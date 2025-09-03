Ft
Tállai András Tisza Párt Siposné Horváth Anita mezőcsáti mezőcsát liberális Magyar Péter ellenzék Fidesz baloldal

A vidéki Magyarország lesz Magyar Péter Waterloo-ja: óriási pofonba szaladt bele Mezőcsáton (VIDEÓ)

2025. szeptember 03. 20:52

A fal adta a másikat.

2025. szeptember 03. 20:52
null

Mezőcsáton szembe jött a valóság Magyar Péterrel – jegyezte meg Facebook-oldalán Tállai András. A Tisza Párt elnöke nyilvánosan próbálta megalázni és sértegetni a mezőcsátiakért közel 20 éve dolgozó Siposné Horváth Anita polgármester asszonyt.

Polgármester asszony személyében azonban emberére akadt!”

– írta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a megosztott videó mellé.

Péter! Mezőcsát az elmúlt 10 évben soha nem látott fejlődésen ment keresztül.

A város békében élt, amíg te és bukott janicsárjaid a valóság elferdítésével és hazugságokkal színre nem léptek. Bravó Anita! Köszönjük, hogy kiálltál a mezőcsátiakért és közösségünkért – szögezte le Tállai András.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

falcatus-2
2025. szeptember 03. 21:39
re: Hohokam "...elemi udvariassági gesztus arról legalább értesíteni/arra meghívni azt, akinek a tevékenységéről szó van..." Valóban, de a polgármester asszony ezen átlépett volna, az háborította fel, hogy önfeledten és ész nélkül ontotta az arcátlan hazugságait, rágalmait a város életét gazdálkodását illetően. Történetesen végignéztem ennek a ..házinak az egészen elképesztő, minimális önbecsülést is mellőző arcátlan hazugságait. Úgy dobálózott a számok tényszerű nagyságrendjének fittyet hányva, hogy tökéletesen tisztában volt azzal, ahogy ő nem tudja, úgy a pár jelenlevő helyi és vele utaztatott bérugatók sem tudják miről beszél és mekkorát hazudik. Össze-vissza hányt hetet-havat, megtehette, mert jelenleg még nincs következménye és tökéletesen tisztában van azzal, hogy 7 hónap neki a világ és ki akarja élvezni a kérész életét. "Temető a Tisza mikor kivirágzik millió kis lepke vize fölött játszik. De egy sem él addig mig olvasok százig,.." Temetője lesz a Tisza a ripacsnak is.
namégmitnem
2025. szeptember 03. 21:37 Szerkesztve
Olyan nosztalgikus hangulatban vagyok...azok a régi, szép idők, amikor az ilyen Tesco-messiás-stilű svihákokat nyilvánosan deresre elehetett húzni....No de a deres is modernizálódott: szavazófülke lett belőle. Ott lehet majd igazán ellátni a baját ennek a nyomorultnak.
galancza-2
2025. szeptember 03. 21:30
poloska úgy utazik a bandájával ide-oda,mint a vérgőzös,szadista, gyilkos szamueli patkány. Egy alomból valók.
kbexxx
2025. szeptember 03. 21:21 Szerkesztve
Mindehol vannak elégedetllen emberek ,hát még, ha oda is utaztattják öket.! Mindenhol ,kiütközik amerre jár, hogy nincs vitakulturája! Techniikája hogy kizökkenttse a másikat, a gondolat.menetéből, bele válaszol a másik éppen, mondani valójába. /most kepzeljük el ,hogy Pl Trrump ezt hagyná?.../nem tisztel senkit Nőt, időst fogyatékost sem. Az sem zavarja ,hogy..felvétel keszül(t) rollla Letagadja ,a nyilván valót, mondván megvan vágva, AI Generálta..""imádnák Diplomáciában""!
