Gyurcsány anélkül ígérgetett, hogy tudta volna, mi van a házzal

Amikor 11 hónappal később, a határidő lejárta előtt egy hónappal rákérdeztünk a DK sajtóosztályánál és magánál,Gyurcsány Ferencnél, arra, hol tartanak az üzlet nyélbeütésével, nem válaszoltak a kérdésünkre, de lehetett sejteni, hogy még sehol. A határidő lejárta után is foglalkoztunk a témával, már akkor is egyértelműnek tűnt, hogy még az övék a ház.

Erre most, a napokban ismerte be a közéletből eltávozott politikus felesége, Dobrev Klára, hogy megvan még az Apró-villa, a válásuk után adják el. Ez persze elsősorban az ő magánügyük – bár ahogy az Apró család ehhez az ingatlanhoz hozzájutott, közérdeklődésre is számot tart –, az már kevésbé, hogy Gyurcsány két szerencsétlen férfinak is új házat ígért, de nagy kérdés, tudja-e teljesíteni.

Mint a Mandinerben is megírtuk, a DK volt elnöke tavasszal lakókocsis országjárásra indult és az egyébként is szürreális akció – amelynek totális kudarca feltehetően hozzájárult a lemondásaihoz – legelképesztőbb jelenetei egy Tolna vármegyei kis faluban történtek. A Demokratikus Koalíció egykori elnöke Grábócon meglátogatott egy elképesztő körülmények között, gyakorlatilag romhalmazban élő testvérpárt és közölte velük, őszre épít nekik egy új, takaros házat, amelyben lesz áram is, feltéve, ha addig kitakarítanak. De az a kioktató és lekezelő stílus, amit megütött – úgy beszélt velük, mint apa a hülye gyerekeivel –, még a hívei körében is megütközést keltett.

Ezt követően beszéltünk a falu polgármesterével, Vincze Kálmánnal, aki elmondta, Gyurcsány biztosan nem tudja teljesíteni a vállalását, mert bonyolult az ingatlan jogi státusza. A ház osztatlan közös tulajdonban van, meghalt az az ember, akié a szomszéd lakrész volt, emiatt nem lehetett elintézni a hagyatéki ügyeket. Az örökösök pedig Romániában élnek, és nem hajlandók ezzel foglalkozni.