Cikket közölt az Átlátszó a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházról – alig sikerült benne bármit is eltalálniuk

Az Átlátszó „Nem volt 450 millió forint a megyei kórház klímáinak felújítására és bővítésére” címmel közölt egy írást az oldalán. Azonban nem sokkal a cikk megjelenése után a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkársága helyreigazítási kérelemmel fordult a szerkesztőséghez.

A portál úgy fogalmazott, hogy „Takács büszkén reklámozta a fejlesztést és a kormány munkáját, arról viszont hallgatott, hogy az intézmény másik két épületének légtechnikai felújítása elmarad, mert nem biztosított rá fedezetet a Fidesz”. Ezzel szemben az az igazság, hogy az „H” és „R” jelű másik két épület klímaberuházása sem marad el, a szükséges forrást a 1273/2025. (VII. 24.) kor. határozat biztosítja 1.868.874.775,- Ft értékben.

Épp ezért valótlan az is a cikkben, hogy „Vagyis már közel 1 éve kiderült, hogy nem adja oda rá a kormány a szükséges 450 millió forintot”.

Az írásban az is tévesen jelent meg, hogy „A székesfehérvári kórház »D« jelű épületében már ki is építették az új klímarendszert, és annak átadásán meg is jelent Takács Péter egészségügyi államtitkár júniusban”. Az igazság ezzel szemben az, hogy a „D” jelű épületben még nem építették ki az új klímarendszert. Jelenleg ugyanis a megkötött szerződés szerint készül a kiviteli terv, amely kivitelezési közbeszerzési eljárás alapját képezi – derült ki az államtitkárság helyreigazítási kérelméből.

De az is téves a cikkben, hogy „a »H« épületben marad a korszerűtlen rendszer, és az »R« épület alacsony kapacitását sem bővítik.”