Az elhallgatás spirálja mellett egy másik visszatérő jelenség a választások utolsó napjaiban megfigyelhető úgynevezett late swing hatás, vagyis a hirtelen átlendülés. Ez arra utal, hogy sok szavazó csak közvetlenül a választás előtt hozza meg végső döntését, így az addig készült kutatások szükségszerűen torz képet mutathatnak. Klasszikus példaként említhető az 1970-es brit választás, ahol a Konzervatív Párt a kampány utolsó napjaiban fordította meg a versenyt, vagy a 2015-ös szintén brit választás, amikor a felmérések szerint a választók mintegy 13 százaléka az utolsó napokban döntött pártpreferenciájáról. Hasonló jelenséget figyelhettünk meg a 2024-es Egyesült Királyság-i voksoláson is, ahol a Munkáspártnak mért 39 százalékos támogatottság végül 34,7 százalékra olvadt, ami mögött a kampány utolsó napjaiban bekövetkező átrendeződés állt be. A hirtelen átlendülés jelensége (late swing) tehát arra figyelmeztet, hogy a közvélemény-kutatások legfeljebb pillanatfelvételek: az utolsó napok politikai botrányai, média-kampányai vagy taktikai-szavazási megfontolásai képesek teljesen átírni a korábban mért trendeket.

A közvélemény-kutatások hatását magyarázó elméletek közül kettő különösen sokszor visszaköszön a politikai elemzésekben: a bandwagon- és az underdog-effektus. Az előbbi – magyarul »utánfutó-hatás« – arra utal, hogy a bizonytalan választók hajlamosak a győztesnek látszó párt mellé állni, mert a többséghez tartozás önmagában biztonságot és megerősítést ad. Már Paul F. Lazarsfeld és munkatársai az 1940-es amerikai elnökválasztását vizsgáló kutatásaikban kimutatták, hogy a »ki fog nyerni?« kérdés legalább akkora súllyal hatott a választói döntésekre, mint a konkrét programok vagy jelölti kvalitások. Ennek a logikának éppen a fordítottja, az underdog-effektus: a vesztésre álló fél szavazói a kedvezőtlen adatok láttán gyakran éppen még elszántabbá válnak, sőt képesek új támogatókat is bevonni. Különösen éles kampányokban erősödhet fel ez a hatás, amikor a győzelemre esélyes párt túlhatalma fenyegetésként jelenik meg a közbeszédben. Mark Lammers 2022-es tanulmánya szerint mindezt az igazságosság iránti pszichológiai igény táplálja: sok választó ösztönösen a »vesztes ügy« mellé áll, mert úgy érzik, ezzel őrzik a politikai egyensúlyt. Ez a két, egymással ellentétes dinamika jól mutatja, hogy a közvélemény-kutatások publikálása önmagában képes megváltoztatni a választói magatartást.

A közvélemény-kutatások pontosságát nemcsak a választói magatartás kiszámíthatatlan trendjei nehezítik, de a módszertani hiányosságok transzparenciái is gyengíthetik. A mintavétel torzulásai, a súlyozás hibái vagy a kérdések megfogalmazásában rejlő problémák mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a mért adatok eltérjenek a valóságtól. Will Jennings és Christopher Prosser 2018-as áttekintése szerint a sokat emlegetett »shy voter« mítosz – vagyis hogy egyes szavazók szégyellik bevallani valódi preferenciájukat – sokkal ritkábban magyarázza a tévedéseket, mint az egyszerűbb statisztikai és oksági hibák. Andrew Gelman és kollégái rámutattak arra is, hogy a nem biztos pártválasztók (»swing voter«) gyakran nem valóságos ingadozást mutatnak, hanem adatfelvételi és súlyozási torzulások miatt tűnnek pártpreferenciákat váltogatóknak. Mindez jól jelzi, hogy a kutatások értékelésénél nem elég a politikai kontextust vizsgálni, a módszertani kereteket is kritikus szemmel kell kezelni.

Amerikai példákból is jól látszik, mennyire összetett a helyzet. Az úgynevezett blue shift jelenség azt mutatja, hogy a választás éjszakáján vezető párt később elveszítheti előnyét, mert a levélszavazatok feldolgozása aránytalanul később történik. Ez a 2020-as amerikai elnökválasztás során vált igazán látványossá, amikor Donald Trump kezdeti előnye Joe Bidennel szemben a későbbi szavazatszámlálás során fokozatosan eltűnt. Erről közérthető összefoglaló található a Protect Democracy elemzésében, míg a 2020-as választás részletes adat- és szabályalapú elemzését az MIT Election Lab összefoglalója mutatja be részletesen. A 2024-es elnökválasztás után több elemzés arra jutott, hogy az országos felmérések összességében kismértékben, de rendszeresen alulbecsülték Donald Trump támogatottságát, és ez épp elég volt a billegő államok »elsöpréséhez«.

A FiveThirtyEight/ABC értékelése szerint „alacsony hiba, közepes torzítás” jellemezte a véghajrában készült utolsó felméréseket (átlagos hibahatár ~2–3 százalékpont), mégis Trump felé billentek. A PBS NewsHour és az NPR első körös értékelése hasonló következtetésre jutott: a felmérések sorozatban alulbecsülték Trumpot, miközben több helyen a hibahatáron belül maradtak . Egyetemi és nemzetközi áttekintések is ezt rögzítették (pl. UC Riverside: »Rossz(abb)ak voltak-e a 2024-es kutatások?« – válasz: részben a közönség értelmezte túl a szoros versenyt, részben módszertani okok álltak a különbségek mögött; összefoglaló). A lehetséges okok között rendre felmerül a differenciált válaszadási hajlandóság a republikánus választóknál), a »biztos szavazók« modellezésének hibái, a billegő államokban kismértékű, de konzisztens elcsúszás, valamint a kampány finisében történő késői elmozdulás – lásd Nate Silver összefoglaló értékelését („It’s complicated.”) (Silver Bulletin). A szakmai szervezetek (pl. AAPOR) pedig évek óta arra figyelmeztetnek, hogy a közvélemény-kutatás nem jóslás, hanem pillanatkép, amely módszertani és kommunikációs keretek között értelmezendő.