azonban a színház vasárnap Facebook-oldalán közölte a hírt, hogy a 27 éves művésznő elhunyt.

Rövid bejegyzésükben így búcsúztak a színésznőtől:

Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál...”

Ígéretes tehetség volt

A Magyar Nemzet cikkében arról írt, hogy Koós Boglárka rendkívül ígéretes tehetség volt, 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Hét évet töltött a világot jelentő deszkákon, tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházba – írta a lap.

Ha ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes, lelki elsősegély számot!

Nyitókép: Budaörsi Latinovits Színház Facebook-oldala