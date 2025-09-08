Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt kiskakas Kötcsei Találkozó Magyar Péter adóemelés Orbán Viktor

„A kiskakasból soha nem lesz nagykakas” – Magyarból Péterből nem lesz Magyarország miniszterelnöke

2025. szeptember 08. 17:54

Nagy Attila Tibor kijelentette: a kötcsei napot Orbán Viktor nyerte meg összeszedett, határozott és élvezetes beszédével. Ha már a balosok is ezt mondják, akkor fölösleges kételkedni.

2025. szeptember 08. 17:54
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné, 

mondta Nagy Attila Tibor baloldali politikai elemző az Ultrahang műsorában. Ennek az értékelésnek azért van komoly jelentősége, mert a politológus szíve az ellenzékért dobog, ám a szakmai hitelesség fenntartása érdekében kénytelen volt azt mondani, amit a többség látott, s amiről a többségnek ugyanaz a véleménye. 

A nemzetközi, uniós és hazai politikai életet jellemző Orbán Viktor-i elemzés pontos eligazítást adott a hallgatóságnak, hogy a különböző választási lehetőségek esetén mi várható. 

„Ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni. Ezt kell mindenkinek észben tartania a következő hónapokban” 

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Ez egy komoly üzenet a választóknak. 

Pontosan tudható, mit jelent az, ha ostoba kormányunk lesz. Nem mást, mint hogy Magyar Péter nyeri a választásokat. Abból ugyanis nagy baj lenne. Már csak azért is, mert amikor Magyar Péter a saját beszédében azt mondta, hogy „Két ember, két stílus, két párt, két korszak”, akkor nem kis nagyképűséggel úgy tett, mintha az ő minősíthetetlen stílusát Orbán Viktoréhoz lehetne hasonlítani. S mivel tudjuk, hogy a stílus maga az ember, így 

ha Orbán Viktor kap megint többséget a választáson, akkor biztonságra, jólétre, a meglévő vívmányok megtartására számíthatnak a magyarok. 

Ha nem így történik, akkor Magyar Péter tapasztalatlanságával, tudáshiányával, a stabil hétköznapi életünk gyors összeomlásával lehet számolni. Elég az adó tervezett brutális megemelésére utalni, ami hatalmas ütést mérne a magyarok gyomorszájára. Ez csak azok előtt nem egyértelmű, akik vakon hisznek Magyar Péter szavainak és szélsőségesen utálják Orbán Viktort.

Ezt is ajánljuk a témában

Az adóemelés onnan tudható, hogy lesz – ha a tiszások kerülnek hatalomra –, mert foggal-körömmel tagadják a tervét, pedig Tarr Zoltán alelnök kikotyogta, sőt hozzáfűzte, hogy Peti találta ki. A Peti természetesen

Pojáca Peti, aki nyilván nem saját ujjából szopta mindezt, hanem elolvasta Brüsszel kívánságlistáját. 

Persze, miután látta, hogy az ügyből óriási balhé lett, megrándította a vállát és azt mondta, hogy a Tisza nem adóemelésre készül, hanem adócsökkentésre. Tarr Zoltán, akit valószínűleg nem engedtek részt venni a Tisza kötcsei gyűlésén, korábban elmondta, hogy vannak dolgok, amikről nem lehet beszélni, mert akkor megbuknak. Előbb meg kell nyerni a választást, mondta, s aztán mindent lehet. Ezt Tarr Zoltán is pontosan tudja, de a Tiszának arra már nem futja a sütnivalójából, hogy olyan terveket készítsen elő az esetleges kormányváltásra,

amik tetszenek a magyaroknak. Amiket nem kell dugdosni.

Csak hát ők nyugat-európai mintára le akarják nyúlni a lakosságot, el akarják venni tőlük a pénzt. Meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést, a multiadóztatást, hogy ne a magyarok, hanem a nagytőke járjon jól. Tehát a stílus maga az ember, a lakosság pedig alávetettként szolgálhatja ki Brüsszel szándékait, Magyar Péter közvetítésével. 

