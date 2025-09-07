„Egy pohár tiszta víz – avagy miért nem létezik az a program és az az ország, amit a Tisza elnöke hazudik.

2026-tól ebben az országban továbbra is baromi jó lesz középosztálybelinek lenni. A térséghez képest olcsó az ország, és a tulajdonhoz jutást, a felhalmozást továbbra is rengeteg dolog segíti majd a számukra. Továbbra is egy csomó Lexus és Tesla lesz az utakon és minden új építésű lakást el lehet majd adni, sőt, a kutyákra, macskákra, futócipőkre, biciklikre, fényképezőgépekre, telefonokra, külföldi nyaralásokra is végtelen pénzt lehet elkölteni majd.

Ugyanakkor az alsóbb társadalmi csoportok (értsd: a cigányok) visszarántják ezt az egészet néhány éven belül, hacsak nem lesz egy, a mostaninál is rendpártibb felzárkózáspolitika. Ez lenne a szocialkonzervativ, illetve gazdasági alapú társadalmi felzárkózás, amely roppant egyszerű: tanulj, szerezz végzettséget és tartsd el magad. Ha jól csinálod, a szüleidre is jut belőle. Ehhez a mostani kormány ADÓMENTESSÉGET ad 25 év alatt. Nem adócsökkentést, hanem ADÓMENTESSÉGET. Amit felkínál a 3 gyermeket nevelő minden DOLGOZÓ anyáknak is.

Önhiba vagy sem, a jövő gazdaságpolitikája nem csúszhat vissza a segélyezés- és családi pótlék-alapú felzárkózásba.”

