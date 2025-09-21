„Pottyondy Edina, Molnár Áron noÁr és társai agitálnak a Tisza mellett a Hősök terén. Hivatalosan a »gyűlölet« meg a »propaganda« ellen, de ne tévedjünk! Össze is jött jó pár budapesti az eseményre.

Szerintem tök jó, hogy Magyarországon – bár ennek pont az ellenkezőjét harsogják a demonstrálók – bárki szabadon elmondhatja a véleményét. Sőt, akár kiabálhatja is egy koncerten vagy demonstráción. Ettől ez még egy virtigli politikai tüntetés, politikai beszédekkel, POLITIKAI célokkal. A cél neve: legyen Magyarország kormányfője Magyar Péter. Csak körülírják, amolyan álcivil-aktivista módon. De ez a helyzet.

A Tisza-vezér és gyűlöletben gazdag csapata (bezony, az!) egy rossz szót nem kapott – a »mocskos Fidesz« viszont zúgott rendesen. Áradt a harag! Ja, és az idős fideszeseket például korábban »nyugdíjas zombi-apokalipszisnek« nevező Pottyondy Edina csúsztatott is rendesen, kétségtelenül hatásos beszédében.”

Nyitókép: Facebook