Elege lett Lázár Jánosnak: „Az volna az igazság, hogyha a pedofiloknak halálbüntetés járhatna” (VIDEÓ)
Mivel ez nem járható út az Európai Unióban, éppen ezért két konkrét javaslattal állt elő az építési és közlekedési miniszter.
Na persze, belőlük nem lehet pénzt kifacsarni.
„Mintha »csak« Szőlő utca volna, és nem vette volna el már minden bizalmunkat a kormány gyermekvédelmi elkötelezettségét illetően a kegyelmi botrány. Mintha nem volna szolnoki ügy, ahol a hírek és vallomások szerint másfél éves kisfiút a radiátorhoz kötöztek, 15 éves kislányt a részeg felügyelő molesztált.
Mintha nem szórták volna szét politikai bosszúból Iványiék iskoláiból a különleges figyelmet igénylő gyerekeket. Mintha elegendőek volnának a gyermekotthonokban a normatívák, a nevelői létszám és fizetés. Mintha nem juthatna 25 család is egy ennyit ellátni képtelen családsegítőre. Mintha nem 23 ezer, intézményben elhelyezett gyerek sorsáról, nem a gyerekjóléti és családsegítő szolgálatok félmillió támogatottjáról volna szó.
Hát akkor legyen újra róluk szó. Arról a bűnös közönyről, amelyet az állam – és nem csak egyetlen bűnbak – velük szemben intézményesen tanúsít.
Na persze, belőlük nem lehet pénzt kifacsarni. Akkor meg miért érdekelnék őket?”
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton