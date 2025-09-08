Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
DK országjárás Dobrev Klára

Ígéretcunamit indított a Demokratikus Koalíció – célkeresztben a határontúli magyarok

2025. szeptember 08. 15:56

Dobrev Kláráék országjárásra indulnak, mind a 106 körzetben állítanak jelöltet és elvennék a határontúliak szavazati jogát.

2025. szeptember 08. 15:56
null

Bemutatta választási programját a Demokratikus Koalíció, százötven vállalást tett a párt elnöke – írta meg a Magyar Nemzet. Arató Gergely (DK) országgyűlési képviselő az online sajtótájékoztatón kiemelte: a programmal országjárásra is indulnak. „Ennek a programnak a kidolgozásában szakértők, szakpolitikusok, civil szervezetek vettek részt. Ez egy megalapozott, az élet minden területére kiterjedő szakmai program. Annak érdekében, hogy a baloldali választók megtudják azt, hogy mi a Demokratikus Koalíció ajánlata, és felelősen dönthessenek arról, hogy kire szavaznak, ezért a következő hetekben a

Demokratikus Koalíció politikusai, szakpolitikusai, országgyűlési képviselői, elnökségi tagjai országjárásra indulnak.”

Arató elmondása szerint a DK programja tartalmazza a nyugdíjemelést, a családi pótlék emelését, az európai minimálbér bevezetését. A DK-s politikus azt már nem hozta nyilvánosságra, hogy ezeket a terveket pontosan miből finanszíroznák, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy új alkotmányt hoznának létre, megszüntetnék az egyházak kiváltságait és ismét előkerült a már többször hallott baloldali forgatókönyv, amely szerint „ne szavazhassanak olyanok, akik soha nem éltek Magyarországon”, azaz elvennék a határon túli magyarok szavazati jogát. A portál emlékeztet: 2004-ben ők voltak azok, akik a kettős állampolgárság ellen szónokoltak, kampányoltak.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

***

 

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Benito3
2025. szeptember 08. 18:20
Az új frizura nem fogja elfedni a sok rémséget amit elkövettek a "kedves" férjével a magyar nép ellen. Most a határon túli magyarokba akarnak belerúgni. Nem felejtünk, felesleges próbálkozni, ideje kiszállni a politikából. Vegyen példát volt férjéről és vonuljon vissza.
Válasz erre
1
0
tapir32
•••
2025. szeptember 08. 18:17 Szerkesztve
Dobrev az EP-ben az ország gyalázásának élharcosa. Az EU-s pénzeink visszatartásáért folytatott küzdelem hőse. A gazdaság tönkretételének és a lakosság elszegényítésének bajnoka.
Válasz erre
1
0
tiszascsicskak
2025. szeptember 08. 18:11
Mennyire kíváncsiak vagyunk a Diktatórikus KoalíCIONISTÁKRA meg az ígéreteikre
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 08. 18:10
Ez a mocskos dobrev akarja elvenni a MAGYAROK szavazati jógát?!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!