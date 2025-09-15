Hiába tiltakozik Magyar Péter alelnöke, a tulajdoni lap nem hazudik

Rögtön leleplezték a Tisza Párt új alelnökét, akinek a szállodájával kapcsolatban is átverést emlegetnek
Forsthoffer Ágnes balatoni szállásvendégeinél betelt a pohár.
Az Ellenpont felhívta arra a figyelmet, hogy bár Forsthoffer Ágnes azt sérelmezte, hogy az egyik utcaképen nem a szülei háza látható, kiderült, hogy az ingatlan a földhivatali dokumentumok szerint éppen mellette helyezkedik el.
Nagy vihart kavart a Tisza Párt harmadik alelnökéről, Forsthoffer Ágnesről és családjáról készült összeállítás, amely az Ellenpont nevű portálon jelent meg. A turisztikai szakember közösségi oldalán jelentkezett be, és hívta fel arra a figyelmet, a cikkben látható egyik utcaképen nem a szülei háza látható.
a cáfolatból ugyanakkor kimaradt, hogy Forsthofferék háza a földhivatali dokumentumok szerint éppen mellette helyezkedik el,
ami az utcáról valóban kevésbé látható, ezért téveszthette el a Google Maps is.
Az újabb összeállításban megjegyezték, hogy bár Magyar Péter helyettese azt sugallja, hogy szüleinek egyáltalán nincs ott háza, de a dokumentumok mást mutatnak.
Mint írták, tény hogy a Forsthoffer-család ingatlana szintén egy 1184 négyzetméteres, balatoni panorámás telken található, és a kivehető képek szerint is egy luxusingatlanról van szó.
Az ingatlan.com adatbázisában egy hasonló balatonfüredi ház kínálati ára jelenleg több százmillió forintot is elérheti a környéken
Az Ellenpont továbbá csatolta Csatoljuk az ingatlan tulajdoni lapját is, amiből jól látszik, hogy
a Tisza alelnökének édesanyjáé és édesapjáé az ingatlan fele-fele arányban.
Ezután felidézték korábbi írásuk főbb pontjait is. Ezekből kiderült,
A portál végül bemutatott pár képet a család ingatlanjairól is, melyeket ITT tekinthet meg.
