Hiába tiltakozik Magyar Péter alelnöke, a tulajdoni lap nem hazudik

Nagy vihart kavart a Tisza Párt harmadik alelnökéről, Forsthoffer Ágnesről és családjáról készült összeállítás, amely az Ellenpont nevű portálon jelent meg. A turisztikai szakember közösségi oldalán jelentkezett be, és hívta fel arra a figyelmet, a cikkben látható egyik utcaképen nem a szülei háza látható.

A lap rámutatott, hogy

a cáfolatból ugyanakkor kimaradt, hogy Forsthofferék háza a földhivatali dokumentumok szerint éppen mellette helyezkedik el,

ami az utcáról valóban kevésbé látható, ezért téveszthette el a Google Maps is.

Az újabb összeállításban megjegyezték, hogy bár Magyar Péter helyettese azt sugallja, hogy szüleinek egyáltalán nincs ott háza, de a dokumentumok mást mutatnak.