09. 03.
szerda
biztonság hiba Budapest Főváros Kormányhivatala bkv közlekedés utas busz eredmények vizsgálat

Véget ért a BKV-buszok vizsgálata – lesújtó eredmény született

2025. szeptember 03. 18:04

A szúrópróbaszerű ellenőrzés során kiderült, a járművek háromnegyedénél súlyos hiányosságok vannak.

2025. szeptember 03. 18:04
null

Az augusztusi busztüzeket követő szúrópróbaszerű járműellenőrzés lesújtó eredménye után Budapest Főváros Kormányhivatala múlt héten átfogó műszaki vizsgálatot rendelt el minden fővárosban közlekedő BKV-buszra kiterjedően, mert az utasok biztonsága nem lehet szerencse kérdése – közölte a kormányhivatal szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint az azóta lefolytatott vizsgálatok súlyos hiányosságokat tártak fel.

Mint írták, 

a buszok 76 százalékánál találtak problémát, csupán 24 százalék bizonyult kifogástalan állapotúnak. 

A járművek több mint 10 százaléka még közlekedésre is alkalmatlan

A buszok 12 százaléka közlekedésre alkalmatlan, további 60 százaléknál olyan hibák vannak, amelyek miatt ismételt műszaki vizsgálatra, 4 százaléknál pedig azonnali javításra van szükség – ismertették.

A közlemény szerint az ellenőrzés folytatódik, a kormányhivatal az összes buszt átvizsgálja, amelynek célja, hogy 

Budapesten kizárólag a jogszabályokban előírtaknak megfelelő műszaki állapotú buszok közlekedjenek garantálva az utasok biztonságát.

A hibák kijavítása az üzemeltető kötelessége és a főváros felelőssége, amelyhez a szükséges időkeret rendelkezésre áll – írta a kormányhivatal.

(MTI)

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

