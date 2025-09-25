„Meghallgattam tegnap Kocsis Mátét a Harcosok órája extrában. Értem és egyetértek a felháborodásával.

Volt itt már minden az utóbbi években, de ilyen még nem volt. Mert az más, hogy valakiről bizonyíték nélkül állítják, hogy meleg vagy pornófilmben szerepelt vagy pedorelativizáló. Ezek is aljas dolgok, bárkiről, bármit állítani pletykák alapján, vagy tudatosan félreértelmezni a mondandóját (köteles beszéd) ez szörnyű, de olyan, hogy egy miniszterelnök-helyettesről, a bizonyítéknak morzsája nélkül, össze-vissza beszélve (nincs is ott gyermekotthon, nincs is pedofilvád, stb.), tudatosan felépített hazugságkampányt terjeszteni, a legeslegundorítóbb váddal, ez következményeket kíván!

Mondom én, miközben kiálltam a médiumok mellett, amelyeket kémváddal illetett a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Akkor az volt a bajom, hogy ne lehessen már kémkedéssel vádolni, aki közérdekű adatokat kikér és nyilvánossá tesz (átlátszó), de akikről bebizonyosodik, hogy valóban az ország ellen dolgoznak, külföldi titkosszolgálatok megbízásából és aljas módon lejáratnak kormánytagokat, ők feleljenek ezért, legyen ennek súlyos következménye!

Nagyon szerettem a Heti Választ, dolgoztam is nekik, kampányoltam a megszűnésük ellen, ezért fáj borzalmasan, hogy mindenféle bizonyíték nélkül, beengedtek egy cikkbe egy olyan vádat, hogy két miniszter érintett. Ilyet nem írunk le!