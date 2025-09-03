A vidéki Magyarország lesz Magyar Péter Waterloo-ja: óriási pofonba szaladt bele Mezőcsáton (VIDEÓ)

Mezőcsáton szembe jött a valóság Magyar Péterrel – jegyezte meg Facebook-oldalán Tállai András. A Tisza Párt elnöke nyilvánosan próbálta megalázni és sértegetni a mezőcsátiakért közel 20 éve dolgozó Siposné Horváth Anita polgármester asszonyt.

Polgármester asszony személyében azonban emberére akadt!”

– írta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a megosztott videó mellé.

Péter! Mezőcsát az elmúlt 10 évben soha nem látott fejlődésen ment keresztül.

A város békében élt, amíg te és bukott janicsárjaid a valóság elferdítésével és hazugságokkal színre nem léptek. Bravó Anita! Köszönjük, hogy kiálltál a mezőcsátiakért és közösségünkért” – szögezte le Tállai András.

A felvételt itt tudja megtekinteni: