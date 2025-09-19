Gyurcsány ígérete nem teljesül, nem építik újjá a grábóci férfiak házát

Gyurcsány Ferenc tavaszi ígérete nem fog teljesülni, nem bontják le a Grábócon élő Lakatos fivérek házát, nem építenek a helyére újat. A Demokratikus Koalíció volt elnöke olyannal kecsegtette a két szerencsétlen sorsú férfit, amiről már akkor tudott volt, hogy az teljes képtelenség, de a párt állítólag mégis segíteni fog a testvérpáron.

Mint emlékezetes, Gyurcsány márciusban lakóautóval indult országjárásra azzal a mottóval, hogy nem nagygyűléseket, lakossági fórumokat akar tartani

– nyilván nem akart lebőgni, hogy csak nagyon kevesen kíváncsiak rá –,

hanem sokkal intimebb körülmények között, a munkahelyén, lakásán veszi fel a kapcsolatot a nép egyszerű gyermekeivel. Így jutott el Nagykanizsára, ahol hajat vágatott, sonkát vett a fegyverneki hentesnél, sárban elakadt autót tolt, megnézte a világhírű nyírmártonfalvi lombkorona-sétányt, betért egy templomba, etette a kaszói szarvast..., na és eljutott az alig több mint 100 lelket számláló Tolna vármegyei Grábócra.