09. 28.
vasárnap
09. 28.
vasárnap
Ébresztőt fújt a tiszásoknak Hont András – itt az új Kontextus (VIDEÓ)

2025. szeptember 28. 17:07

Az újságíró, publicista Megadja Gábornak elárulta a beszélgetés során, hogy miként vált a NER hangos kritikusából a NER kihívójának még hangosabb bírálójává.

2025. szeptember 28. 17:07
null

A Kontextus legutóbbi adásában Hont András újságíró, publicista volt Megadja Gábor vendége. A beszélgetés során Hont elárulta, miként vált a NER hangos kritikusából a NER kihívójának még hangosabb bírálójává. De azt is kifejtette, miért gondolja úgy, hogy Charlie Kirk megölése rossz reflexet hívott elő a jobboldalból. 

„Amikor valakit lelőnek azért, mert a véleményét szándékoltan, provokatív módon sarkítva mondja, azzal a céllal, hogy szálljanak vele vitába, akkor arra nagyon rossz reakció, hogyha elkezdik elhallgattatni az ellenkező oldali véleményeket. (...)” – jelentette ki Hont András.

Majd azzal folytatta, hogy, ami „a jobboldalon egy mindennapos élmény volt, hogy bizonyos véleményeket, bizonyos körökben nem vállalhatok, az most elkezd majd a baloldalon is terjedni, és ebből robbanás szokott lenni végül. Mert az elfojtás, – a vélemény elfojtás a legsúlyosabb elfojtás – pedig vulkánkitörésekhez vezet” – figyelmeztetett a publicista.

Üzent a tiszásoknak is

Mint várható volt, Hont András kendőzetlenül elmondta most is a véleményét Magyar Péterről, (akire ő ragasztotta rá a selyemmajom „becenevet” – szerk.). „Aki a saját gyermekei anyjával felvesz, megvág és közzétesz egy beszélgetést, ott felmerül a kérdés, hogy ez akkor kit szeret. 

Magán kívül kit szeret? Mi ebben az emberi?”

 – sorolta a Tisza-vezér kapcsán a kérdéseket az újságíró.

Hont Magyar e viselt dolgai kapcsán kijelentette, hogy ez riasztó, és egyben üzent a tiszásoknak is, hogy 

ébredjenek már fel”.

Az idézett hangfelvétel kapcsán pedig leszögezte, hogy abból semmi nem derül ki, az sem többek között, hogy Magyar Péter azt honnan húzta elő, csupán azt lehet tudni, hogy ezt nem tudják az ügyészségen elintézni – hangzott el. 

Ennek ellenére a tucatkommentelő arról ír, – bár a hírhedt hangfelvételen nem hangzott el – hogy maffiaállam van Magyarországon – mutatott rá Hont, megjegyezve, hogy „így nem lehet élni”.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: képernyőfotó

