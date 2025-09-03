Véget ért a BKV-buszok vizsgálata – lesújtó eredmény született

Az augusztusi busztüzeket követő szúrópróbaszerű járműellenőrzés lesújtó eredménye után Budapest Főváros Kormányhivatala múlt héten átfogó műszaki vizsgálatot rendelt el minden fővárosban közlekedő BKV-buszra kiterjedően, mert az utasok biztonsága nem lehet szerencse kérdése – közölte a kormányhivatal szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint az azóta lefolytatott vizsgálatok súlyos hiányosságokat tártak fel.

Mint írták,

a buszok 76 százalékánál találtak problémát, csupán 24 százalék bizonyult kifogástalan állapotúnak.

A járművek több mint 10 százaléka még közlekedésre is alkalmatlan

A buszok 12 százaléka közlekedésre alkalmatlan, további 60 százaléknál olyan hibák vannak, amelyek miatt ismételt műszaki vizsgálatra, 4 százaléknál pedig azonnali javításra van szükség – ismertették.

A közlemény szerint az ellenőrzés folytatódik, a kormányhivatal az összes buszt átvizsgálja, amelynek célja, hogy

Budapesten kizárólag a jogszabályokban előírtaknak megfelelő műszaki állapotú buszok közlekedjenek garantálva az utasok biztonságát.

A hibák kijavítása az üzemeltető kötelessége és a főváros felelőssége, amelyhez a szükséges időkeret rendelkezésre áll – írta a kormányhivatal.

(MTI)

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala