Gyurcsány ígérete nem teljesül, nem építik újjá a grábóci férfiak házát

Gyurcsány Ferenc egy lakóautóból akarja megváltani a világot – vagy legalábbis Magyarországot
A DK elnöke pontosan tudja, hogy nagy bajban vannak. Ha ez az akciója sem válik be, a pártja a teljes eljelentéktelenedés szélére juthat.
A DK vagy a pártalapítványa vesz egy új házat a romhalmaz helyett, a Lakatos fivérek oda költözhetnek és haszonélvezeti joghoz jutnak.
Gyurcsány Ferenc tavaszi ígérete nem fog teljesülni, nem bontják le a Grábócon élő Lakatos fivérek házát, nem építenek a helyére újat. A Demokratikus Koalíció volt elnöke olyannal kecsegtette a két szerencsétlen sorsú férfit, amiről már akkor tudott volt, hogy az teljes képtelenség, de a párt állítólag mégis segíteni fog a testvérpáron.
Mint emlékezetes, Gyurcsány márciusban lakóautóval indult országjárásra azzal a mottóval, hogy nem nagygyűléseket, lakossági fórumokat akar tartani
– nyilván nem akart lebőgni, hogy csak nagyon kevesen kíváncsiak rá –,
hanem sokkal intimebb körülmények között, a munkahelyén, lakásán veszi fel a kapcsolatot a nép egyszerű gyermekeivel. Így jutott el Nagykanizsára, ahol hajat vágatott, sonkát vett a fegyverneki hentesnél, sárban elakadt autót tolt, megnézte a világhírű nyírmártonfalvi lombkorona-sétányt, betért egy templomba, etette a kaszói szarvast..., na és eljutott az alig több mint 100 lelket számláló Tolna vármegyei Grábócra.
Itt elvetődött az elképesztő körülmények között élő Lakatosékhoz is, akiknek – a kíséretében lévőket sokkolva – megígérte, hogy lebontják a romos házukat, és őszre felhúznak egy újat. Ám az még a fanatikus DK-hívőket is rosszul érintette, amilyen kioktató és lekezelő stílusban beszélt Toncsival és Békával (alias Lajos), többször megismételte, csak akkor segít nekik, ha rendet tesznek, mert ettől a helyzettől ő „megbolondul”. Azt mondta, „nem tudunk olyan szegények lenni, hogy előtte rendet ne tennénk, piszokban nem lakunk”.
Grábóc polgármestere a Mandinernek elmondta, a DK elnöke titokban érkezett a faluba, és otromba módon használta ki Lakatosékat a kampánycéljára.
Ám ennél sokkal nagyobb probléma is volt. Az hagyján ugyanis, hogy az ingatlan katasztrofális műszaki állapotban van, jogilag is rendkívül zűrös a helyzete – tudtuk meg akkor a település polgármesterétől, Vincze Kálmántól. A ház ugyanis osztatlan közös tulajdonban van, az az ember, akié a szomszéd lakrész volt, meghalt és eddig nem lehetett elintézni a hagyatéki ügyeket. Az örökösök pedig Romániában élnek, és nem hajlandók ezzel foglalkozni, emiatt elakadt a hatóság.
Emiatt Gyurcsányék is képtelenek bontási engedélyt kapni, s ha tényleg el is kezdték volna felgöngyölíteni az ügyet, az hónapokat vett volna igénybe, ezért kizártnak tűnt már akkor is, hogy Lakatosék ősztől az újjáépített házban fognak lakni.
Így is lett. Mint ahogy most Vincze Kálmán a Mandinernek elmondta,
a ház ugyanolyan állapotban van, mint fél évvel ezelőtt, semmit nem javítottak rajta, a testvérpár ugyanolyan áldatlan körülmények között lakik, mint eddig.
A DK szimpátiaszerző akciójának azonban mégis volt eredménye. Sokan értesültek a Lakatos fivérek sorsáról és a jó szándékú emberek megsegítik őket adományokkal, kaptak már takarót, párnát, élelmiszereket. Az más kérdés, hogy a tárgyaknak csupán egy részét őrzik meg, másik részét eladják és bort vesznek belőle.
Az, hogy tavasszal Gyurcsány Ferenc eljutott Grábócra, a térség DK-s potentátjának, Takács Lászlónak – a párt őt indította a januári bonyhádi időközi parlamenti választáson, amelyet a fideszes Potápi Árpád halála miatt írtak ki – a javaslatára történt, mondván, a kampány részeként érdemes készíteni egy videófelvételt arról, milyen körülmények között is élnek emberek azon a vidéken.
A grábóci Lakatos fivérek már nem bíznak abban, hogy új lakhelyet kapnak, a DK azonban állítja, felújítják a lepusztult ingatlant.
A DK akkori elnöke így jutott el Lakatosékhoz, de az az ötlet már Gyurcsány fejéből pattant ki spontán, hogy elbontatja az ingatlant és újat építtet. Takács ott volt a közelében, hallotta, miről beszél a politikus, ám kínos lett volna szólnia, hogy mindez nehezen valósulhat meg. Hiszen
ő kilenc évig polgármestere volt a falunak, pontosan tudta, az ingatlan jogi helyzete nagyon zűrös.
Időközben a DK országos vezetésében is rájöttek arra, hogy egykori főnöküknek „köszönhetően” milyen slamasztikába keveredtek, de már nem tehették meg, hogy egyszerűen ejtik az ügyet. Először a ház felújítására gondoltak – ahhoz ugyanis nem kell minden tulajdonostárs beleegyezése –, végül módosítottak az elképzelésükön.
Takács a Mandinernek elmondta, az a döntés született, hogy
a DK vagy az alapítványa vásárol egy házat Grábócon, annak a tulajdonjogát megtartják, Lakatosék pedig holtig tartó haszonélvezetet kapnak, azaz a halálukig ott lakhatnak.
A településen – a testvérek ragaszkodtak ahhoz, hogy a faluban maradhassanak, hiszen minden odaköti őket – találtak is egy igen jó állapotú eladó ingatlant, és szóban már meg is állapodtak a tulajdonossal. A helyi DK-s politikus úgy tudja, az adásvételi szerződést még nem kötötték meg, de rövidesen nyélbe ütik az üzletet – ezt követően azonnal lehet is költözni –, a vételár azonban bizalmas információ, azt nem árulta el.
A vályogból készült hosszú, „L” alakú parasztház – amely Lakatosék mostani házától 3-400 méterre található, nem kell tehát messzire menniük – öt szobával, konyhával, fürdőszobával rendelkezik, és értelemszerűen víz és áram is van benne, sőt, a bútorok zöme is ott marad. Házközponti fűtés szolgáltatja a meleget radiátorokkal, a kazán fatüzelésű, a rezsit a fivérek fogják fizetni. Arra kérdésre, mi a garancia, hogy a testvérpár nem lakja le, nem teszi tönkre az ingatlant, Takács nem tudott válaszolni, csupán annyit mondott,
bízzunk benne, hogy nem ez fog történni, de megígérte, hogy időnként meglátogatja őket, és igyekszik rájuk hatni.
Az ingatlan.comon jelenleg egyetlen eladó grábóci ház van, de nem ezt veszi meg a párt, csupán az összehasonlítás céljából közöljük a paramétereit. A telek 500, a ház 76 négyzetméteres; összkomfortos, fel van újítva, három szobája, hűtő-fűtő klímája és kandallója is van, s mindezért 25 millió forintot kérnek.
Nyitóképünk: Mandiner-fotómontázs