Szintet lépett a baloldal gyűlölködése – így jutottak Magyar Péter ordibálásától az állam elleni összehangolt akcióig

Tiszta vizet öntött a pohárba: megszólalt a Szőlő utcai intézet egyik nevelője (VIDEÓ)
Az állam elleni támadásként azonosított vádak azért sem állják meg a helyüket, mert a gyakorlatban kivitelezhetetlenek lettek volna.
Schiffer András szerint a Ferences templomnál randalírozók nem a demokráciát állítanák helyre, hanem saját diktatúrát akarnak kiépíteni.
Példátlan szintre emelkedett Magyarországon a hergelés és a gyűlöletkeltés az ellenzéki oldalon. Az Orbán Viktor miniszterelnököt leváltani szándékozó politikusok, elsősorban Magyar Péter és Hadházy Ákos, valamint a velük szimpatizáló influenszerek és a kormány ellen tüntető kemény mag az elmúlt hetekben egyre agresszívabbá vált.
Schiffer András ügyvéd, korábbi politikus az ÖT című műsorban arra emlékeztetett:
az ellenzék viselkedése nem példátlan a történelemben, a Lenin-fiúk és a nyilasok fellépésével azonosítható.
Kocsis Mátéhoz, a Fidesz frakcióvezetőjéhez hasonlóan Schiffer azt is világossá tette, az elmúlt napok ügyei már a magyar állam működését is veszélyeztetik, mivel alkalmasak arra, hogy aláássák az emberek állami szervekbe vetett bizalmát.
Még szeptember elején jelent meg a Válasz Online-on egy interjú, amelyben Kuslits Gábor azt állította, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben kiskorúak sérelmére követtek el bűncselekményt kormánypárti politikusok. Ezt követően Jámbor András szélsőbaloldali, Dobrev Klára és más DK-s politikusok és Magyar Péter is napirenden tartotta az ügyet arra utalva, mintha a kormány pedofil-ügybe keveredett volna. Mindezt úgy, hogy semmilyen bizonyítékkal sem szolgáltak. Azóta kiderült, hogy a szeptember eleje óta
az ellenzéki influenszerek közreműködésével életben tartott Szőlő utcai ügy valójában álhír,
mivel
Schiffer András szerint példátlan, hogy ellenzéki politikusok úgy vádoljanak meg kormánypárti politikusokat ilyen súlyos üggyel, hogy arra semmilyen bizonyítékuk sincs.
Megjegyezte: ha felmerülne az érintettségük, akkor is egy demokrácia egyik alapvetése, hogy az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, de ezúttal még idáig sem jutott el az ügy.
Kiemelte, ha kiderülne, hogy valóban érintettek kormánytagok kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményben, az felfoghatatlan, generációkon átívelő károkat okozna, mivel a társadalom elveszítené az állami szervekbe vetett bizalmát. Schiffer arra emlékeztetett: ez a bizalomvesztés akkor is megtörténhet, ha a hatóságok nem vizsgálják ki, pontosan mi is történt.
„Minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna, a miniszterek ártatlanságához kétség nem fér” – szögezte le Tuzson Bence igazságügyi miniszter.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerdán, a Harcosok Órája műsorában példátlan, a magyar állam elleni támadásnak minősítette a Szőlő utcai ügyben a kormánytagokat ért vádakat és soha nem látott megtorlást ígért.
Tuzson Bence igazságügyi miniszter jelentéséből ugyanis kiderült, a lejáratókampányt a múlt vasárnap tüntető influenszerek és ellenzéki politikusok közbenjárásával, külföldi titkosszolgálati segítséggel szervezték, amelynek része volt a múlt vasárnapi tüntetés is.
Az akciót az ellenzéki oldalon is többen elítélték. Schiffer András pedig megjegyezte, az ellenzék a Novák Katalin lemondásához vezető, tavaly februári kegyelmi-ügy előtt nem foglalkozott érdemben a gyermekvédelemmel és elítélte, hogy azóta a legsérülékenyebb társadalmi réteget használják fel a politikai támadásokhoz.
Szintén botrányba fulladt Hadházy Ákos keddi, a Ferenciek terére szervezett tüntetése. Az ellenzéki politikus kormányellenes demonstrációját – szerinte – megzavarta a téren található Ferences templom misét megelőző harangozása. A tüntetők berontottak a templomba és a 83 éves Pál atyát azzal vádolták, a harangszóval a tüntetést akarja megzavarni.
A példátlan, támadó viselkedéssel kapcsolatban Schiffer András arra mutatott rá, hogy a 80-100 fős „csőcselék” viselkedése a Lenin-fiúk 1919-es, vagy a nyilasok 1944-es fellépéséhez hasonlítható. Kiemelte: pártállástól független a hagyományok tiszteletben tartása, amilyen a vallás is, a társadalom összetartásának fontos pillére. Ha ez a tisztelet nincs meg, akkor
a tüntetőknek ki kellene mondaniuk, ők nem a demokrácia helyreállítását szeretnék, hanem saját diktatúrájuk kiépítésére vágynak.
Schiffer András arra is rámutatott, hogy ezek a politikai akciók – kormányzati és ellenzéki részről is – legfeljebb rövidtávú eredményeket hoznak, de hosszútávon maradandó sérülést okoznak a magyar társadalomban.
Kiss Antal teológus az Indexen megjelent véleménycikkében pedig az esettel kapcsolatban arra emlékeztetett, ugyanazon a szeptember 23-ai napon, „1951-ben Sztálin leghűbb magyar tanítványának verőlegényei megkezdték a Regnum Marianum Templom szétverését a Városligetben. A tömeget hergelők azonban a tűzzel játszanak, és ezt tényleg értsük pontosan, szó szerint halálosan pontosan. Százhat esztendje Kun Béla és Szamuely Tibor pribékjei lőttek agyon a szentendrei Dunaparton egy harangozó papot. Pontosabban ő csak amolyan hitvallóként falazott a tanácsköztársasági horror-terror leverésére a harangzúgást biztosító nyolc gyermekes édesapának.”
Deák Dániel politikai elemző Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miskolci szereplésén új szintre emelte a kormánnyal szembeni uszítást.
Ahogy az elemző fogalmazott, a Ferences templomban történt esettel párhuzamosan
Magyar Péter egy Orbán Viktort mintázó kartonnal a kezében ordibált Miskolcon. A dührohamtól eltorzult arcú Magyar Péter nekiesett még a tiszás propagandasajtónak is a színpadról,
mert szerinte nem írtak eleget az agymenéseiről. Mindezek fényében nem csoda, hogy kizárólag az ellenzéki kemény mag rezonál ezekre az emberekre, a középen álló szavazók egyre nagyobb arányban választják a Fideszt, mert látják: ilyen emberekre nem lehet bízni az országot!”
Magyar Pétertől egyébként nem ritka, hogy kritizálja az ellenzéki sajtót, amiért nem a politikus elvárásainak megfelelő súllyal számol be a Tisza Pártnak fontos ügyekről. A kormánypárti sajtót pedig a kezdetektől propagandának nevezi, miközben követőit nyíltan hergeli, akik emiatt egyre agresszívabban viselkednek egyebek mellett a közmédia munkatársával, így nem meglepő az sem, hogy a tiszás vezető politikusok maguk is agresszívan léptek fel már többek közt a Mandiner munkatársával szemben is.
