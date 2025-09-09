„Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta” – a Tisza alelnöke véletlenül élő adásban leplezte le a párt féltve őrzött titkát (VIDEÓ)
Ezt minden bizonnyal nem így tervezte Radnai Márk.
Igen, sok az adónem. De ebből nem következik, hogy nagyobb az elvonás.
„Az énekesből politikai influenszerré előlépett Czutor Zoltán posztot közölt a Facebookon, amelyben azon szörnyülködik, hogy hazánkban 54 különböző adónem van. A poszt címe (»A Magyarországot bitorló orosz bábkormány adóemelési pánikkeltése miatt megnéztem, hány adónem van most Magyarországon?«) nem hagy kétséget atekintetben, hogy a Belmondo együttes énekese milyen előfeltevésekkel közeledik a politikai témákhoz. A közéleti székfoglaló politológiai része nyilvánvaló vagdalkozás, megnéztük, mi a helyzet az adónemek számával. A Tisza Párt részéről egyre gyakrabban hangoztatott kritika a kormánnyal szemben (különösen mióta szja-elképzeléseik kapcsán a támadások kereszttüzébe kerültek), hogy sok az adónem Magyarországon, Kötcsén is elhangzott vasárnap. Ez valóban igaz, hazánkban 54 adónem van, ami jóval több, mint más EU-s országokban. De vajon mond bármit is a darabszám arról, mekkora a tényleges közteher, mennyire igazságos a tehermegosztás, mennyire kiszámítható a szabályozás, és mennyibe kerül mindezt teljesíteni az állampolgároknak és a vállalkozásoknak?
Aki a jogcímek számát tekinti az adórendszer minőségi fokmérőjének, az rossz mérőszámot használ. A modern adópolitika lényege nem a polcokon sorakozó »címkék« minimalizálása, hanem az, hogy a közteher ott jelenjen meg, ahol a legkevesebb torzítással, a legnagyobb társadalmi haszonnal és a legkisebb adminisztrációval szedhető be. Ezért lehetséges, hogy sok adónem mellett is mérsékelt marad a munkát terhelő adó, stabil a költségvetési bevétel, és közben célzott ösztönzők érvényesülnek.
A darabszám körüli vita már a definíción elcsúszik. Mi számít külön adónemnek? Főkategória, alcím, illeték, hozzájárulás, helyi rendeletben szabályozott tétel, vagy a központi rendszer technikai bontása? A nyilvános listákban gyakran egymás mellé kerül jogi kategória, könyveléstechnikai tétel és adminisztratív számlaszám. Ha ezeket egyszerűen összeadjuk, magas számot kapunk, de ebből nem következik sem magasabb elvonás, sem bonyolultabb élet a vállalkozói oldalon. A közgazdasági összevetésnek nem a darabszám az alapja, hanem a bevételnek a gazdaság teljesítményéhez viszonyított aránya, az adómix – vagyis a munka, a fogyasztás és a tőke közötti súlyok –, valamint a szabályozás stabilitása és az adminisztratív terhek szintje.
Miért alakul ki mégis sokcsatornás rendszer? Először is, a helyi közszolgáltatások finanszírozása természetesen igényel önkormányzati mozgásteret. Másodszor, a célzott – közgazdasági értelemben externáliát kezelő – adók ott teremtik meg a közteherviselést, ahol a társadalmi költség ténylegesen felmerül: egészségkárosító fogyasztásoknál, környezetterhelő tevékenységeknél, túlzott forgalmi koncentrációnál. Harmadszor, a gazdasági ciklusok és válságok különbözően érintik az ágazatokat; válsághelyzetben rugalmas, ideiglenes szektorális terhelések nélkül a költségvetés nagyobb, a reálgazdaság pedig fájdalmasabb korrekcióra kényszerülne. Negyedszer, a kisvállalkozói rétegnek célzott, egyszerűsített rezsimek kellenek: ezek nem »plusz bonyodalmak«, hanem belépési kapuk a fehér működéshez és az alacsonyabb megfelelési költséghez. A sok adónem tehát egy eszköztár, amellyel a terhek eloszthatók, finomhangolhatók és kiszámíthatóbbá tehetők.
