Csintalan Sándor szerint Orbán Viktorék félnek – reszketve féltik a hatalmukat

Valójában most is az a baja, hogy Orbán van hatalmon, méghozzá egy szuverén ország élén áll, így nem lehet becsatlakoznia globális hatalom alá. Ezért mindent megtesz, hogy segítse megbuktatni a miniszterelnököt.
Most azzal kellemetlenkedik, hogy Orbánék félnek. Féltik a hatalmukat.
A kormányfő szerinte azért állt ki az erkélyre poloskát söprögetni, hogy szimbolikusan eltüntesse onnan az ellenfeleket. Csintalan szerint lépésről lépésre a diktatúra irányába megyünk, merthogy szerinte a belarusz út a hatalomban maradás legbiztosabb útja.
Az fel sem merül benne, hogy a magyarokat nem lehet orosz mintával megvezetni. Ők azért szavaznak bizalmat sorozatosan Orbánnak, mert jó nekik az, amit csinál. Jobb, biztonságosabb az életük, van munkájuk, perspektívájuk.
Választási csalást emleget a nemzeti konzultációval kapcsolatban. A nyilvánosságra került Tisza-féle adóemelési koncepcióról úgy beszél, hogy az senki által nem hitelesített, Magyar által kifejezetten letagadott intézkedés, aminek az ellenkezőjét fogják végrehajtani. Az mondja Csintalan: „Egy olyan állítással fog kampányolni, mely állítást ő [Orbán] fogalmaz meg, ami sui generis csalás.” Csak annyit tudunk róla, hogy a Tisza párt alelnöke azt mondja, ha beszélnek róla, akkor megbuknak. Ami persze éppen elég.