Gyurcsány olyat ígért meg két szerencsétlen férfinak, amit képtelenség teljesíteni

Persze a rosszindulatú – de talán sokkal valószínűbb – magyarázat az, hogy a DK vezérkara tisztában volt azzal, hogy az elnökük fórumain sokkal kevesebben lettek volna, mint Magyar Péter összejövetelein, és ezt nem engedhették meg maguknak. Ezért Gyurcsány inkább rövid facebookos videókban, posztokban számolt be tényfeltáró körútjáról.

Így Nagykanizsán hajat vágatott, a fegyverneki hentesnél sonkát vett, sárban elakadt autót tolt, közben, gondolom, a világ nagy dolgairól diskurált, megnézte a világhírű nyírmártonfalvi lombkorona-sétányt, betért egy templomba, etette a kaszói szarvast, s elment a Tolna vármegyei Grábócra, ahol – legalábbis 2024. január elsején ezt volt a helyzet – 139-en laknak.

Itt meglátogatta a borzasztó körülmények között élő Lakatos testvérpárt. Gyurcsány azt ígérte Lajosnak – akit egyébként mindenki Békának hív a faluban –, valamint Toncsinak, hogy lebontják azt a romhalmazt, amelyben most laknak, egy hónap alatt építenek nekik egy kis, takaros házat, amelyben lesz áram is. Őszre el is készül – közölte a két hálálkodó férfinak.

Ám – kioktató és lekezelő stílusban – többször megismételte, csak akkor segít a két férfinak, ha azok rendet tesznek, mert ettől a helyzettől ő „megbolondul”.

Azt mondta, „nem tudunk olyan szegények lenni, hogy előtte rendet ne tennénk, piszokban nem lakunk”. Majd fátyolos hangon arról beszélt, hogy gyerekkorában ő egy hasonló méretű lakásban lakott, de ott nagy tisztaság volt, mert a szülei – különösen az apja – nagyon pedáns ember volt.

Ezután a ház tövében – maga mellé állítva a megszeppent Lajos – a következőket mondta. „Ők is a haza. Bármennyire nyomorúságosan hangzik, ez is mi vagyunk, és ha mi nem értjük, hogy itt is van dolog, meg máshol is van dolog, akkor, azt hiszem, hogy semmit nem értünk ebből az országból” – fogalmazott. S azzal búcsúzott, hogy ez nem emberhez való, ahogy Lakatosék élnek, s ugyan ezt megoldják, de az ország dolgát kicsit nehezebb lesz, majd biztatóan hátba verte Békát

Megkérdeztük a település polgármesterét, mit szól ő és a község ehhez a „Gyurcsány-show-hoz”, lesz-e őszre új háza a két férfinak.

Vincze Kálmán hangján hallatszott, hogy rendkívül feldúlta az eset. Elmesélte, ő nem tudott erről a látogatásról, holott őt illett volna erről előre tájékoztatni,

a falugondnok fiától értesült róla, de már csak akkor, amikor a lakóautó kigördült a faluból. A találkozót Grábóc korábbi polgármestere, Takács László szervezte meg, ezzel igyekezett jó pontokat szerezni a Demokratikus Koalíció elnökénél.

Később tudta meg Vincze, hogy Takács és a felesége vasárnap felkereste Lakatosékat, és közölték velük, hogy másnap, hétfőn 11 óra és dél között legyenek otthon, mert visznek nekik ajándékot, ám még akkor sem árulták el, hogy Gyurcsány is velük lesz. De a faluban más sem tudott az akcióról, Vincze szerint jól is tették, hogy eltitkolták, mert a községben nagyon nem kedvelik a DK-sokat, s különösen Gyurcsányt nem, mert már többször becsapták az itt élőket.

Takács Lászlóról azt mondta Vincze, az utódja, hogy ő is DK-s politikus, 2019-ben pedig már azért nem indult újra a polgármester-választáson, mert tudta, a korábbi teljesítménye alapján úgysem választanák meg; ezt támasztja alá, hogy ő volt Gyurcsányék jelöltje a Dombóvár központú januári időközi parlamenti választáson is, és a faluban mindössze hárman szavaztak rá.

Vincze szerint Gyurcsány és Takács otromba módon kihasználta a két, az ötvenes éveiben járó szerencsétlen ember roppant sanyarú helyzetét,

hogy a DK-sok velük kampányolni tudjanak, s a jelenlegi polgármester, azaz Vincze ellen hangolják a közvéleményt. Lakatosék pedig azért mentek bele, hogy találkozzanak a politikusokkal, mert ajándékot reméltek tőlük – ők pedig egy zsák krumpliért is sok mindenre hajlandók lennének –, de végül nem kaptak semmit.

„S egyébként is, a testvérek már évtizedek óta így élnek, ez volt a helyzet, amikor Takács irányította a községet, akkor ő miért nem segített rajtuk?” – tette fel a költői kérdést Vincze.

Ennél sokkal nagyobb gond – jelentette ki a polgármester –, hogy Gyurcsányék új házzal kecsegtették Lakatosékat, amely őszre elkészül. „Na ebből nem lesz semmi” – fogalmazott, majd elmagyarázta az okát. Az az ingatlan ugyanis osztatlan közös tulajdonban van, az az ember, akié a szomszéd lakrész volt, pedig meghalt és a mai napig nem lehetett elintézni a hagyatéki ügyeket. Az örökösök Romániában élnek, és nem hajlandók ezzel foglalkozni, emiatt egyelőre elakadt a hatóság. Így pedig Gyurcsányék is képtelenek lesznek bontási engedélyt kapni, s ha tényleg el is kezdik felgöngyölíteni az ügyet – amely több mint kétséges –, az hónapokat vesz igénybe.

A másik probléma, hogy ha valamilyen csoda folytán megszerzik az engedélyeket, eldózerolják a romhalmazt, több hét, vagy inkább több hónap, amíg felépül egy új ház,

amelynek egyébként a falu arculati képének is meg kell felelnie, különben a képviselő-testület nem járul hozzá a beruházáshoz.

„De addig hol fognak lakni?!” – vetette fel a polgármester, és hozzátette, mindezt egyébként Toncsi is megkérdezte a DK-s politikustól, aki azt válaszolta: „hát itt, addig itt maradsz” – válaszolta.

„Akkor a DK-sok elképzelései szerint szerint csillagszállón fognak lakni Lakatosék, amíg az új ingatlan elkészül!” – jelentette ki ingerülten Vincze. Egyébként az önkormányzat is próbált többször segíteni a két nem dolgozó, segélyekből, adományokból tengődő embernek – például többször elvitték a hulladékot, ám pár hét után mindig újra felépült a főleg üvegekből álló szeméthegy, és olykor maga a polgármester vagy a felesége is pénzt, kályhát, ablakot adott nekik –, de eddig nem jártak túl sok eredménnyel.

Úgy nem lehet a problémáikat megoldani, ha ők semmit nem tesznek azért, hogy megváltozzon az életük,

s azt a falu közössége sem venné jó néven, ha az önkormányzat a kis költségvetéséből fizetné ki például a két férfi közüzemi tartozásait, addig pedig a villanyt sem lehet visszakötni – jelentette ki Vincze.

Nyitóképünk: Mandiner-fotómontázs