A magyar adómix sajátossága, hogy a fogyasztási adók lába erős. Ennek van ára és haszna. Az ár: a közbeszédben felerősödik a »magas általános kulcs« toposza. A haszon: a munkát terhelő közterhek mérsékeltebbek lehetnek, és ezzel versenyképesebb marad a foglalkoztatás, javul a legális jövedelemszerzés ösztönző-rendszere. A fogyasztási oldalra helyezett súly egyben stabil bevételi lábat ad, amely kevésbé ingadozik a ciklusban, mint a vállalati nyereségadó-bevételek, és jobban védi a költségvetési tervezhetőséget. Ez az a cserearány, amelyet a legtöbb ország így vagy úgy megköt: vagy a munkaadó és a munkavállaló fizet többet, vagy a fogyasztás. A magyar modell ebben következetes, és a sok adónem ezt a következetességet szolgálja: a központi, széles bázison álló adók mellett célzott, finomhangoló csatornák biztosítják, hogy a rendszer ne egyetlen fogaskeréken forogjon.
Gyakori félreértés a téma kapcsán, hogy a »sok adónem« bürokratikus rémálom. A valóságban az adminisztratív teher ma elsősorban a folyamatokon múlik, nem a címkék számán. Ha egy adózónak egyetlen digitális felületen kell bevallania és befizetnie, ha a számlaadat-szolgáltatás és a könyvelés gép-gépi kapcsolaton fut, ha az előtöltött bevallások és az automatikus egyeztetések rutinná válnak, akkor a háttérben futó jogcímek sűrűsége a vállalkozó számára „láthatatlanná” válik. A kulcs az integráció: egy ablak, egy naptár, egy számlázó, amely a megfelelő sorokba a megfelelő összegeket bekönyveli. Itt dől el, hogy az adórendszer mennyire élhető, nem pedig ott, hogy a jogszabálygyűjtemény hányadik paragrafusában hányadik alcím szerepel. A magyar digitalizációs lépések az elmúlt években pontosan ezt a logikát követték: a látható felhasználói felület egyszerűsödött, miközben a háttérben az adatkapcsolatok sűrűsödtek.
A sokcsatornás szerkezet mellett szól az is, hogy nem minden tevékenység és nem minden kockázat azonos. A pénzügyi szektor tranzakciós intenzitása, a hálózatos iparágak koncentrációja, az energiaimport kitettsége, a környezetterhelő technológiák externális költségei más-más kockázati profilt jelentenek. A differenciált adókezelés lehetővé teszi, hogy ezekre a kockázatokra célzott, arányos válaszok szülessenek úgy, hogy közben a »gerinchálózat« – a munka és a vállalkozás általános terhei – ne szaladjanak el. Ennek különös jelentősége van válságok idején: a sokk nem mindenkire egyformán csap le, ezért nem is indokolt mindenkire ugyanazt a terhet róni. A rétegzett rendszer – ha következetesen, előre bejelentett menetrenddel működik – a makrogazdasági stabilitás egyik legolcsóbb eszköze.
A nemzetközi összehasonlítás sem a darabszámról szól. Találunk olyan országokat, ahol kevesebb a főadó, mégis magasabb az összes elvonás, és olyanokat is, ahol több jogcím mellett alacsonyabb az összterhelés. Az ok egyszerű: a gazdaság szerkezete, a demográfia, a jóléti kiadások szintje és a költségvetési intézményrendszer mind befolyásolják, hol és mennyit érdemes beszedni. A logika mindenütt ugyanaz: széles bázis, kiszámítható kulcsok, lehetőleg minél kisebb torzítás. A címkék száma lehet politikai vita tárgya, közgazdaságilag azonban legfeljebb másodlagos.
OECD-módszertan szerint 2023-ban az átlagos GDP-arányos adóteher 33,9 százalék volt az OECD-ben, amelynél valóban minimálisan magasabba a hazai 34,2 százalékos érték, fontos azonban ezt néhány EU tagállam kontextusában is vizsgálni: Franciaország 43,8 százalék, Dánia 43,4 százalék, Olaszország 42,8 százalék, Ausztria 42,7 százalék, Hollandia 38,5 százalék, Németország 38,1 százalék, Spanyolország 37,3 százalék, Lengyelország pedig 35,1 százalék. Ezek a számok mutatják a tényleges terhelést; az »adónemek darabszáma« országonként eltérő definíció miatt nem összehasonlítható mutató.
