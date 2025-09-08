„A kiskakasból soha nem lesz nagykakas” – Magyarból Péterből nem lesz Magyarország miniszterelnöke

Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné,

mondta Nagy Attila Tibor baloldali politikai elemző az Ultrahang műsorában. Ennek az értékelésnek azért van komoly jelentősége, mert a politológus szíve az ellenzékért dobog, ám a szakmai hitelesség fenntartása érdekében kénytelen volt azt mondani, amit a többség látott, s amiről a többségnek ugyanaz a véleménye.

A nemzetközi, uniós és hazai politikai életet jellemző Orbán Viktor-i elemzés pontos eligazítást adott a hallgatóságnak, hogy a különböző választási lehetőségek esetén mi várható.

„Ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni. Ezt kell mindenkinek észben tartania a következő hónapokban”

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Ez egy komoly üzenet a választóknak.