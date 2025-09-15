Beismerte a BKV: olyan öregek a buszaik, hogy új tudományos protokollt kellett kidolgozni, hogy tovább közlekedhessenek

Véget ért a BKV-buszok vizsgálata – lesújtó eredmény született
A szúrópróbaszerű ellenőrzés során kiderült, a járművek háromnegyedénél súlyos hiányosságok vannak.
A vállalat közleményében ugyanakkor ismertette, hogy már látszik az alagút vége: úton van az első új Mercedes-busz.
Elindult Magyarországra a BKV megrendelésére gyártott Mercedes-Benz Citaro K típusú autóbuszok első járműve.
A 65 darabos flotta további buszai folyamatosan érkeznek majd, és a honosítást követően állhatnak majd forgalomba
– derült ki a vállalat közleményéből.
Az új járművek ergonomikus utastérrel, fedélzeti kamerákkal, korszerű utastájékoztató rendszerrel – egyebek között nagyméretű monitorral – , valamint LED-es, energiatakarékos utastér-világítással rendelkeznek.
Az üléseiknél USB csatlakozási lehetőséget alakítottak ki, így bárki feltöltheti telefonját vagy okoseszközét. A maximidi buszok alacsony padlósak és klimatizáltak, a midi méretű autóbuszokhoz képest nagyobb befogadóképességű az utasterük, akadálymentes kialakításuknak köszönhetően pedig a babakocsis és a mozgáskorlátozott utasok is kényelmesen használhatják – sorolták az új járművek megannyi előnyét a kommünikében.
A BKV közleményében kiemelte, hogy
a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.
A korábbi évek 14-15 éves átlagéletkorához képest jelenleg a teljes állomány átlagéletkora több mint 12 év, ugyanakkor az optimális maximális élettartam az autóbuszoknál 8-10 év.
Az elöregedő járművek lecseréléséig – egyetemek bevonásával –
a BKV tovább fejleszti a kényszerű túlüzemeltetés protokolljait
– ismertették.
A vállalat ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy a tervezett élettartamukat meghaladóan kényszerűségből tovább üzemeltetett járművek esetén tudományos alátámasztottsággal meghatározásra kerüljenek azok a speciális vizsgálatok és ellenőrzési módszerek, amelyek a biztonságos üzemeltetés érdekében alkalmazandóak.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, A Budapest Főváros Kormányhivatala több műszaki ellenőrzést rendelt el a kigyulladt több busz miatt.
A buszok 76 százalékánál találtak problémát, csupán 24 százalék bizonyult kifogástalan állapotúnak.
A buszok 12 százaléka közlekedésre alkalmatlan, további 60 százaléknál olyan hibák vannak, amelyek miatt ismételt műszaki vizsgálatra, 4 százaléknál pedig azonnali javításra van szükség – mutattak rá a vizsgálatokat követően.
Nyitókép korábi felvétel. Fotó: MTI/Kovács Tamás
