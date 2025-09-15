Ft
09. 15.
hétfő
Hiába tiltakozik Magyar Péter alelnöke, a tulajdoni lap nem hazudik

Hiába tiltakozik Magyar Péter alelnöke, a tulajdoni lap nem hazudik

2025. szeptember 15. 13:14

Az Ellenpont felhívta arra a figyelmet, hogy bár Forsthoffer Ágnes azt sérelmezte, hogy az egyik utcaképen nem a szülei háza látható, kiderült, hogy az ingatlan a földhivatali dokumentumok szerint éppen mellette helyezkedik el.

2025. szeptember 15. 13:14
null

Nagy vihart kavart a Tisza Párt harmadik alelnökéről, Forsthoffer Ágnesről és családjáról készült összeállítás, amely az Ellenpont nevű portálon jelent meg. A turisztikai szakember közösségi oldalán jelentkezett be, és hívta fel arra a figyelmet, a cikkben látható egyik utcaképen nem a szülei háza látható.

A lap rámutatott, hogy 

a cáfolatból ugyanakkor kimaradt, hogy Forsthofferék háza a földhivatali dokumentumok szerint éppen mellette helyezkedik el, 

ami az utcáról valóban kevésbé látható, ezért téveszthette el a Google Maps is.

Az újabb összeállításban megjegyezték, hogy bár Magyar Péter helyettese azt sugallja, hogy szüleinek egyáltalán nincs ott háza, de a dokumentumok mást mutatnak.

Mint írták, tény hogy a Forsthoffer-család ingatlana szintén egy 1184 négyzetméteres, balatoni panorámás telken található, és a kivehető képek szerint is egy luxusingatlanról van szó. 

Az ingatlan.com adatbázisában egy hasonló balatonfüredi ház kínálati ára jelenleg több százmillió forintot is elérheti a környéken

– ismertették.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez derül ki a tulajdoni lapról

Az Ellenpont továbbá csatolta Csatoljuk az ingatlan tulajdoni lapját is, amiből jól látszik, hogy 

a Tisza alelnökének édesanyjáé és édesapjáé az ingatlan fele-fele arányban.

Forrás: Ellenpont

Ezután felidézték korábbi írásuk főbb pontjait is. Ezekből kiderült, 

  • A család már a múlt rendszerben is jó pozícióban volt, de az Ellenpont értesülései szerint a privatizációból jött ki csak igazán nyertesként.
  • Az új tiszás alelnök édesanyja szállodaigazgató, főkönyvelő - édesapja a füredi hajógyár igazgatója, majd annak csődbe menetele után a felszámoló helyi megbízottja volt. Az édesapa később egy pápai hulladékgazdálkodási cégbe is beszállt, amit aztán szintén megszereztek a családdal, és a szocialista kormány alatt az országban elsőként végezhették konyhai hulladék gyűjtését, kezelését.
  • A Forsthoffer-család cégei az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendben nyertek EU-s pályázatokon, közbeszerzésen – és folyamatosan növekvő árbevétel mellett most is stabilan termelik a nyereséget.
  • A család Balatonfüreden és környékén több házzal is rendelkezik, Tihanyban is üzemeltettek saját tulajdonú vendégházat. De övék a Hotel Margaréta is

– sorolták.

 A portál végül bemutatott pár képet a család ingatlanjairól is, melyeket ITT tekinthet meg.

Nyitókép: Facebook

Obsitos Technikus
2025. szeptember 15. 15:37
Mitől bűzlenek a pápai utcák? A bűz azonban továbbra sem szűnt meg Pápán. Legalábbis ezt állítják az alpolgármesterrel együtt még legalább háromezer-ötszázan, akik aláírásukkal csatlakoztak a helyi Fidesz kezdeményezéséhez a Talajerő-gazdálkodási Kft. tevékenységéből származó bűzhatás ellen. A korábban a Zala és a Veszprém megyei önkormányzat tulajdonában lévő vállalatot 2001-ben vásárolta meg a kft., amelynek ügyvezetője Forsthoffer Ferenc. Az állati eredetű hulladék komposztálásával foglalkozó cég működési engedélye azonban az alpolgármester szerint tavaly decemberben lejárt, a képviselő-testület pedig szabályozási tervében az állandósult lakossági ___ panaszok miatt megtiltotta a városban az ilyen típusú tevékenységet.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 15. 15:34
Mindez nem elég, moslék is kell: Fordulat moslékügyben A biológiailag bomló a közétkeztetésben, melegkonyháknál, éttermekben keletkező moslék ártalmatlanítását megyénkben a pápai Talajerő-gazdálkodási Kft. végzi. 2003. június 27-én jelent meg a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete, amely megerősíti, hogy a társaság technológiája helytálló, működőképes és EU-konform, vagyis minden engedély birtokában jogszerűen végzi ezt a tevékenységet, tudtuk meg Forsthoffer Ferenctől.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 15. 15:32
Pápai Napló, 2003-06-12 Bizony szar az, ami bűzlik a pisalelnök apukája körül: "Komposztkiszállítás és a büdös Napokon keresztül kellemetlen szagok terjengtek a Vajda-lakótelep és a Győri út környékén. " "A szagok forrása a pápai Talajerő-gazdálkodási Kft. komposztanyaga, amelyet a jó idő beálltával hordtak ki a város környéki földekre. Forsthoffer Ferenc ügyvezető igazgató elismerte, szerencsétlenül alakult a komposztanyag kiszállításának az időpontja. "
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 15. 15:29
Hogy aztán érkezzen a milliárdos kasza: "Idegenforgalmi különlegességet hoznak létre a százhektáros ősgyepesen Pápa térségében A természet szerelmesei nemsokára a százhektáros szélmezői ökofaluban pihenhetik ki a civilizáció okozta fáradalmakat. Végy egy százhektáros - ősgyepes, illetve bányaművelésből kivont - természetes területet, adj hozzá jó adag elképzelést, programot, tervezd meg, s gyűjts a befektetéshez tőkét. Első hallásra ennyi kell egy kiváló terv megvalósításához, a gyakorlatban azonban rengeteg időt, energiát, erőforrást emészt fel, mire az elképzelés valóra válik. A pápai Talajerő-gazdálkodási Kft. - amely a pápai agrárexpón vásári díjat kapott - igazgatója, Forsthoffer Ferenc bevallotta, régóta dédelgették magukban az álmot, mire nyilvánosságra mertek lépni vele. "
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!