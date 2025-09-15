Ft
BKV hiba Budapest Főváros Kormányhivatala protokoll autóbusz közlemény vizsgálat költség

Beismerte a BKV: olyan öregek a buszaik, hogy új tudományos protokollt kellett kidolgozni, hogy tovább közlekedhessenek

2025. szeptember 15. 14:19

A vállalat közleményében ugyanakkor ismertette, hogy már látszik az alagút vége: úton van az első új Mercedes-busz.

2025. szeptember 15. 14:19
null

Elindult Magyarországra a BKV megrendelésére gyártott Mercedes-Benz Citaro K típusú autóbuszok első járműve. 

A 65 darabos flotta további buszai folyamatosan érkeznek majd, és a honosítást követően állhatnak majd forgalomba 

– derült ki a vállalat közleményéből.

Az új járművek ergonomikus utastérrel, fedélzeti kamerákkal, korszerű utastájékoztató rendszerrel – egyebek között nagyméretű monitorral – , valamint LED-es, energiatakarékos utastér-világítással rendelkeznek. 

Az üléseiknél USB csatlakozási lehetőséget alakítottak ki, így bárki feltöltheti telefonját vagy okoseszközét. A maximidi buszok alacsony padlósak és klimatizáltak, a midi méretű autóbuszokhoz képest nagyobb befogadóképességű az utasterük, akadálymentes kialakításuknak köszönhetően pedig a babakocsis és a mozgáskorlátozott utasok is kényelmesen használhatják – sorolták az új járművek megannyi előnyét a kommünikében.

Egyetemek bevonásával fejlesztik tovább a kényszerű túlüzemeltetés protokolljait 

A BKV közleményében kiemelte, hogy 

a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg. 

A korábbi évek 14-15 éves átlagéletkorához képest jelenleg a teljes állomány átlagéletkora több mint 12 év, ugyanakkor az optimális maximális élettartam az autóbuszoknál 8-10 év.

Az elöregedő járművek lecseréléséig – egyetemek bevonásával – 

a BKV tovább fejleszti a kényszerű túlüzemeltetés protokolljait 

– ismertették.

A vállalat ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy a tervezett élettartamukat meghaladóan kényszerűségből tovább üzemeltetett járművek esetén tudományos alátámasztottsággal meghatározásra kerüljenek azok a speciális vizsgálatok és ellenőrzési módszerek, amelyek a biztonságos üzemeltetés érdekében alkalmazandóak. 

Lesújtó eredményt hozott a Kormányhivatal vizsgálata

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, A Budapest Főváros Kormányhivatala több műszaki ellenőrzést rendelt el a kigyulladt több busz miatt.

A buszok 76 százalékánál találtak problémát, csupán 24 százalék bizonyult kifogástalan állapotúnak.

A buszok 12 százaléka közlekedésre alkalmatlan, további 60 százaléknál olyan hibák vannak, amelyek miatt ismételt műszaki vizsgálatra, 4 százaléknál pedig azonnali javításra van szükség – mutattak rá a vizsgálatokat követően.

Nyitókép korábi felvétel. Fotó: MTI/Kovács Tamás

nemecsek-3
2025. szeptember 15. 15:41
Hát ez olyan mint a MÁV. Ott is a MÁV összes baját Hegyi vezér úgy akarja orvosolni, hogy vesz pár bivalyerős nagyon szép mozdonyt. A valós háttér, hogy a karbantartás nem jövedelmező piszkos kulimunka ráadásul szakértelem is kellene hozzá de ehhez hülyék a politikából ejtőernyőzött menedzserek. Sokkal jobb minél több megrendeléssel jó sok lóvét lecsurgatni maguknak és a kirakatba is sokkal jobban mutat, hogy mennyi szép busz USB csatlakozókkal meg egyéb hülyeségekkel amik kiválóak kábításra, 9 év után meg kuka és mehet az óbégatás, hogy Zóbán szolidalitási adója!!! Röhely, hogy a fogaskerekű fogassínje is hogy néz ki pár év után mert szar az anyagminőség amit ugyanazon az áron építettek be mintha svájcban készült volna
Agricola
2025. szeptember 15. 15:23
Úgy viszonyul a BKV buszokhoz, mint a Generál együttes a régi szerelemhez: Mit tehet az ember (ná-ná-ná...) egy eltört szerelemmel (ná-ná-ná...) A szétszakított álmot nem javítja senki, egyszerűen dobjuk el. Létezik a karbantartás fogalma! Attól, hogy egy busz régi, meg lehet javítani a gázolaj üzemanyag rendszer tömítetlenségeit és akkor nem keletkeznek olyan hatalmas tüzek, melyektől kiég a teljes busz.
zakar zoltán béla
2025. szeptember 15. 15:13
Tudományos protokoll...?! Hűha!
salátás
2025. szeptember 15. 15:10
Egyébként ezeket ilyen fosra gyártják, hogy 8-10évesen már hivatalosan is túlkorosak? Nagyon érdekes. Talán tartósabbra kellene csinálni? Természetesen nem a kötelező alkatrész cserék megúszására gondolok.
