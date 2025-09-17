Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Csintalan Sándor Horn Gyula hatalom

Csintalan Sándor szerint Orbán Viktorék félnek – reszketve féltik a hatalmukat

2025. szeptember 17. 21:18

Azt gondolom, Csintalan hiába szavaz a Tiszára. Remélt boldogsága nem jön el, az álmok beteljesületlenek maradnak. Áprilisban nem fog örömében a Hősök terén bukfencezni.

2025. szeptember 17. 21:18
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Talán emlékeznek rá, Csintalan Sándor 1994-ben bukfencet vetett a Hősök terén Horn Gyula választási győzelme után, azt sugallva ezzel, hogy visszajönnek a kommunisták – és az mekkora élmény a magyar társadalom számára. 

Ebből is látszik, hogy Csintalan mennyire nem ismeri a magyar társadalmat. 

Magyarország alapvetően egy keresztény-konzervatív nemzet. Most is éppen azért nincs esélye a baloldalnak nyerni még a Tisza köntösében sem, mert Orbán már 2018-ban megvalósította az egy a tábor, egy a zászló elvet, amihez azóta is sikerrel ragaszkodik. 

Csintalan pedig azóta is Csintalan maradt.

Pedig tudhatná, hogy Krúdy Bukfenc című kisregénye nem a remélt boldogságról, hanem arról szól, hogy az álmok beteljesületlenek maradnak. Ez számára kétszeresen is lesújtó lehet. Részint azért, mert ő legutóbb éceszgéberként ment vissza régi pártjához, az MSZP-hez, amivel a szocik csak azt érték el, hogy egyáltalán nem erősödtek meg. Sőt!

Annyira legyengültek, hogy már a balra lejtő közvélemény-kutatásokban sem bukkan fel az MSZP a parlamentbe jutó pártok között.

Miután az MSZP-nek önállóan semmi esélye parlamentbe jutni, mindenki helyezkedik, hátha jut neki valami kegyelemkenyér a Tisza környékén. Csintalan ki is jelentette a Hírklikkben: 

Én a Tiszára fogok szavazni azért, mert az a közösség, amely Kötcsén azt ordította, hogy ruszkik haza, meg tudja állítani ezt a folyamatot. Vagy lassítani.”

Milyen folyamatot, tessék mondani? Hogy Orbán tovább küzdhessen az Unióval szemben a nemzet szuverenitás megtartásáért. Csintalannak mint jó kommunistának egyáltalán nem számít, hogy Manfred Weber a minap kijelentette, hogy a nemzeti szuverenitás nem létezik. Az egy Patyomkin-falu, egy délibáb, egy hazugság. Csintalan hozzászokott már a szovjet időkben, hogy a nemzeti önállóság nélkül is remekül tud élni. Talán ezért nem is háborodott föl azon, hogy Weber ilyet mert mondani. A félórás interjúban meg sem említette.

Számára a magyarok jóléte sosem volt elsődleges. A sajátja annál inkább. Volt idő, mikor a nevét együtt emlegették az olajmaffiával. De az is csak azért volt lehetséges, mert a komcsik voltak hatalmon, biztosítva a terepet arra, hogy az embereik ügyködni tudjanak.

Valójában most is az a baja, hogy Orbán van hatalmon, méghozzá egy szuverén ország élén áll, így nem lehet becsatlakoznia globális hatalom alá. Ezért mindent megtesz, hogy segítse megbuktatni a miniszterelnököt. 

Most azzal kellemetlenkedik, hogy Orbánék félnek. Féltik a hatalmukat.

A kormányfő szerinte azért állt ki az erkélyre poloskát söprögetni, hogy szimbolikusan eltüntesse onnan az ellenfeleket. Csintalan szerint lépésről lépésre a diktatúra irányába megyünk, merthogy szerinte a belarusz út a hatalomban maradás legbiztosabb útja. 

Az fel sem merül benne, hogy a magyarokat nem lehet orosz mintával megvezetni. Ők azért szavaznak bizalmat sorozatosan Orbánnak, mert jó nekik az, amit csinál. Jobb, biztonságosabb az életük, van munkájuk, perspektívájuk.

Választási csalást emleget a nemzeti konzultációval kapcsolatban. A nyilvánosságra került Tisza-féle adóemelési koncepcióról úgy beszél, hogy az senki által nem hitelesített, Magyar által kifejezetten letagadott intézkedés, aminek az ellenkezőjét fogják végrehajtani. Az mondja Csintalan: „Egy olyan állítással fog kampányolni, mely állítást ő [Orbán] fogalmaz meg, ami sui generis csalás.” Csak annyit tudunk róla, hogy a Tisza párt alelnöke azt mondja, ha beszélnek róla, akkor megbuknak. Ami persze éppen elég.

Ha nincs mögötte semmi, ha nem akarnák kifosztani a magyarokat, akkor miért nem lehet legyinteni rá, s azt mondani, csináljatok, amit akartok. Hazugság az egész. Talán mert mégsem hazugság? Akkor valójában ki fél, tessék mondani? És Csintalan miért küzd az ellen, hogy beszéljenek valamiről, ami szerinte nincs is? 

Neki leginkább az fáj, ami a baloldalnak, az ellenzéknek, hogy Orbán az Unióval szemben lép fel. Mert nem akarja kiszolgáltatni az országot annak, hogy Ursula von der Leyen birodalomi vezérként uralkodjon minden európai, köztük minden magyar állampolgár felett. S hogy a pénzünk az ukrán háborút támogassa, a magyar gazdák, a honi gazdaság helyett. 

Azt gondolom, Csintalan hiába szavaz a Tiszára. Remélt boldogsága nem jön el, az álmok beteljesületlenek maradnak. Áprilisban nem fog örömében a Hősök terén bukfencezni.

***

antipoloska
2025. szeptember 17. 22:36
a képen az igazi köpönyegforgató kommunista szardarab látható. jól megfigyelhető a bárgyú értelem nélküli tekintet.
Válasz erre
1
0
nyugalom
2025. szeptember 17. 22:18
Hát ? Téééllllleg félnek? A csűrhétől? Erdekes!
Válasz erre
2
0
Amerigo
2025. szeptember 17. 21:57
Bukfenc egész életében a látványos semmittevésből élt. Korábban a maszopos matrónák támogatták, majd átállt, majd jött a lalyos’. Most ismét átállt. Ebből él. Az a gyanúm, hogy román gyökerei vannak.
Válasz erre
2
0
llnnhegyi
2025. szeptember 17. 21:36
Vadai Ágnessel együtt isznak, mint a gödény.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!