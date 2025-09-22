Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
faktum közvélemény-kutatás szavazás

Hogyan torzítanak – vagy torzítanak-e egyáltalán – a közvélemény-kutatások?

2025. szeptember 22. 10:29

A Republikon Intézet szeptemberi rendezvényén a hazai közvélemény-kutató intézetek vezetői – Böcskei Balázs (IDEA), Mráz Ágoston Sámuel (Nézőpont), Virág Andrea (Republikon) és Závecz Tibor (Závecz Research) – vitatták meg a legfrissebb adatokat és a szakma jövőjét.

2025. szeptember 22. 10:29
null
Kiss Gábor
Faktum

„A beszélgetésben szóba került a Fidesz és a Tisza Párt nyári teljesítménye, a »ki nyerte a nyarat?« kérdése, valamint egy lehetséges közös szakmai szervezet létrehozásának terve is. A vita jól megmutatta, hogy a közvélemény-kutatások körüli diskurzus önmagában is politikai eseménnyé vált: az adatok interpretációja, a »trendek« olvasata legalább annyira politikai állásfoglalás, mint módszertani kérdés. De vajon tényleg arról van szó, hogy a közvélemény-kutatások manipulálnak, vagy inkább az értelmezésük körül alakul ki torzkép? És milyen szerepet játszik ebben a média, amely a számokat címekbe és narratívákba csomagolva adja tovább? Elemzésünkben utánajártunk, milyen szociálpszichológiai és választás-szociológiai elméletek magyarázzák a közvélemény-kutatások mögött meghúzódó torzításokat és azok politikai használatát.

A kampányidőszakban a közvélemény-kutatások szinte minden héten új narratívát kínálnak. A Republikon Intézet szervezésében megvalósult kerekasztal-beszélgetés is arra világított rá, hogy a néhány százalékpontos mozgásokat a nyilvánosság szószólói gyakran túlértékelik, miközben a kutatók maguk is elismerik, hogy a változások sokszor inkább statisztikai alapokon álló média-zajnak, semmint valódi trendfordulónak tekinthetők. Závecz Tibor hangsúlyozta, hogy az 1-2 százalékpontos elmozdulásokat nem szabad túlértékelni; Virág Andrea pedig azt emelte ki, hogy a »trendforduló« diagnózisa gyakran inkább politikai olvasat, mint kutatói megállapítás. Böcskei Balázs szerint a helyzet hiszterizáltságát az adja, hogy a kutatók szándékuk ellenére is a »lóversenyszerű« médiatér részeivé váltak, ahol mindenki kommentálni kényszerül a pillanatnyi a adatsorokat.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kocsis Máté

Facebook

Idézőjel

Választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást

Józsefvárosban léket kapott az antifa-drogpárti-liberális összefogás.

A politikai kampányok természetszerű részei ugyan a médiában egyre nagyobb hangsúlyt kapó közvélemény-kutatások, a politikai szereplők és média gyakran hivatkoznak rájuk. A kritikák mégis gyakran politikai motiváltságúak: a gyengébb eredményeket mutató oldalakat képviselők »hazudó kutatóintézetekről« beszélnek – valójában azonban tudományos és pszichológiai mechanizmusok is befolyásolhatják az eredményeket. Elemzésünkben összefoglaljuk, hogy a politikatudomány mai állása szerint milyen torzító hatásokat azonosíthatunk a közvélemény-kutatási adatok publikálása mögött. Média­tudatossági nézőpontból különösen fontos megérteni, hogy a kutatások nem csak a társadalmi vélekedések pillanatnyi lenyomatai, de önmagukban is hatással levő tartalmak, amelyek megváltoztathatják éppen azt a közvéleményt, amelynek állásáról azt mutatják, milyen rögzített állapotuk van.

A közvélemény-kutatások hatását magyarázó elméletek közül talán a legismertebb Elisabeth Noelle-Neumann »elhallgatás spirálja«, amely azóta is alapfogalom a politikai kommunikációban. Lényege, hogy ha az emberek azt érzékelik: véleményük kisebbségben van, hajlamosak inkább hallgatni, nehogy a társadalmi elszigeteltség fenyegetésének tegyék ki magukat. Ez az öncenzúra azonban nem csupán egyéni reakció, közösségi szinten idővel önmagát erősítő mechanizmussá válik, amely a közvélemény-kutatásokban is visszaköszön. Minél kevésbé vallják be ugyanis a kisebbségi vélemény hívei valódi preferenciáikat, annál inkább úgy tűnik, hogy álláspontjuk tényleg marginális – amit ezért a következő körben még kevesebben mernek vállalni. A spirál folyamatosan szűkíti a látható véleményspektrumot, míg a valós támogatottság rejtve marad. Nem véletlen, hogy Noelle-Neumann az 1965-ös és 1972-es nyugat-német választásokon empirikusan is azonosította ezt a dinamikát, rámutatva: a kutatások nem pusztán mérnek, hanem vissza is hatnak a politikai mezőre. Az emberek ugyanis rendelkeznek egy sajátos »kvázi-statisztikai érzékszervvel« – ahogy ő nevezte –, amely révén folyamatosan figyelik a közbeszédet, és igazítják viselkedésüket ahhoz, mi számít többségi álláspontnak. Így a közvélemény nem egyszerűen tükröződik a kutatásokban, hanem a kutatások nyilvánossága maga is része lesz a közvélemény formálásának.

Az elhallgatás spirálja mellett egy másik visszatérő jelenség a választások utolsó napjaiban megfigyelhető úgynevezett late swing hatás, vagyis a hirtelen átlendülés. Ez arra utal, hogy sok szavazó csak közvetlenül a választás előtt hozza meg végső döntését, így az addig készült kutatások szükségszerűen torz képet mutathatnak. Klasszikus példaként említhető az 1970-es brit választás, ahol a Konzervatív Párt a kampány utolsó napjaiban fordította meg a versenyt, vagy a 2015-ös szintén brit választás, amikor a felmérések szerint a választók mintegy 13 százaléka az utolsó napokban döntött pártpreferenciájáról. Hasonló jelenséget figyelhettünk meg a 2024-es Egyesült Királyság-i voksoláson is, ahol a Munkáspártnak mért 39 százalékos támogatottság végül 34,7 százalékra olvadt, ami mögött a kampány utolsó napjaiban bekövetkező átrendeződés állt be. A hirtelen átlendülés jelensége (late swing) tehát arra figyelmeztet, hogy a közvélemény-kutatások legfeljebb pillanatfelvételek: az utolsó napok politikai botrányai, média-kampányai vagy taktikai-szavazási megfontolásai képesek teljesen átírni a korábban mért trendeket.

A közvélemény-kutatások hatását magyarázó elméletek közül kettő különösen sokszor visszaköszön a politikai elemzésekben: a bandwagon- és az underdog-effektus. Az előbbi – magyarul »utánfutó-hatás« – arra utal, hogy a bizonytalan választók hajlamosak a győztesnek látszó párt mellé állni, mert a többséghez tartozás önmagában biztonságot és megerősítést ad. Már Paul F. Lazarsfeld és munkatársai az 1940-es amerikai elnökválasztását vizsgáló kutatásaikban kimutatták, hogy a »ki fog nyerni?« kérdés legalább akkora súllyal hatott a választói döntésekre, mint a konkrét programok vagy jelölti kvalitások. Ennek a logikának éppen a fordítottja, az underdog-effektus: a vesztésre álló fél szavazói a kedvezőtlen adatok láttán gyakran éppen még elszántabbá válnak, sőt képesek új támogatókat is bevonni. Különösen éles kampányokban erősödhet fel ez a hatás, amikor a győzelemre esélyes párt túlhatalma fenyegetésként jelenik meg a közbeszédben. Mark Lammers 2022-es tanulmánya szerint mindezt az igazságosság iránti pszichológiai igény táplálja: sok választó ösztönösen a »vesztes ügy« mellé áll, mert úgy érzik, ezzel őrzik a politikai egyensúlyt. Ez a két, egymással ellentétes dinamika jól mutatja, hogy a közvélemény-kutatások publikálása önmagában képes megváltoztatni a választói magatartást.

A közvélemény-kutatások pontosságát nemcsak a választói magatartás kiszámíthatatlan trendjei nehezítik, de a módszertani hiányosságok transzparenciái is gyengíthetik. A mintavétel torzulásai, a súlyozás hibái vagy a kérdések megfogalmazásában rejlő problémák mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a mért adatok eltérjenek a valóságtól. Will Jennings és Christopher Prosser 2018-as áttekintése szerint a sokat emlegetett »shy voter« mítosz – vagyis hogy egyes szavazók szégyellik bevallani valódi preferenciájukat – sokkal ritkábban magyarázza a tévedéseket, mint az egyszerűbb statisztikai és oksági hibák. Andrew Gelman és kollégái rámutattak arra is, hogy a nem biztos pártválasztók  (»swing voter«) gyakran nem valóságos ingadozást mutatnak, hanem adatfelvételi és súlyozási torzulások miatt tűnnek pártpreferenciákat váltogatóknak. Mindez jól jelzi, hogy a kutatások értékelésénél nem elég a politikai kontextust vizsgálni, a módszertani kereteket is kritikus szemmel kell kezelni.

Amerikai példákból is jól látszik, mennyire összetett a helyzet. Az úgynevezett blue shift jelenség azt mutatja, hogy a választás éjszakáján vezető párt később elveszítheti előnyét, mert a levélszavazatok feldolgozása aránytalanul később történik. Ez a 2020-as amerikai elnökválasztás során vált igazán látványossá, amikor Donald Trump kezdeti előnye Joe Bidennel szemben a későbbi szavazatszámlálás során fokozatosan eltűnt. Erről közérthető összefoglaló található a Protect Democracy elemzésében, míg a 2020-as választás részletes adat- és szabályalapú elemzését az MIT Election Lab összefoglalója mutatja be részletesen. A 2024-es elnökválasztás után több elemzés arra jutott, hogy az országos felmérések összességében kismértékben, de rendszeresen alulbecsülték Donald Trump támogatottságát, és ez épp elég volt a billegő államok »elsöpréséhez«.

