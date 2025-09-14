A DK 19-re húz lapot azzal, hogy elindul a választáson

Persze nem meglepő, hogy a DK találkozni akar hús-vér emberekkel, bízva abban, hogy ezzel a módszerrel tud annyi újabb hívet találni magának, amellyel biztos lehet a parlamenti bejutásuk, most ugyanis épp a határán állnak ennek. A nyáron több közvélemény-kutató hozott ki felmérést, és jó szokás szerint ezek eltérő eredményt mutatnak. Több intézet szerint esélyük van az öt százalékos küszöb megugrására – volt, amely 8-9 százalékot is kihozott nekik, de például a 21 Kutatóközpont, illetve a Medián – mind a teljes népesség, mind a pártot választók, mind a biztos szavazóknál is csupán 2-2-2 százalékra taksálta őket.

A Telexen megjelent egy összegző grafikon, amely az iméntieknél pontosabb képet mutathat.

A portál a 21 Kutatóközpont, az Idea, a Medián, a Nézőpont, a Publicus, a Republikon és a Závecz elérhető és leginkább összevethető kutatásait veszi figyelembe. Ebből az derül ki, hogy augusztus végén 5,3 százalékon álltak. Ez ugyan akár reménykeltő is lehetne a számukra, de 2024. június 8-án, az európai parlamenti választás előtt egy nappal ez a szám 10,7 százalék volt, másnap viszont csak 8,03 százalékot értek el, ráadásul együtt indultak az MSZP-vel, valamint a Párbeszéddel, tehát elvileg ez a két, jelenleg a haláltusáját vívó párt elvileg még erősítette is őket.

Egyébként attól kezdve tavaly októberig folyamatosan csökkent a DK népszerűsége – akkor 5,8 százalékon álltak –, azóta pedig hullámzik. De ennél talán még kellemetlenebb kutatás is napvilágot látott nemrégiben. Szintén a 21 Kutatóközpont kérdezte meg az embereket arról, hogy az adott politikusokat mennyire látná szívesen fontos politikai szerepben.