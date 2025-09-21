Ez egyre biztatóbb: az OECD-országok átlagát meghaladó mértékben emelkedett a magyar pedagógusok fizetése! – Mutatjuk!

Idén 16 909 fő kezdte meg tanulmányait. Balatoni Katalin felhívta a figyelmet arra is, hogy tavaly több pályakezdő lépett be, mint ahányan nyugdíjba mentek, s összesen 5500-zal több tanár dolgozik a rendszerben, mint tavalyelőtt. „Szivárognak vissza a pedagógusok” – fogalmazott, s ezt egyértelműen a megváltozott kondícióknak tulajdonítja. Leszögezte: bár folyamatos a „hergelés” a krízishelyzetről, mert sokan otthagyták a tanári pályát, pedagógushiány van, s nem tudják törvényesen megkezdeni a tanévet, a 2025–2026-os tanévkezdés kiszámíthatóbb volt, mint az utóbbi években bármikor.

A kedvező változást az OECD legfrissebb, Education at a Glance 2025 című jelentése is elismeri, amely a 2022–2023-as adatok alapján vizsgálta 38 tagország oktatási rendszerét. A szervezet megállapította, hogy 2015 óta a tagországokban átlagosan 14,6 százalékkal nőtt az általános iskolai tanárok bére. Magyarországon 2024-re ez a növekedés elérte a 34,7 százalékot. A jelentés azonban azt is hangsúlyozza, hogy hazánkban az általános iskolai tanárok fizetése 34 százalékkal alacsonyabb, mint a felsőfokú végzettségű, teljes munkaidős munkavállalóké, az OECD-országokban átlagosan 17 százalékkal alacsonyabb ez az érték. „A tanári fizetések emelése azonban pénzügyi kihívást jelenthet, mivel a személyi költségek teszik ki az oktatási kiadások legnagyobb részét” – állapítja meg a dokumentum.

Felismerte a kormány, hogy lépni kell

A pedagógusbérek érdemi felzárkóztatása 2024-ben több mint tíz év után vette kezdetét – emlékeztet a pedagógushiány hosszú távú, fenntartható megoldásáról készített vitairatában a Magyar Nemzeti Bank szakértői csapata. Mint írták, a pedagógusbér 2023. július 15-éig a 2014-es minimálbérhez volt kötve, amely viszont 2023-ban már csak a 44 százaléka volt az aktuális minimálbérnek. A bértábla nem változott az ezt megelőző években, azonban három hullámban összesen 32 százalékos szakmai pótlékot vezettek be – ám a kezdő pedagógusok bére így is csak a garantált bérminimum szintjét érte el.

A nagyarányú 2014-es pedagógusbér-emelés előzménye, hogy a kormány az előző évben bevezette a pedagógusi életpálya­modellt, amely a tanároknak jelentős bérfejlesztést, egyúttal új minősítési rendszert jelentett. Az életbe lépő követelményalapú rendszer érdemi fizetésemelést vont maga után, így 2013 és 2017 között a pedagógusok bére átlagosan 50 százalékkal emelkedett. Az intézkedés első ütemében, 2013 szeptemberében átlagosan 34 százalékkal, majd 2014 szeptemberétől minden évben további 3,5 százalékkal nőttek a fizetések. Ennek eredményeképpen 2017 januárjában az oktatás bruttó 279 000 forintos átlagbére 5000 forinttal magasabb volt, mint a nemzetgazdasági átlag.