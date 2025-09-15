Ft
09. 15.
hétfő
BKV liberális közlekedés főpolgármester busz Budapest tömegközlekedés Latorcai Csaba Karácsony Gergely baloldal

Fény derült a szörnyű igazságra: ezt már nem titkolhatja el Karácsony Gergely

2025. szeptember 15. 16:45

Az első vizsgálat a múlt hétvégén lezárult, és „lesújtó eredményt hozott” – mondta Latorcai Csaba.

2025. szeptember 15. 16:45
null

Százból hatvan BKV-busz állapota kritikus, a főváros nem tudja garantálni a biztonságos utazást a tömegközlekedési eszközökön – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára hétfői sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Latorcai Csaba felidézte, a BKV-autóbuszok nyári „tömeges kigyulladása” után azonnali, szúrópróbaszerű, majd átfogó vizsgálatot rendelt el Budapest Főváros Kormányhivatala, annak érdekében, hogy kiderüljön: alkalmasak-e a buszok a mindennapos, biztonságos használatra.

Az első vizsgálat a múlt hétvégén lezárult, és „lesújtó eredményt hozott”

– közölte, hozzátéve: a BKV-buszokon nincs érdemi karbantartás, és ezzel szemben fel fog lépni a kormányhivatal. „Ha a főpolgármester magától nem cselekszik, akkor a kormányhivatal hatósági vizsgálattal fogja kikényszeríteni, hogy a buszok alkalmasak legyenek a biztonságos közlekedésre” – tette hozzá az államtitkár.

Kijelentette: a kormány biztosítani kívánja, hogy a fővárosiak a lehető legmagasabb színvonalon vehessék igénybe a budapesti tömegközlekedést.

Közölte továbbá: arra utasították Sára Botond főispánt, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetőjét, hogy hozzon létre egy honlapot, amelyen közérdekű bejelentésként fogadnak fotókat az autóbuszok állapotáról.

Latorcai Csaba arra kérte a fővárosiakat, hogy a [email protected] címre küldjenek fényképeket – rendszámmal együtt – , ha úgy ítélik meg, hogy nem alkalmas biztonságos utazásra az a busz, amellyel közlekednek.

Felszólítjuk a főpolgármestert, hogy most már ne bagatellizálja a problémát, hanem garantálja a fővárosi utasok biztonságát”

– hangsúlyozta az államtitkár, megjegyezve: nem értik, hogy Karácsony Gergely és a Tisza-koalíció miért az utasok biztonságán kíván spórolni.

Felidézte azt is, hogy Tarlós István korábbi főpolgármester idejében évi 10 milliárd forintot költöttek a tömegközlekedés karbantartására, most viszont csak egymilliárd forintot fordítanak erre.

Latorcai Csaba kérdésre válaszolva azt mondta: nem járható út, hogy hitelből vegyenek új buszokat, mert a főváros már így is hitelképtelen.

(MTI)

Nyitókép: Képernyőkép/YouTube-videó

