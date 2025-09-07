Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
09. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Tisza-adó cigányok Magyarország elnök program középosztály

Egy pohár tiszta víz – avagy miért nem létezik az a program és az az ország, amit a Tisza elnöke hazudik

2025. szeptember 07. 15:18

Önhiba vagy sem, a jövő gazdaságpolitikája nem csúszhat vissza a segélyezés- és családi pótlék-alapú felzárkózásba.

2025. szeptember 07. 15:18
null
Forgács István
Forgács István
Facebook

„Egy pohár tiszta víz – avagy miért nem létezik az a program és az az ország, amit a Tisza elnöke hazudik.

2026-tól ebben az országban továbbra is baromi jó lesz középosztálybelinek lenni. A térséghez képest olcsó az ország, és a tulajdonhoz jutást, a felhalmozást továbbra is rengeteg dolog segíti majd a számukra. Továbbra is egy csomó Lexus és Tesla lesz az utakon és minden új építésű lakást el lehet majd adni, sőt, a kutyákra, macskákra, futócipőkre, biciklikre, fényképezőgépekre, telefonokra, külföldi nyaralásokra is végtelen pénzt lehet elkölteni majd. 

Ugyanakkor az alsóbb társadalmi csoportok (értsd: a cigányok) visszarántják ezt az egészet néhány éven belül, hacsak nem lesz egy, a mostaninál is rendpártibb felzárkózáspolitika. Ez lenne a szocialkonzervativ, illetve gazdasági alapú társadalmi felzárkózás, amely roppant egyszerű: tanulj, szerezz végzettséget és tartsd el magad. Ha jól csinálod, a szüleidre is jut belőle. Ehhez a mostani kormány ADÓMENTESSÉGET ad 25 év alatt. Nem adócsökkentést, hanem ADÓMENTESSÉGET. Amit felkínál a 3 gyermeket nevelő minden DOLGOZÓ anyáknak is.

Önhiba vagy sem, a jövő gazdaságpolitikája nem csúszhat vissza a segélyezés- és családi pótlék-alapú felzárkózásba.”

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ihavrilla
2025. szeptember 07. 16:43
Forgács nagyon értelmesre nőtte ki magát az elmúlt években.
Válasz erre
0
0
Kerezs
2025. szeptember 07. 15:55
Igazad van István. Ez az egyetlen járható út.
Válasz erre
1
0
zakar zoltán béla
2025. szeptember 07. 15:28
Mimika Bú búúúúúúúúúúúúúúúúúú bubó
Válasz erre
0
0
mamika2
2025. szeptember 07. 15:26
HUUHUUU HOPPPÁCSKA ÁRAD A TISZA 83% ÁRAD A TISZA ÁRAD A TISZA ÁRAD A TISZA..HAZUDIK A TV HAZUDIK A TV ÉLJEN PÉTER A LEGJOBB PASI
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!