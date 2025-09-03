Magyar Péter cimborája egy mondattal elvette a teljes baloldal ártatlanságát: végleg letették a garast Ukrajna mellett

Létrejött a nagy találkozó! Magyar és Márki-Zay kedélyesen paroláztak Hódmezővásárhelyen (VIDEÓ)
„Ma délelőtt a Városházán egy igazi hőst, Ukrajna budapesti nagykövetét, Fegyir Sándort fogadtam. Nagykövet úrról – akinek édesapja felvidéki magyar, édesanyja ukrán nemzetiségű – korábban már sokat hallottam, élete és bátorsága példaértékű a számomra” – fogalmazott Facebook-oldalán Márki-Zay Péter.
„A megbeszélés során kifejeztem szolidaritásomat Ukrajna népével és a kárpátaljai magyar honfitársainkkal, akiket Magyarország Kormánya szégyenletesen cserben hagyott.
Elmondtam, hogy bár a kormány egyértelműen oroszbarát és agresszort mentegető politikát folytat,
meggyőződésem, hogy a magyar emberek többsége Ukrajna és az őszinte béke oldalán áll” – jegyezte meg Hódmezővásárhely polgármestere.
A magyar kormány befeketítésénél azonban beszédesebb az első két szó, amivel a bejegyzését kezdte Márki-Zay Péter: „Slava Ukraini!”
Ha Hódmezővásárhely polgármestere szerint a magyar érdekek óvása az egyenlő az orosz pártisággal, akkor egy ilyen megjegyzés óhatatlanul is feltétlen ukrán pártiságra enged következtetni.
Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy az immár Tisza Pártot erősítő Ruszin-Szendi Romulusz is nyilvánosan dicsőítette Ukrajnát.
