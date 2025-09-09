A magyar adómix sajátossága, hogy a fogyasztási adók lába erős. Ennek van ára és haszna. Az ár: a közbeszédben felerősödik a »magas általános kulcs« toposza. A haszon: a munkát terhelő közterhek mérsékeltebbek lehetnek, és ezzel versenyképesebb marad a foglalkoztatás, javul a legális jövedelemszerzés ösztönző-rendszere. A fogyasztási oldalra helyezett súly egyben stabil bevételi lábat ad, amely kevésbé ingadozik a ciklusban, mint a vállalati nyereségadó-bevételek, és jobban védi a költségvetési tervezhetőséget. Ez az a cserearány, amelyet a legtöbb ország így vagy úgy megköt: vagy a munkaadó és a munkavállaló fizet többet, vagy a fogyasztás. A magyar modell ebben következetes, és a sok adónem ezt a következetességet szolgálja: a központi, széles bázison álló adók mellett célzott, finomhangoló csatornák biztosítják, hogy a rendszer ne egyetlen fogaskeréken forogjon.

Gyakori félreértés a téma kapcsán, hogy a »sok adónem« bürokratikus rémálom. A valóságban az adminisztratív teher ma elsősorban a folyamatokon múlik, nem a címkék számán. Ha egy adózónak egyetlen digitális felületen kell bevallania és befizetnie, ha a számlaadat-szolgáltatás és a könyvelés gép-gépi kapcsolaton fut, ha az előtöltött bevallások és az automatikus egyeztetések rutinná válnak, akkor a háttérben futó jogcímek sűrűsége a vállalkozó számára „láthatatlanná” válik. A kulcs az integráció: egy ablak, egy naptár, egy számlázó, amely a megfelelő sorokba a megfelelő összegeket bekönyveli. Itt dől el, hogy az adórendszer mennyire élhető, nem pedig ott, hogy a jogszabálygyűjtemény hányadik paragrafusában hányadik alcím szerepel. A magyar digitalizációs lépések az elmúlt években pontosan ezt a logikát követték: a látható felhasználói felület egyszerűsödött, miközben a háttérben az adatkapcsolatok sűrűsödtek.

A sokcsatornás szerkezet mellett szól az is, hogy nem minden tevékenység és nem minden kockázat azonos. A pénzügyi szektor tranzakciós intenzitása, a hálózatos iparágak koncentrációja, az energiaimport kitettsége, a környezetterhelő technológiák externális költségei más-más kockázati profilt jelentenek. A differenciált adókezelés lehetővé teszi, hogy ezekre a kockázatokra célzott, arányos válaszok szülessenek úgy, hogy közben a »gerinchálózat« – a munka és a vállalkozás általános terhei – ne szaladjanak el. Ennek különös jelentősége van válságok idején: a sokk nem mindenkire egyformán csap le, ezért nem is indokolt mindenkire ugyanazt a terhet róni. A rétegzett rendszer – ha következetesen, előre bejelentett menetrenddel működik – a makrogazdasági stabilitás egyik legolcsóbb eszköze.

A nemzetközi összehasonlítás sem a darabszámról szól. Találunk olyan országokat, ahol kevesebb a főadó, mégis magasabb az összes elvonás, és olyanokat is, ahol több jogcím mellett alacsonyabb az összterhelés. Az ok egyszerű: a gazdaság szerkezete, a demográfia, a jóléti kiadások szintje és a költségvetési intézményrendszer mind befolyásolják, hol és mennyit érdemes beszedni. A logika mindenütt ugyanaz: széles bázis, kiszámítható kulcsok, lehetőleg minél kisebb torzítás. A címkék száma lehet politikai vita tárgya, közgazdaságilag azonban legfeljebb másodlagos.

OECD-módszertan szerint 2023-ban az átlagos GDP-arányos adóteher 33,9 százalék volt az OECD-ben, amelynél valóban minimálisan magasabba a hazai 34,2 százalékos érték, fontos azonban ezt néhány EU tagállam kontextusában is vizsgálni: Franciaország 43,8 százalék, Dánia 43,4 százalék, Olaszország 42,8 százalék, Ausztria 42,7 százalék, Hollandia 38,5 százalék, Németország 38,1 százalék, Spanyolország 37,3 százalék, Lengyelország pedig 35,1 százalék. Ezek a számok mutatják a tényleges terhelést; az »adónemek darabszáma« országonként eltérő definíció miatt nem összehasonlítható mutató.