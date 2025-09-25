Szintet lépett a baloldal gyűlölködése – így jutottak Magyar Péter ordibálásától az állam elleni összehangolt akcióig

Példátlan szintre emelkedett Magyarországon a hergelés és a gyűlöletkeltés az ellenzéki oldalon. Az Orbán Viktor miniszterelnököt leváltani szándékozó politikusok, elsősorban Magyar Péter és Hadházy Ákos, valamint a velük szimpatizáló influenszerek és a kormány ellen tüntető kemény mag az elmúlt hetekben egyre agresszívabbá vált.

Schiffer András ügyvéd, korábbi politikus az ÖT című műsorban arra emlékeztetett:

az ellenzék viselkedése nem példátlan a történelemben, a Lenin-fiúk és a nyilasok fellépésével azonosítható.

Kocsis Mátéhoz, a Fidesz frakcióvezetőjéhez hasonlóan Schiffer azt is világossá tette, az elmúlt napok ügyei már a magyar állam működését is veszélyeztetik, mivel alkalmasak arra, hogy aláássák az emberek állami szervekbe vetett bizalmát.