Kocsis Máté: Professzionális, összehangolt akció folyik az állam ellen, sosem látott megtorlás jön (VIDEÓ)
A pedofil-vádakra reagált a Fidesz frakcióvezetője.
Respekt a bűnüldöző szerveknek, hogy feltárták a Szőlő utcai ügyet!
„Meghallgattam tegnap Kocsis Mátét a Harcosok órája extrában. Értem és egyetértek a felháborodásával.
Volt itt már minden az utóbbi években, de ilyen még nem volt. Mert az más, hogy valakiről bizonyíték nélkül állítják, hogy meleg vagy pornófilmben szerepelt vagy pedorelativizáló. Ezek is aljas dolgok, bárkiről, bármit állítani pletykák alapján, vagy tudatosan félreértelmezni a mondandóját (köteles beszéd) ez szörnyű, de olyan, hogy egy miniszterelnök-helyettesről, a bizonyítéknak morzsája nélkül, össze-vissza beszélve (nincs is ott gyermekotthon, nincs is pedofilvád, stb.), tudatosan felépített hazugságkampányt terjeszteni, a legeslegundorítóbb váddal, ez következményeket kíván!
Mondom én, miközben kiálltam a médiumok mellett, amelyeket kémváddal illetett a Szuverenitásvédelmi Hivatal.
Akkor az volt a bajom, hogy ne lehessen már kémkedéssel vádolni, aki közérdekű adatokat kikér és nyilvánossá tesz (átlátszó), de akikről bebizonyosodik, hogy valóban az ország ellen dolgoznak, külföldi titkosszolgálatok megbízásából és aljas módon lejáratnak kormánytagokat, ők feleljenek ezért, legyen ennek súlyos következménye!
Nagyon szerettem a Heti Választ, dolgoztam is nekik, kampányoltam a megszűnésük ellen, ezért fáj borzalmasan, hogy mindenféle bizonyíték nélkül, beengedtek egy cikkbe egy olyan vádat, hogy két miniszter érintett. Ilyet nem írunk le!
Akkor írunk le, ha odajön az áldozat és ő elmondja, feljelentést tesz a rendőrségen. Ábrahám Róbert leleplező videói ilyenek voltak. Az áldozat elmondta, aztán feljelentést tett. Így Lakatos Márk nevét nyilvánosságra lehetett hozni. Vagy Jámbor Szikrájában a pedovideók öngyilkos tulajdonosa és élettársa ügyében nagyon várjuk, hogy legyen részletes nyomozás. Kocsis megígérte. Nagyon várjuk! (régóta, de mindegy).
Respekt a bűnüldöző szerveknek, hogy feltárták a Szőlő utcai ügyet! Az áldozatoknak minden segítséget meg kell adni, hogy merjenek beszélni és utána, hogy biztonságban legyenek, új életet kezdhessenek, kaphassanak pszichés segítséget!
Nincs elveszett ember! Többeket ismerek, akiket gyerekkorukban abuzáltak és ma már boldog, sikeres emberek. Hiszek abban, hogy mindenkinek lehet segíteni, de ott kell állnunk mellettük! Az egész társadalom ott kell álljon az áldozatok mellett és az állami gondozottak mellett. Van egy állami program, hogy olcsó albérletet és mentorált munkahelyet biztosítanak nekik, ilyenből kellene minél több! De ezt csak civilek, cégek és az állam összefogásával lehet!
De visszatérve a szörnyűséges vádra Semjén ellen – azért az bíztató, hogy az ellenzék értelmes része is elutasította a bizonyíték nélküli vádaskodást (Horn Gábor vagy Puzsér Róbert). Szerencsére csak kevesen szálltak be, ebbe a szörnyűséges lejárató kampányba…”
