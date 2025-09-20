„A 2010 óta kormányzó pártoknak ugyanis a kezdetektől fogva az volt az elképzelésük, hogy a jövedelmeket, a munkát terhelő adókat csökkentsék, ezzel növelve az emberek mozgásterét, hogy arra költhessék a megkeresett pénzüket, amire szeretnék. Ennek a filozófiának volt a legfontosabb eleme az egykulcsos személyi-jövedelemadó, amellyel kapcsolatban eleinte sok kritika érte a Fidesz-KDNP-t. Aztán látva, hogy a dolgozók keresete egyre magasabb lett és a feketegazdaság is visszaszorult, a bíráló hangok is elhallgattak.

A kabinet pedig folytatta a munkát, folyamatosan mérsékelve a vállalkozásokra nehezedő közterheket és bevezetve a családi adókedvezmények rendszerét, amely gyermekszám alapján kompenzálja a családokat a családalapítás anyagi terheit illetően. Az új magyar adózási környezet fokozatosan alakult ki és jövőre teljesedik ki véglegesen, amikor is megduplázódik a családi adókedvezmény és a négy- és háromgyermekes anyák mellett a kétgyermekesek is fokozatosan kikerülnek az SZJA fizetési kötelezettség alól. A kormányzat az elmúlt években lépésről lépésre, a társadalom támogatásával a háta mögött építkezett ezen a területen.

Ezt a konszenzust törte meg és nyitotta ki újra a kérdést a Tisza párt kiszivárgott terve.”