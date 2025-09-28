Ft
helyreigazítás kormány Átlátszó hu klímarendszer épület kórház munka Fidesz Takács Péter egészségügyi államtitkárság

Cikket közölt az Átlátszó a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházról – alig sikerült benne bármit is eltalálniuk

2025. szeptember 28. 19:25

A Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkársága egy terjedelmes helyreigazítási kérelmet küldött a portálnak.

2025. szeptember 28. 19:25
null

Az Átlátszó „Nem volt 450 millió forint a megyei kórház klímáinak felújítására és bővítésére” címmel közölt egy írást az oldalán. Azonban nem sokkal a cikk megjelenése után a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkársága helyreigazítási kérelemmel fordult a szerkesztőséghez.

A portál úgy fogalmazott, hogy „Takács büszkén reklámozta a fejlesztést és a kormány munkáját, arról viszont hallgatott, hogy az intézmény másik két épületének légtechnikai felújítása elmarad, mert nem biztosított rá fedezetet a Fidesz”. Ezzel szemben az az igazság, hogy az „H” és „R” jelű másik két épület klímaberuházása sem marad el, a szükséges forrást a 1273/2025. (VII. 24.) kor. határozat biztosítja 1.868.874.775,- Ft értékben. 

Épp ezért valótlan az is a cikkben, hogy „Vagyis már közel 1 éve kiderült, hogy nem adja oda rá a kormány a szükséges 450 millió forintot”

Az írásban az is tévesen jelent meg, hogy „A székesfehérvári kórház »D« jelű épületében már ki is építették az új klímarendszert, és annak átadásán meg is jelent Takács Péter egészségügyi államtitkár júniusban”. Az igazság ezzel szemben az, hogy a „D” jelű épületben még nem építették ki az új klímarendszert. Jelenleg ugyanis a megkötött szerződés szerint készül a kiviteli terv, amely kivitelezési közbeszerzési eljárás alapját képezi – derült ki az államtitkárság helyreigazítási kérelméből.

De az is téves a cikkben, hogy „a »H« épületben marad a korszerűtlen rendszer, és az »R« épület alacsony kapacitását sem bővítik.” 

Az igazság ezzel szemben az, hogy mindkét épület felújítás és bővítése megvalósul.

A „H” jelű épületben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság kicserélte a folyadékhűtő rendszert, így a korábbi műszaki tartalmat felül kell vizsgálni – és a terveket ennek megfelelően pontosítani –, mert a már felújított részre vonatkozó munkákra már nem kell ajánlatot adniuk az ajánlattevőknek. De az „R” épület tervezői költségbecslését is pontosíttatta az Egészségügyi Államtitkárság – írták.

Sőt, az Átlátszó azon kijelentése sem helytálló, hogy „Arról nincs hír sehol, hogy a »H« és az »R« épület lég- és klímatechnikai rendszereit mikor fogják korszerűsíteni és bővíteni, mert új közbeszerzést nem írtak ki a feladatra”, mivel az az igazság, hogy három épületre írták ki az nyílt közbeszerzési eljárást, amelyből a „D” jelű épületre eredményes, a „H” és „R” jelű épületre eredménytelen lett – zárult az államtitkárság helyreigazítási kérelme.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 6 komment

Dunhill67
2025. szeptember 28. 20:13
mit akartok...azt legalább eltalálták,hogy a fent nevezett kórházban van D,H és R épület:-DD....azért ez a retardált agyhalott libshitektől már szép teljesítmény,na...
Válasz erre
2
0
lemez
2025. szeptember 28. 20:06
Soros átlátszó .Német információk szerint az átlátszó és a direkt 36 ügynókök sajtója.Céljuk adatok kiperlése,és továbbitása kúlföldi megbizójaiknak,zúrzavar keltése.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 28. 19:42
Ezeket nem lehetne beszántani, felsózni?
Válasz erre
4
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. szeptember 28. 19:39
Hazudik a FOS?! Lehetetlen!😄
Válasz erre
3
0
