Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kocsis Máté ellenzék gyermekotthon vélemény Semjén álhír

Visszatérve a szörnyűséges vádra Semjén ellen – az bíztató, hogy az ellenzék értelmes része is elutasította a bizonyíték nélküli vádaskodást

2025. szeptember 25. 09:20

Respekt a bűnüldöző szerveknek, hogy feltárták a Szőlő utcai ügyet!

2025. szeptember 25. 09:20
null
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Meghallgattam tegnap Kocsis Mátét a Harcosok órája extrában. Értem és egyetértek a felháborodásával.

Volt itt már minden az utóbbi években, de ilyen még nem volt. Mert az más, hogy valakiről bizonyíték nélkül állítják, hogy meleg vagy pornófilmben szerepelt vagy pedorelativizáló. Ezek is aljas dolgok, bárkiről, bármit állítani pletykák alapján, vagy tudatosan félreértelmezni a mondandóját (köteles beszéd) ez szörnyű, de olyan, hogy egy miniszterelnök-helyettesről, a bizonyítéknak morzsája nélkül, össze-vissza beszélve (nincs is ott gyermekotthon, nincs is pedofilvád, stb.), tudatosan felépített hazugságkampányt terjeszteni, a legeslegundorítóbb váddal, ez következményeket kíván!

Mondom én, miközben kiálltam a médiumok mellett, amelyeket kémváddal illetett a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Akkor az volt a bajom, hogy ne lehessen már kémkedéssel vádolni, aki közérdekű adatokat kikér és nyilvánossá tesz (átlátszó), de akikről bebizonyosodik, hogy valóban az ország ellen dolgoznak, külföldi titkosszolgálatok megbízásából és aljas módon lejáratnak kormánytagokat, ők feleljenek ezért, legyen ennek súlyos következménye!

Nagyon szerettem a Heti Választ, dolgoztam is nekik, kampányoltam a megszűnésük ellen, ezért fáj borzalmasan, hogy mindenféle bizonyíték nélkül, beengedtek egy cikkbe egy olyan vádat, hogy két miniszter érintett. Ilyet nem írunk le! 

Akkor írunk le, ha odajön az áldozat és ő elmondja, feljelentést tesz a rendőrségen. Ábrahám Róbert leleplező videói ilyenek voltak. Az áldozat elmondta, aztán feljelentést tett. Így Lakatos Márk nevét nyilvánosságra lehetett hozni. Vagy Jámbor Szikrájában a pedovideók öngyilkos tulajdonosa és élettársa ügyében nagyon várjuk, hogy legyen részletes nyomozás. Kocsis megígérte. Nagyon várjuk! (régóta, de mindegy).

Respekt a bűnüldöző szerveknek, hogy feltárták a Szőlő utcai ügyet! Az áldozatoknak minden segítséget meg kell adni, hogy merjenek beszélni és utána, hogy biztonságban legyenek, új életet kezdhessenek, kaphassanak pszichés segítséget!

Nincs elveszett ember! Többeket ismerek, akiket gyerekkorukban abuzáltak és ma már boldog, sikeres emberek. Hiszek abban, hogy mindenkinek lehet segíteni, de ott kell állnunk mellettük! Az egész társadalom ott kell álljon az áldozatok mellett és az állami gondozottak mellett. Van egy állami program, hogy olcsó albérletet és mentorált munkahelyet biztosítanak nekik, ilyenből kellene minél több! De ezt csak civilek, cégek és az állam összefogásával lehet!

De visszatérve a szörnyűséges vádra Semjén ellen – azért az bíztató, hogy az ellenzék értelmes része is elutasította a bizonyíték nélküli vádaskodást (Horn Gábor vagy Puzsér Róbert). Szerencsére csak kevesen szálltak be, ebbe a szörnyűséges lejárató kampányba…”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Skrabski Fruzsina Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
[email protected]
2025. szeptember 25. 11:15
"..kimirszen..! Én vagyok Napóleon meg Julius Cézár meg Hannibál!!! ERRE KÉTSÉGBEVONHATATLAN BIZONYITÉKAIM VANNAK!!! DE! NEM TÁROM A NYILVÁNOSSÁG ELÉ EZEKET A BIZONYITÉKOKAT. MIÉRT NEM? CSAK!!!
Válasz erre
0
0
catalina11
2025. szeptember 25. 11:06
csak-egy-no 2025. szeptember 25. 10:16 Hogy mi vaaaan? Mit tártak fel és kik????? Miről tetszel beszélni (írni) ??? 10 év nyomozásnál tartunk, mitől lenne vége? Már van ítélet? Van egy IM jelentésünk, amiből csak az nem derül ki, hogy mire alapozott (társszervek, aha...) szóval Tuzson úr 29 perc alatt átnézett 10 év nyomozati anyagot (amihez nincs jogköre), és megállapította, hogy nincs itt semmi látnivaló, politikus és kiskorú nem érintett???? Elmentek a picsába most már, de tényleg!" epét hánynak a libernyákok...
Válasz erre
2
1
catalina11
2025. szeptember 25. 11:05
De visszatérve a szörnyűséges vádra Semjén ellen – azért az bíztató, hogy az ellenzék értelmes része is elutasította a bizonyíték nélküli vádaskodást (Horn Gábor vagy Puzsér Róbert). Szerencsére csak kevesen szálltak be, ebbe a szörnyűséges lejárató kampányba…” Fruzsina, ezek nem értelemből utasították el a vádaskodást, hanem érdekből. Nem akartak együtt bukni az üggyel, mert látták, hogy ebből bukás lesz.
Válasz erre
1
0
salátás
2025. szeptember 25. 10:22
kimirszen 2025. szeptember 25. 10:13 eszakhirnok.com/2025/09/24/a-semjen-zsoltot-is-erinto-pedofil-botrany-tobb-erdemi-bizonyiteka-is-a-birtokomban-van/ A Semjén Zsoltot (is) érintő pedofil botrány több érdemi bizonyítéka is a birtokomban van ------- de be nem mutatom, mert csak! faszfejke logikája kikezdhetetlen ismét
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!