A FiveThirtyEight/ABC értékelése szerint „alacsony hiba, közepes torzítás” jellemezte a véghajrában készült utolsó felméréseket (átlagos hibahatár ~2–3 százalékpont), mégis Trump felé billentek. A PBS NewsHour és az NPR első körös értékelése hasonló következtetésre jutott: a felmérések sorozatban alulbecsülték Trumpot, miközben több helyen a hibahatáron belül maradtak . Egyetemi és nemzetközi áttekintések is ezt rögzítették (pl. UC Riverside: »Rossz(abb)ak voltak-e a 2024-es kutatások?« – válasz: részben a közönség értelmezte túl a szoros versenyt, részben módszertani okok álltak a különbségek mögött; összefoglaló). A lehetséges okok között rendre felmerül a differenciált válaszadási hajlandóság a republikánus választóknál), a »biztos szavazók« modellezésének hibái, a billegő államokban kismértékű, de konzisztens elcsúszás, valamint a kampány finisében történő késői elmozdulás – lásd Nate Silver összefoglaló értékelését („It’s complicated.”) (Silver Bulletin). A szakmai szervezetek (pl. AAPOR) pedig évek óta arra figyelmeztetnek, hogy a közvélemény-kutatás nem jóslás, hanem pillanatkép, amely módszertani és kommunikációs keretek között értelmezendő.

Sokan ekkor legitimációs válságról beszéltek, holott a jelenség mögött demográfiai és technikai okok álltak: a fiatalabb, városi és jellemzően demokrata szavazók nagyobb arányban használták a postai szavazást, amelynek feldolgozása több időt vett igénybe. Ez a példa rávilágít arra, hogy a közvélemény-kutatások és az előzetes eredmények félreértése könnyen politikai motivációjú összeesküvés-elméletek táptalajává válhat.

Amint az a fentebbi politikatudományi, szociálpszichológiai és választás-szociológiai elméletekből is kiderül, a közvélemény-kutatások hatásai rendkívül összetett hálót alkotnak: egyszerre mutatják a társadalmi vélekedések pillanatnyi állását, és közbenvissza is hatnak azokra. Az »elhallgatás spirálja«, a late swing, a bandwagon és underdog hatások, valamint a módszertani és oksági torzulások mind azt jelzik, hogy a felmérések nem pusztán passzív lenyomatokat, hanem sokszor önbeteljesítő vagy önmegcáfoló jóslatok láncolatát indíthatják el. A médiatudatos olvasó számára ezért alapvető, hogy kritikusan kezelje a számokat: ne kész tényként, hanem egy adott pillanat értelmezéseként, amely mögött pszichológiai mechanizmusok, technikai korlátok és politikai szándékok is meghúzódhatnak. A közvélemény-kutatások így nemcsak adatokat szolgáltatnak, hanem maguk is a politikai verseny részévé válnak.”

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. szeptember 22. 12:18
A hétvégén megvolt a legpontosabb közvélemény-kutatás, a választás, amit a Fidesz nyert 52 százalékkal. A komcsi csürhe, élén a pszichopatával pont akkora verést kap tavasszal, mint 4 éve. A pszichopata pedig megy a kukába, a másik futóbolond, Makizay mellé.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 22. 11:44
közvélemény kutatók már nincsenek csak közvélemény manipulálók mert a ballibsi-internáci oldal olyan silány célokért küzd mint migráció, gender, háború, Ukrajna, rezsiemelés, A választók fizikai megsemmisítését pedig csak gátlástalan hazudozással lehet elérni.
Válasz erre
0
0
statiszta
•••
2025. szeptember 22. 11:43 Szerkesztve
Volt 2025 tavaszán két nagymintás egyéni parlamenti választás két körzetben: Dombóváron 60% felett a Fidesz, Újpesten 30%, ugyanitt 50% felett a DK, a részvétel 10%-al alacsonyabb, mint amikor 2019-ben a 2/3 volt a tét Tiszaújvárosban (tehát magas). A választáson uszkve 2×18.000 fő vett részt, ami több, mint az ÖSSZES közvélemény-kutatáson együtt véve. Eredmény ugyanaz, mint 22-ben. Aki szerint ezek után a Tiszának győzelmi esélyei vannak az nem ért hozzá, aki szerint úgy vannak győzelmi esélyei, hogy a DK és a KKP valamit a MiHazánk egymásra és ráindul, az kötözni való bolond! Hol vannak még a határon túliak, ami +3-5% a Fidesznek? 2/3 Fidesz lesz, ha a Fidesznek pechje van. Ha szerencséje, akkor 3/4.
Válasz erre
1
0
szemlelo-2
2025. szeptember 22. 11:33
Szerintem a "shy voter" és az "elhallgatás spirál" lényegében ugyanaz. Én sem nyilatkozom balos kutatóknak. Ha kérdeznek, visszakérdezek a megbízóra. De már a kérdezőkkel is baj van: ők többnyire értelmiségiak vagy értelmiségi-palánták, akik kerülik az egyszerűbb emberek megkérdezését, mert nem képesek a nyelvükön beszélni. Sohasem voltak még egy kocsmában... :-))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!