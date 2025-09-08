Ígéretcunamit indított a Demokratikus Koalíció – célkeresztben a határontúli magyarok

Bemutatta választási programját a Demokratikus Koalíció, százötven vállalást tett a párt elnöke – írta meg a Magyar Nemzet. Arató Gergely (DK) országgyűlési képviselő az online sajtótájékoztatón kiemelte: a programmal országjárásra is indulnak. „Ennek a programnak a kidolgozásában szakértők, szakpolitikusok, civil szervezetek vettek részt. Ez egy megalapozott, az élet minden területére kiterjedő szakmai program. Annak érdekében, hogy a baloldali választók megtudják azt, hogy mi a Demokratikus Koalíció ajánlata, és felelősen dönthessenek arról, hogy kire szavaznak, ezért a következő hetekben a

Demokratikus Koalíció politikusai, szakpolitikusai, országgyűlési képviselői, elnökségi tagjai országjárásra indulnak.”

Arató elmondása szerint a DK programja tartalmazza a nyugdíjemelést, a családi pótlék emelését, az európai minimálbér bevezetését. A DK-s politikus azt már nem hozta nyilvánosságra, hogy ezeket a terveket pontosan miből finanszíroznák, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy új alkotmányt hoznának létre, megszüntetnék az egyházak kiváltságait és ismét előkerült a már többször hallott baloldali forgatókönyv, amely szerint „ne szavazhassanak olyanok, akik soha nem éltek Magyarországon”, azaz elvennék a határon túli magyarok szavazati jogát. A portál emlékeztet: 2004-ben ők voltak azok, akik a kettős állampolgárság ellen szónokoltak, kampányoltak.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

