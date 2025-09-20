Ft
09. 20.
szombat
Tisza Párt munka jövedelem Fidesz konzultáció

A pénztárcánkról is szól az új nemzeti konzultáció

2025. szeptember 20. 07:25

A Tisza párt százezreket húzna ki az emberek zsebéből.

2025. szeptember 20. 07:25
null
Kaszab Zoltán
Vasárnap.hu

„A 2010 óta kormányzó pártoknak ugyanis a kezdetektől fogva az volt az elképzelésük, hogy a jövedelmeket, a munkát terhelő adókat csökkentsék, ezzel növelve az emberek mozgásterét, hogy arra költhessék a megkeresett pénzüket, amire szeretnék. Ennek a filozófiának volt a legfontosabb eleme az egykulcsos személyi-jövedelemadó, amellyel kapcsolatban eleinte sok kritika érte a Fidesz-KDNP-t. Aztán látva, hogy a dolgozók keresete egyre magasabb lett és a feketegazdaság is visszaszorult, a bíráló hangok is elhallgattak.

A kabinet pedig folytatta a munkát, folyamatosan mérsékelve a vállalkozásokra nehezedő közterheket és bevezetve a családi adókedvezmények rendszerét, amely gyermekszám alapján kompenzálja a családokat a családalapítás anyagi terheit illetően. Az új magyar adózási környezet fokozatosan alakult ki és jövőre teljesedik ki véglegesen, amikor is megduplázódik a családi adókedvezmény és a négy- és háromgyermekes anyák mellett a kétgyermekesek is fokozatosan kikerülnek az SZJA fizetési kötelezettség alól. A kormányzat az elmúlt években lépésről lépésre, a társadalom támogatásával a háta mögött építkezett ezen a területen.

Ezt a konszenzust törte meg és nyitotta ki újra a kérdést a Tisza párt kiszivárgott terve.”

Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 2 komment

gyzoltan-2
2025. szeptember 20. 08:27
"A pénztárcánkról is szól az új nemzeti konzultáció" Ne tereljünk! -még akkor sem, ha a létünkről, a megélhetésünkről van szó! Akkor is "elhanyagolható" vektor! Az alapkérdés, az alap probléma a botrányhős Magyar Péter személyében kincset vélt találni a magyarellenes zsidó média! Ez a felkapott celeb alkalmasnak találtatott a magyarság, és kimondottan a magyarság végzetes megosztására, szembe-fordítására..! Kétségbeejtő, hogy a fiatalság, ki koránál fogva nem élhette át az országos gazember, a magyarságot kiárusító Vona Gábor árulásával okozott, milliókat érintő traumát, s most, e szörnyű, keserű tapasztalat átélésére törekszik..! A magyarellenes Magyar Péter is Vona Gábor kottájából játszik, kit méltán tekinthetünk a magyarellenes zsidóság képviselőjének, küldöttjének, jelöltjének! Ő biztosan hozni fogja a követelményt: "Minél rosszabb, annál jobb!" Summa summárom, ennél azért még mindig 100-szor jobb a "Mocskos Fidesz" melletti kitartás, elkerülve a szembe fordítást! Gondolkozzatok!
belbuda
2025. szeptember 20. 08:15
Így van...tengernyi közpénz az ablakon ki... Ja,nem...Balásy nertárshoz...utána pedig szaporodnak a floridai neres luxusapartmanok...😱
