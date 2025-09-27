„Mintha »csak« Szőlő utca volna, és nem vette volna el már minden bizalmunkat a kormány gyermekvédelmi elkötelezettségét illetően a kegyelmi botrány. Mintha nem volna szolnoki ügy, ahol a hírek és vallomások szerint másfél éves kisfiút a radiátorhoz kötöztek, 15 éves kislányt a részeg felügyelő molesztált.

Mintha nem szórták volna szét politikai bosszúból Iványiék iskoláiból a különleges figyelmet igénylő gyerekeket. Mintha elegendőek volnának a gyermekotthonokban a normatívák, a nevelői létszám és fizetés. Mintha nem juthatna 25 család is egy ennyit ellátni képtelen családsegítőre. Mintha nem 23 ezer, intézményben elhelyezett gyerek sorsáról, nem a gyerekjóléti és családsegítő szolgálatok félmillió támogatottjáról volna szó.

Hát akkor legyen újra róluk szó. Arról a bűnös közönyről, amelyet az állam – és nem csak egyetlen bűnbak – velük szemben intézményesen tanúsít.

Na persze, belőlük nem lehet pénzt kifacsarni. Akkor meg miért érdekelnék őket?”