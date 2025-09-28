Ébresztőt fújt a tiszásoknak Hont András – itt az új Kontextus (VIDEÓ)

A Kontextus legutóbbi adásában Hont András újságíró, publicista volt Megadja Gábor vendége. A beszélgetés során Hont elárulta, miként vált a NER hangos kritikusából a NER kihívójának még hangosabb bírálójává. De azt is kifejtette, miért gondolja úgy, hogy Charlie Kirk megölése rossz reflexet hívott elő a jobboldalból.

„Amikor valakit lelőnek azért, mert a véleményét szándékoltan, provokatív módon sarkítva mondja, azzal a céllal, hogy szálljanak vele vitába, akkor arra nagyon rossz reakció, hogyha elkezdik elhallgattatni az ellenkező oldali véleményeket. (...)” – jelentette ki Hont András.

Majd azzal folytatta, hogy, ami „a jobboldalon egy mindennapos élmény volt, hogy bizonyos véleményeket, bizonyos körökben nem vállalhatok, az most elkezd majd a baloldalon is terjedni, és ebből robbanás szokott lenni végül. Mert az elfojtás, – a vélemény elfojtás a legsúlyosabb elfojtás – pedig vulkánkitörésekhez vezet” – figyelmeztetett a publicista.