A vidéki Magyarország lesz Magyar Péter Waterloo-ja: óriási pofonba szaladt bele Mezőcsáton (VIDEÓ)

Magyar Péter cimborája egy mondattal elvette a teljes baloldal ártatlanságát: végleg letették a garast Ukrajna mellett
Nem maradt több kérdés.
A fal adta a másikat.
Mezőcsáton szembe jött a valóság Magyar Péterrel – jegyezte meg Facebook-oldalán Tállai András. A Tisza Párt elnöke nyilvánosan próbálta megalázni és sértegetni a mezőcsátiakért közel 20 éve dolgozó Siposné Horváth Anita polgármester asszonyt.
Polgármester asszony személyében azonban emberére akadt!”
– írta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a megosztott videó mellé.
Péter! Mezőcsát az elmúlt 10 évben soha nem látott fejlődésen ment keresztül.
A város békében élt, amíg te és bukott janicsárjaid a valóság elferdítésével és hazugságokkal színre nem léptek. Bravó Anita! Köszönjük, hogy kiálltál a mezőcsátiakért és közösségünkért” – szögezte le Tállai András.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert