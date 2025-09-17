Csintalan Sándor szerint Orbán Viktorék félnek – reszketve féltik a hatalmukat

Talán emlékeznek rá, Csintalan Sándor 1994-ben bukfencet vetett a Hősök terén Horn Gyula választási győzelme után, azt sugallva ezzel, hogy visszajönnek a kommunisták – és az mekkora élmény a magyar társadalom számára.

Ebből is látszik, hogy Csintalan mennyire nem ismeri a magyar társadalmat.

Magyarország alapvetően egy keresztény-konzervatív nemzet. Most is éppen azért nincs esélye a baloldalnak nyerni még a Tisza köntösében sem, mert Orbán már 2018-ban megvalósította az egy a tábor, egy a zászló elvet, amihez azóta is sikerrel ragaszkodik.

Csintalan pedig azóta is Csintalan maradt.

Pedig tudhatná, hogy Krúdy Bukfenc című kisregénye nem a remélt boldogságról, hanem arról szól, hogy az álmok beteljesületlenek maradnak. Ez számára kétszeresen is lesújtó lehet. Részint azért, mert ő legutóbb éceszgéberként ment vissza régi pártjához, az MSZP-hez, amivel a szocik csak azt érték el, hogy egyáltalán nem erősödtek meg. Sőt!