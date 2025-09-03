Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Márki-Zay Péter Háború Ukrajnában liberális Magyarország Ukrajna Oroszország ellenzék Fegyir Sándor baloldal

Magyar Péter cimborája egy mondattal elvette a teljes baloldal ártatlanságát: végleg letették a garast Ukrajna mellett

2025. szeptember 03. 20:06

Nem maradt több kérdés.

2025. szeptember 03. 20:06
Márki-Zay Magyar

„Ma délelőtt a Városházán egy igazi hőst, Ukrajna budapesti nagykövetét, Fegyir Sándort fogadtam. Nagykövet úrról – akinek édesapja felvidéki magyar, édesanyja ukrán nemzetiségű – korábban már sokat hallottam, élete és bátorsága példaértékű a számomra” – fogalmazott Facebook-oldalán Márki-Zay Péter.

„A megbeszélés során kifejeztem szolidaritásomat Ukrajna népével és a kárpátaljai magyar honfitársainkkal, akiket Magyarország Kormánya szégyenletesen cserben hagyott.

Elmondtam, hogy bár a kormány egyértelműen oroszbarát és agresszort mentegető politikát folytat,

meggyőződésem, hogy a magyar emberek többsége Ukrajna és az őszinte béke oldalán áll” – jegyezte meg Hódmezővásárhely polgármestere.

A magyar kormány befeketítésénél azonban beszédesebb az első két szó, amivel a bejegyzését kezdte Márki-Zay Péter: „Slava Ukraini!”

Ha Hódmezővásárhely polgármestere szerint a magyar érdekek óvása az egyenlő az orosz pártisággal, akkor egy ilyen megjegyzés óhatatlanul is feltétlen ukrán pártiságra enged következtetni.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy az immár Tisza Pártot erősítő Ruszin-Szendi Romulusz is nyilvánosan dicsőítette Ukrajnát. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2025. szeptember 03. 21:49
Hülye Maki. Ezzel bukott 2022-ben. Ezek szerint még mindig nem fogta fel. Olga, nem értem....
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. szeptember 03. 21:09
Maky-Szar, az "éleslátó"... Attól még, hogy Ukrajnát megtámadták ugyanúgy egy gengszterállam volt előtte is és most meg már latorállam is mellé. Embervadászat, rémuralom van. A demokrácia felszámolva, pártok betiltva, a vezetés leválthatatlan. Azért, hogy a Zöldtakony bitorolhassa tovább a hatalmat diktátorként. "Milliók egy miatt." -ahogy Madách írta volt. Ez ma Ukrajna. Ennek a szörnyállamnak az ide kinevezettjét szopja le ez a féleszű. Ha ez nyert volna már ott lennének a magyarországi magyarok is a fronton, nem csak a kárpátaljai magyarok. Szlává Kúrvaanyád!
Válasz erre
3
0
vamonos
2025. szeptember 03. 21:08
Fegyir Fedorovics Sandor a neve, az apja csak felerészben volt magyar (magyar–szlovák), az anyja semennyire (ukrán–olasz), tehát csak negyedrészben magyar a származása szerint, a szíve szerint semennyire, ukránnak vallja magát. Most mindenki elgondolkodhat rajta, mi lett volna, ha a baloldal választást nyer '22-ben és MZP lett volna a miniszterelnök. A választás tétje azóta sem változott.
Válasz erre
3
0
flesh ripper
2025. szeptember 03. 21:02
Elmebeteg. Moral insanity. Súlyosan degenerált a Hódmezővásárhely MEGVÁLASZTOTT polgármestere. Csak egy gondolat bánt engemet: miféle lények lakják Hódmezővásárhelyet? Elmebetegek? Moral insanity véglények? Súlyosan degenerált, elfajzott orkok? Abból, hogy ezt az elmebeteg, moral insanity, súlyosan degenerált Zajos Makyt másodszor is megválasztotta Hódmezővásárhely népe, az következik, hogy a város népe, többségében, FEKÁLIA! Gratulálunk a koncentrált ürülék hódmezővásárhelyieknek!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!