Pojáca Peti ezt a stílust képviseli. Azt képviseli, amely eldurvította a közbeszédet, erőszakoskodik az újságírókkal, hogy ne tudjanak hiteles tájékoztatást adni. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Mandiner videójából tudjuk, hogy például Ruszin-Szendi Romulusz, a zsírleszívott, bukott katona, a Tisza ukránpárti szakértője előbb kézzel, aztán testtel lökte arrébb Móna Márkot, amikor ő a párt tervezett adópolitikájáról kérdezett.

A Tisza szimpatizásai pedig csak félve, a kamerától elfordulva mertek nyilatkozni. Leginkább azt mondták, hogy Magyar Péter tudja a helyes választ, nem ők. Mintha megfélemlített, a vezetés szigorától tartó támogatók lettek volna. Mikor a brutális adótervet kikottyantó Tarr Zoltán hollétéről kérdezték őket, akkor se merték azt mondani, hogy nincs ott, illetve azt magyarázták, hogy kiforgatták a szavait, majd pedig azt, hogy nem fogalmazott szerencsésen. Ha valami rossz a magyarnak, akkor a tiszások szerint az szerencsétlen megfogalmazás.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor biztosra megy. Beszédében bejelentette,

Nemzeti konzultációt hirdetnek a Tisza adótervéről, hogy pontosan megtudjuk, mi a lakosság véleménye róla.

A kormányfő azt is kijelentette: jelenleg a politikai életben „kakaskodás” van. 

„Mellkidüllesztés, nagyotmondás. A kiskakas-politikának az is fontos eleme, hogy ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában. S azt gondolja, hogy ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a Nap. De a legszebb a kiskakas-politikában a harmadik ismérve, ez pedig az, hogy a kiskakasból sohasem lesz nagykakas.” 

Azaz Magyarból nem lesz az ország miniszterelnöke. 

Nagy Attila Tibor kijelentette: a kötcsei napot Orbán Viktor nyerte meg összeszedett, határozott és élvezetes beszédével. Ha már a balosok is ezt mondják, akkor benne kételkedni.

***

Kapcsolódó vélemény

undefined

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

A „buta”, „iskolázatlan”, „tahó” Fidesz-szavazók miatt van minden baj – jöjjenek már a „diplomás”, „okos”, „felvilágosult” Tisza-szavazók!

Ha annyira árad és a TISZA, akkor kocsmai beszólogatás helyett nem inkább plusz tíz perc alvással vagy valami látókör-szélesítő reggeli olvasmánnyal kellene kezdeni a hetet?

(Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI/MTVA)

Kapcsolódó vélemény

undefined

Horváth K. József

Mandiner

Idézőjel

Molnár Áron „noÁr” átlépte a vörös vonalat: így még senki nem beszélt Magyarország miniszterelnökével (VIDEÓ)

Sőt, így még a kocsmában sem beszélnek egymással az ivócimborák.

***

***

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
viennaguerilla
2025. szeptember 08. 18:26
Szotyi nevü krédli...
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. szeptember 08. 18:21
Magyar Péter a szerény képességeit próbálja arroganciával, impertinenciával kompenzálni. Pszichés instabilitását azonban nem tudja titkolni. A saját érdekében vissza kellene lépnie a szerepléstől. Hosszú kezelésre és pihenőre van szüksége. Be kellene látnia, hogy a politika nem az ő terepe. A sorozatos kudarcok rövidesen teljesen elpusztítják. A választásig biztosan nem tart ki.
Válasz erre
0
0
bbojfriend
2025. szeptember 08. 18:05
Nocsak! Az á(a)lompár! ✌️🤣
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. szeptember 08. 18:03
„Ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni. Jelen pillanatban egy ostoba kormányunk van akik az év elején repülőrajtot jósoltak.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!