A fogyasztói oldal hangsúlyozásáért cserébe a munkát terhelő adók alacsonyan tarthatók. Ez nemcsak a nettó béreket védi, hanem a foglalkoztatás bővülésén keresztül szélesíti a közteherviselés bázisát. Aki munkát vállal, annak legyen egyszerű belépni és bent maradni a rendszerben. Ehhez olyan kisvállalkozói rezsimek kellenek, amelyek előre jelezhető terhet, kevés dokumentumot és minimális adminisztrációt kérnek. A több belépési csatorna nem bonyolítás, hanem kapu: különböző élethelyzetekhez, kockázati profilokhoz, árbevételi szintekhez illeszkedő megoldások, amelyek ugyanarra a közteherviselési célra vezetnek.
Az is fontos, hogy a sok adónem lehet a tisztább ösztönzők terepe. Ha az egészségkárosító vagy környezetromboló tevékenységek a költségükhöz mérten viselnek többet, az nem »megfejés«, hanem korrekció: a piacnak megmutatni azokat a hatásokat, amelyeket egyébként a köz fizetne meg kórházi számlákban, leromlott levegőminőségben, zajban, dugóban. Ezeket a korrekciókat mindig jobb célzott, külön jogcímen végezni, mint általános adókulcsokba elrejteni, mert így a szereplők pontos jelzést kapnak: mi az, amin változtatniuk érdemes.
Lehet-e közben egyszerűsíteni? Igen, és nem a teher növelésének árán. A rendezőelvek világosak. Először: érdemes összevonni azokat a jogcímeket, amelyek marginális bevételt hoznak, de külön adminisztratív ciklust igényelnek. Másodszor: minden ideiglenes, válságkezelő jellegű tételhez kell naplemente-klauzula és előre kihirdetett kivezetési naptár. Harmadszor: szükség van egy közérthető, évente frissített »adóatlaszra«, amely egységes definícióval, ábrákkal és példákkal mutatja be, mi számít adónemnek, és hogyan illeszkedik a bevételi szerkezetbe. Negyedszer: a digitalizáció következő lépése az, hogy a vállalati rendszerek és az adóhatóság közötti adatforgalom még inkább automatizált legyen, az adózói oldalon pedig a »hány befizetés, hány bevallás« száma csökkenjen tovább – függetlenül attól, hány jogcím létezik a háttérben.
A kommunikáció is számít. Ha a közbeszéd újra és újra a darabszám körül forog, abból nem lesz közbizalom. Az átláthatóság azt jelenti, hogy a társadalom érti: mekkora az összes közteher, az hogyan oszlik meg a munka, a fogyasztás és a tőke között, és milyen elvek szerint változhat a jövőben. A kiszámíthatóság pedig azt, hogy nincsenek meglepetésszerű beavatkozások; ha mégis, azoknak van világos oka, előre jelzett időtávja és mérhető hatásvizsgálata. Ilyen környezetben a sok adónem nem riogat, hanem természetes háttérzaj: a rendszer működésének technikai részlete, amelyre a többségnek nem kell figyelnie.
Összefoglalva: igen, sok az adónem. De ebből nem következik, hogy nagyobb az elvonás. A döntő az adómix és a folyamat: hol szedjük be, mennyire torzítunk, mennyire stabil a pálya, és mennyibe kerül mindezt teljesíteni. A sokcsatornás szerkezet lehet ésszerű és előnyös, ha a munkát terhelő adókat mérsékelten tartja, a fogyasztási oldalon stabil bevételt ad, a káros externáliákat célzottan árazza, és közben a digitális infrastruktúra elviszi az adminisztráció terhét a vállalkozó helyett. A következő lépés nem a »mindenből kevesebbet«, hanem az »okosan kevesebbet«: összevonni, ami párhuzamos; kivezetni, ami ideiglenes; és automatizálni, amit csak lehet. Így marad meg az, ami a legfontosabb: a munkát és vállalkozást támogató, kiszámítható, stabil adókörnyezet – felesleges rétegek nélkül, de a szükséges eszköztár gazdagságával.”
